Cùng sống xanh số 131: Xuất khẩu 20 tấn chanh/tuần sang Hà Lan nhờ cách làm này...
Video Thời sự

Cùng sống xanh số 131: Xuất khẩu 20 tấn chanh/tuần sang Hà Lan nhờ cách làm này...

Đoàn Linh - Công Tuấn - Minh Thùy
31/10/2025 19:00 GMT+7

Nhận thấy chanh không hạt đang được thị trường Hà Lan ưa chuộng, ông Lê Văn Nam ở xã Mỹ Long, tỉnh Đồng Tháp đã đem giống về trồng rồi vận động bà con trong xã cùng trồng theo giải pháp hữu cơ và vi sinh bản địa. Nhờ vậy mà hiện nay, sản phẩm chanh không hạt của Mỹ Long xuất đều đặn hàng tấn sang thị trường Hà Lan, tạo việc làm ổn định cho bà con địa phương.

Từ những mảnh vườn nhỏ ở xã Mỹ Long, tỉnh Đồng Tháp, mô hình trồng chanh không hạt theo hướng hữu cơ và vi sinh bản địa của ông Lê Văn Nam đã mở ra hướng đi mới cho nông sản Việt. Nhờ quy trình sản xuất khép kín và đạt chuẩn GlobalGAP, sản phẩm chanh không hạt Cao Lãnh nay được xuất khẩu chính ngạch sang Hà Lan tới 20 tấn mỗi tuần, góp phần nâng cao thu nhập và bảo vệ sức khỏe cho người nông dân. Câu chuyện thành công này không chỉ khẳng định sức bật của khởi nghiệp xanh mà còn lan tỏa tinh thần nông nghiệp tuần hoàn – phát triển bền vững trên hành trình “Cùng sống xanh”.

Cùng sống xanh số 131: Xuất khẩu 20 tấn chanh/tuần sang Hà Lan nhờ cách làm này- Ảnh 1.

Ông Lê Văn Nam (thứ hai từ phải sang) nhận giải thưởng “Chân trời – Nông nghiệp mới” tại Cuộc thi Dự án Khởi nghiệp Xanh 2025

Ảnh: Đoàn Linh

Từ những thửa ruộng chuyển đổi đất lúa sang trồng chanh, ông Lê Văn Nam và hợp tác xã Mỹ Long không chỉ dừng lại ở việc xuất khẩu trái tươi mà còn phát triển chuỗi giá trị bền vững từ chính phụ phẩm nông nghiệp. Toàn bộ vỏ chanh sau khi ép nước cốt được ông tận dụng để ủ thành phân bón vi sinh, sản xuất xà phòng thiên nhiên và dung dịch sinh học xua đuổi côn trùng từ tinh dầu kết hợp gừng, tỏi, ớt. Đây là mô hình nông nghiệp tuần hoàn – không chất thải, vừa tiết kiệm chi phí, vừa bảo vệ môi trường và sức khỏe người nông dân.

Theo ông Nam, điểm khác biệt của hướng làm này là sử dụng vi sinh bản địa (IMO) – những chủng vi sinh có sẵn trong tự nhiên, giúp cải tạo đất, tăng độ phì và giảm tối đa lượng thuốc bảo vệ thực vật. Nhờ vậy, cây chanh phát triển khỏe mạnh, cho năng suất cao mà vẫn đảm bảo an toàn tuyệt đối khi xuất khẩu sang các thị trường khắt khe như Hà Lan. Việc áp dụng tiêu chuẩn GlobalGAP cùng phương pháp quản lý truy xuất nguồn gốc chặt chẽ giúp sản phẩm chanh không hạt Mỹ Long nhanh chóng đạt chứng nhận OCOP 4 sao, trở thành thương hiệu đặc trưng của Đồng Tháp.

Cùng sống xanh số 131: Xuất khẩu 20 tấn chanh/tuần sang Hà Lan nhờ cách làm này- Ảnh 2.

Những trái chanh không hạt xanh mướt tại vườn Mỹ Long, Đồng Tháp – sản phẩm đạt chuẩn GlobalGAP

Ảnh: Đoàn Linh

Không chỉ tạo công ăn việc làm ổn định cho hàng chục hộ dân trong xã, mô hình còn truyền cảm hứng cho nhiều nông dân trẻ khởi nghiệp theo hướng xanh – sạch – bền vững. Dự án của ông Lê Văn Nam được Trung tâm BSA và Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao vinh danh tại Cuộc thi Dự án Khởi nghiệp Xanh năm 2025, với giải thưởng “Chân trời – Nông nghiệp mới”. Đây không chỉ là phần thưởng cho nỗ lực đổi mới sáng tạo mà còn là minh chứng cho sức mạnh của tri thức bản địa khi được ứng dụng đúng cách vào thực tiễn sản xuất.

Từ xã Mỹ Long, Đồng Tháp, câu chuyện “chanh không hạt xuất khẩu sang Hà Lan” đang dần lan tỏa, khẳng định giá trị của nông nghiệp sạch Việt Nam trên bản đồ thế giới. Hành trình này cũng thể hiện tinh thần của chương trình “Cùng sống xanh” – nơi những người nông dân dám nghĩ, dám làm, cùng nhau kiến tạo một tương lai xanh hơn – an toàn hơn – thịnh vượng hơn cho cộng đồng và môi trường.

