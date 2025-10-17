Cùng sống xanh số 129: Thạch Chu Hạnh và con đường đến thương hiệu vàng quốc gia

Cùng sống xanh 129 là câu chuyện của chị Chu Thị Hạnh, người được sinh ra và lớn lên giữa vùng núi của tỉnh Lạng Sơn. Chị Hạnh biết đến cách làm thạch đen bằng cây tiên thảo từ tấm bé. Cũng như nhiều người dân quanh vùng, chị Hạnh thường làm thạch cho gia đình ăn nhưng lại được xóm giềng khuyên làm nhiều hơn để bán, do chị Hạnh có được đôi tay khéo, làm thạch ngon.

Lá cây tiên thảo phủ sương sớm – món quà tinh khiết từ đất rừng Xứ Lạng Ảnh: Nhật Minh

Thế nhưng khi bắt tay vào khởi nghiệp, chị Hạnh cũng phải mất đến hơn 5 năm dài, có khi đổ đi liên tục 13 mẻ thạch mới có thể tìm ra bí quyết. Đến nay sau ngót 15 năm gắn bó với món thạch đen không chỉ là thức ăn mát lành mà còn tốt cho sức khỏe. Nhờ vậy mà Thạch Chu Hạnh vừa được tôn vinh thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam năm 2025.

Thương hiệu thạch Chu Hạnh được vinh danh "Thương hiệu vàng Nông nghiệp Việt Nam 2025" Ảnh: Nhật Minh

Chia sẻ về hành trình từ rừng sâu đến thương hiệu quốc gia, chị Hạnh vui vẻ tâm sự: "Cái lá đó thứ nhất là phải được trồng ở trong môi trường rất là tự nhiên. Ở trong thung lũng, trong rừng sâu, ở đất ẩm thì cái lượng dịch nó nhiều, phải có độ trơn. Để ngon hay không đó là do lựa chọn nguyên liệu, để quyết định đến được sự khác biệt của thạch Chu Hạnh so với những nhà khác là nhà Hạnh sử dụng nguyên liệu hữu cơ. Thạch của Hạnh là phải vừa dai, vừa dẻo, vừa giòn mà phải rất thơm... Bên cạnh đó là nó phải có cái độ mướt mịn luôn, không được nhám, không được sần sùi. Để chọn cái nguyên liệu này thì trong quá trình bứng cây con cho đến khi thu hoạch từ tháng 2 âm cho đến tháng 8...".

Nhờ sự cẩn thận, tỉ mỉ từng chi tiết trong việc lựa chọn nguyên liệu và chế biến sản phẩm mà chị Hạnh đã đưa được món thạch Chu Hạnh đi đến nhiều vùng miền trên cả nước.