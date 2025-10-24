Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Cùng sống xanh số 130: Giấc mơ của Thầy Mo ở giữa dãy núi Hoàng Liên Sơn
Video Thời sự

Cùng sống xanh số 130: Giấc mơ của Thầy Mo ở giữa dãy núi Hoàng Liên Sơn

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
24/10/2025 19:00 GMT+7

Khao khát được làm nghề thuốc từ tấm bé, cô gái Lý Thị Sinh ở giữa dãy núi Hoàng Liên Sơn của tỉnh Lai Châu đã trải qua 5 lần 7 lượt vuột mất giấc mơ của mình. Mãi cho đến khi đã làm mẹ rồi, Sinh mới bắt đầu chạm đến giấc mơ. Để làm tốt công việc của mình Sinh đã không ngần ngại học hỏi từ sách vở, tìm thầy hướng dẫn, kết hợp tài liệu chẩn đoán của y học hiện đại để tìm thảo dược phù hợp nhất cho bà con dân bản.

Cùng sống xanh số 130 kể về câu chuyện chị Lý Thị Sinh sống ở giữa sườn núi của dãy Hoàng Liên Sơn thuộc tỉnh Lai Châu, người khao khát được làm nghề thuốc từ tấm bé khi có dịp theo mẹ và ông nội đi hái lá thuốc chữa bệnh cho dân bản. Thế nhưng, nhiều định kiến đã là rào cản khiến con đường theo nghề thuốc của Sinh gặp lắm gian nan. Không từ bỏ ước mơ, Sinh vẫn cố gắng khi có cơ hội. Để giờ đây Sinh đã trở thành thầy Mo trẻ nhất bản. Và dù là thầy mo nhưng Sinh vẫn luôn tìm sách và cập nhật kiến thức y học hiện đại để tạo ra những loại trà thảo dược hỗ trợ điều trị bệnh cho bà con dân bản. Giờ đây, món trà do Sinh làm không chỉ phục vụ bà con dân bản mà đã lan ra cả tỉnh, thậm chí đi các tỉnh khác và sang cả nước bạn láng giềng.

Cùng sống xanh số 130: Giấc mơ của Thầy Mo ở giữa dãy núi Hoàng Liên Sơn- Ảnh 1.

Sinh miệt mài hái lá thuốc trong khu vườn xanh mướt trên sườn núi

Ảnh: Nhật Minh


Cùng sống xanh số 130: Giấc mơ của Thầy Mo ở giữa dãy núi Hoàng Liên Sơn- Ảnh 2.

Chị Sinh tỉ mỉ chọn từng nhánh thảo dược giữa núi rừng Hoàng Liên Sơn

Ảnh: Nhật Minh


Cùng sống xanh số 130: Giấc mơ của Thầy Mo ở giữa dãy núi Hoàng Liên Sơn- Ảnh 3.

Chị Sinh đóng gói thảo dược trước hiên nhà gỗ giản dị

Ảnh: Nhật Minh


