Cùng sống xanh số 130: Giấc mơ của Thầy Mo ở giữa dãy núi Hoàng Liên Sơn

Cùng sống xanh số 130 kể về câu chuyện chị Lý Thị Sinh sống ở giữa sườn núi của dãy Hoàng Liên Sơn thuộc tỉnh Lai Châu, người khao khát được làm nghề thuốc từ tấm bé khi có dịp theo mẹ và ông nội đi hái lá thuốc chữa bệnh cho dân bản. Thế nhưng, nhiều định kiến đã là rào cản khiến con đường theo nghề thuốc của Sinh gặp lắm gian nan. Không từ bỏ ước mơ, Sinh vẫn cố gắng khi có cơ hội. Để giờ đây Sinh đã trở thành thầy Mo trẻ nhất bản. Và dù là thầy mo nhưng Sinh vẫn luôn tìm sách và cập nhật kiến thức y học hiện đại để tạo ra những loại trà thảo dược hỗ trợ điều trị bệnh cho bà con dân bản. Giờ đây, món trà do Sinh làm không chỉ phục vụ bà con dân bản mà đã lan ra cả tỉnh, thậm chí đi các tỉnh khác và sang cả nước bạn láng giềng.

Sinh miệt mài hái lá thuốc trong khu vườn xanh mướt trên sườn núi Ảnh: Nhật Minh





Chị Sinh tỉ mỉ chọn từng nhánh thảo dược giữa núi rừng Hoàng Liên Sơn Ảnh: Nhật Minh





Chị Sinh đóng gói thảo dược trước hiên nhà gỗ giản dị Ảnh: Nhật Minh



