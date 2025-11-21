Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Cùng sống xanh số 134: Chàng trai biến vỏ trái cây dại ven đường thành sản phẩm được thị trường quốc tế ưa chuộng
Video Thời sự

Cùng sống xanh số 134: Chàng trai biến vỏ trái cây dại ven đường thành sản phẩm được thị trường quốc tế ưa chuộng

Minh Thùy
Minh Thùy
21/11/2025 20:06 GMT+7

Khai thác tiềm năng từ phế phẩm nông nghiệp và các nguyên liệu thiên nhiên như vỏ bắp, vỏ mè, lục bình, một mô hình khởi nghiệp đã biến những vật liệu tưởng chừng bỏ đi thành các sản phẩm thủ công mỹ nghệ và trang trí nội thất có giá trị xuất khẩu cao. Đây là một hành trình đầy thử thách nhưng kiên định với xu hướng tiêu dùng xanh bền vững của anh Đỗ Đăng Khoa ở phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp.

Biến "vấn nạn" thành "vàng" xanh trong cùng sống xanh

Cùng Sống Xanh số 134 là câu chuyện của anh Đỗ Đăng Khoa ở phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp nhận thấy xung quanh mình có rất nhiều phế phẩm, phụ phẩm nông nghiệp và cây trái dại đa dạng ở ven đường, như vỏ bắp, vỏ mè, và đặc biệt là lục bình – thứ vốn được coi là một "vấn nạn" ở miền Tây. Sau khi sơ chế, những nguyên vật liệu này dùng trong trang trí rất bền vững và thân thiện với môi trường.

Nhờ kinh nghiệm từ mẹ và chị gái là những nghệ nhân làng nghề Việt Nam có thâm niên lâu năm, cùng với việc cập nhật xu hướng quà tặng và trang trí toàn cầu, anh Khoa nhận thấy thế giới đang ưa chuộng các sản phẩm xanh làm từ nguyên liệu tự nhiên. Từ đó, ý tưởng tận dụng vỏ bắp, lục bình và vỏ trái bằng lăng để tạo ra các sản phẩm trang trí nội thất thủ công mỹ nghệ, đáp ứng nhu cầu thị trường các nước phát triển như châu Âu và Mỹ, đã được hình thành.

Việc thu mua phế phẩm như vỏ bắp, vốn bị người nông dân gom đốt, hay tận dụng lục bình giúp doanh nghiệp vừa có nguồn nguyên liệu dồi dào, vừa góp phần bảo vệ môi trường và gia tăng chuỗi giá trị.

Cùng sống xanh số 134: Chàng trai biến vỏ trái cây dại ven đường - Ảnh 1.

Anh Đỗ Đăng Khoa tại Hội thi Sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Đoàn Linh

Thách thức sản xuất hàng loạt và chất lượng

Hành trình biến phế phẩm thành sản phẩm thương mại vô cùng gian nan và đòi hỏi sự kiên trì thử nghiệm nhiều lần. Thử thách lớn nhất là làm sao để tái sinh những vật liệu "bỏ đi" này và tạo thêm giá trị cho chúng.

Khi có đơn hàng lớn, yêu cầu sản xuất số lượng 10.000 đến 20.000 sản phẩm hoặc cả container, thách thức nằm ở việc chuyển giao quy trình sản xuất từ nghệ nhân lành nghề sang thợ lao động phổ thông, đồng thời tối ưu hóa chi phí. Các vấn đề thường gặp bao gồm chất lượng màu nhuộm, kiểu dáng, mẫu mã theo yêu cầu khách hàng, và việc thợ chưa quen sử dụng các công cụ chuyên dụng.

Nhờ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương tổ chức các chương trình đào tạo dạy nghề nông thôn. Qua các lớp này, anh Khoa tìm kiếm và đào tạo được đội ngũ nhân sự chất lượng, có sự khéo tay, đáp ứng được tiêu chí sản xuất thủ công mỹ nghệ chất lượng cao cho khách hàng xuất khẩu.

Cùng sống xanh số 134: Chàng trai biến vỏ trái cây dại ven đường - Ảnh 2.

Vỏ bắp được sơ chế để làm nguyên liệu thủ công mỹ nghệ

Đoàn Linh

Minh bạch tài chính: "Làm đúng để phát triển"

Trong bối cảnh chính sách thuế và tài chính có nhiều thay đổi lớn trong năm nay, vấn đề tài chính trở thành điểm yếu của doanh nghiệp. Đặc thù ngành nông nghiệp khiến người nông dân khó có được hóa đơn đầu vào minh bạch theo quy định.

Trước những lúng t1ng đó, bà Nguyễn Cẩm Chi, Giám đốc Công ty Tư vấn quản lý MCG, Chuyên gia phát triển bền vững nhấn mạnh rằng minh bạch là yếu tố bắt buộc để kinh doanh bền vững trong giai đoạn mới. Việc tìm hiểu chính xác các quy định mới sẽ cho thấy nhiều hỗ trợ hơn là khó khăn.

Thay vì né tránh và "kinh doanh hai sổ" thì việc làm đúng, minh bạch sổ sách ngay từ đầu, dù có thể tốn kém chi phí ban đầu, sẽ giúp doanh nghiệp chuẩn bị tốt hơn cho tương lai. Việc giải phóng khỏi nỗi lo trốn thuế cho phép tập trung phát triển kênh bán hàng và chăm sóc đại lý, từ đó mang lại doanh thu tăng gấp rưỡi, thậm chí gấp đôi. Đây là cơ hội để doanh nghiệp thay đổi tư duy, đối mặt với quy định một cách tích cực để làm đúng và làm tốt.

Cùng sống xanh số 134: Chàng trai biến vỏ trái cây dại ven đường - Ảnh 3.

Nhân công trẻ người trẻ tỉ mỉ xử lý phụ phẩm nông nghiệp làm sản phẩm xanh

Đoàn Linh

 

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
