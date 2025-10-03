Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Cùng sống xanh số 127: Bí kíp làm nước tẩy rửa đa năng từ vườn
Video Thời sự

Cùng sống xanh số 127: Bí kíp làm nước tẩy rửa đa năng từ vườn

Minh Thùy - Đoàn Linh - Công Tuấn
03/10/2025 19:00 GMT+7

Anh Lê Quang Kiệm, ở xã Bình Minh, TP.Hà Nội đã cùng với các nhà khoa học nghiên cứu ra một loại men vi sinh giúp người dân chủ động trong việc chăm sóc sức khỏe bản thân và những người xung quanh chỉ với những loại cây cỏ trong vườn nhà.

Từ thảo dược truyền thống đến công nghệ vi sinh

Xuất thân từ vùng nông thôn, anh Kiệm nhớ lại trước khi có các loại chất tẩy rửa công nghiệp, người dân đã sử dụng cây cỏ bản địa để tắm rửa, ngâm chân, thậm chí rửa bát, lau nhà. Kế thừa kinh nghiệm dân gian, nhóm nghiên cứu của anh kết hợp thêm công nghệ vi sinh hiện đại. Ý tưởng là đưa vi sinh vật có lợi vào cùng với thảo dược giàu dược tính, tạo ra sản phẩm đa năng dùng trong tắm gội, ngâm rửa thực phẩm, góp phần giảm thiểu độc tố.

“Nguyên liệu được chia thành ba nhóm: nhóm giàu tinh dầu như lá bưởi, lá sả, chanh; nhóm chứa chất sapolin từ cây dại như xuyến chi, cỏ mần trầu; và nhóm giàu enzyme từ dứa, vỏ dứa, kết hợp lợi khuẩn. Khi lên men trong môi trường phù hợp, enzyme, sapolin và tinh dầu được giải phóng, hòa quyện, tạo ra hiệu quả khử độc tự nhiên,” anh Kiệm chia sẻ.

Cùng sống xanh số 127: Bí kíp làm nước tẩy rửa đa năng từ thảo dược - Ảnh 1.

Vườn cây xanh tốt – nguồn nguyên liệu tự nhiên để làm nước tẩy rửa an toàn

Ảnh: Nhật Minh

Giải pháp nhanh, gần gũi, an toàn

Theo anh Kiệm, quá trình nghiên cứu và đưa sản phẩm ra thử nghiệm diễn ra khá nhanh bởi dựa trên nền tảng tri thức dân gian vốn đã được ông bà áp dụng hàng trăm năm, như muối dưa hay làm tương bằng vi sinh vật. Điểm khác biệt là nay khoa học có thể xác định rõ các chủng vi sinh vật để chọn lựa và bào chế tối ưu.

“Quan trọng là xử lý nguồn nguyên liệu đảm bảo vệ sinh, đồng thời lựa chọn chủng vi khuẩn thích hợp để đạt hiệu quả tốt nhất cho từng mục đích sử dụng,” anh Kiệm nhấn mạnh.

Sản phẩm thử nghiệm bước đầu đã chứng minh khả năng giảm tồn dư hóa chất trên thực phẩm, đồng thời có thể thay thế một phần chất tẩy rửa công nghiệp gây hại cho da và sức khỏe lâu dài. Nhóm nghiên cứu kỳ vọng đây sẽ là một giải pháp gần gũi, an toàn và có giá trị cộng đồng cao, giúp người dân sống khỏe mạnh hơn nhờ kết hợp hài hòa tri thức truyền thống và công nghệ hiện đại.

Cùng sống xanh số 127: Bí kíp làm nước tẩy rửa đa năng từ thảo dược - Ảnh 2.

Cánh đồng quê yên bình trong ánh hoàng hôn – nơi khởi nguồn của những giải pháp sống xanh

Ảnh: Nhật Minh


Bình luận (0)

