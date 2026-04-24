Chàng trai 9X làm app 'thấu hiểu bạn gái', thu hút 50.000 lượt tải

Mới đây, mạng xã hội lan truyền một bài viết giới thiệu ứng dụng "RedMode - Thấu hiểu bạn gái" do anh Phạm Tiến Đạt (27 tuổi, quê ở Hưng Yên) đăng tải. Bài đăng của chàng trai 9X nhanh chóng nhận được hơn 15.000 lượt tương tác.

Bài đăng thu hút được nhiều tương tác trên mạng xã hội ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ứng dụng "đánh trúng tâm lý" các cặp đôi trẻ

Trong bài chia sẻ, anh Đạt kể lại hành trình tự mình xây dựng ứng dụng từ những nhu cầu rất đời thường trong cuộc sống hôn nhân.

Ban đầu, ứng dụng chỉ có chức năng đơn giản là ghi nhớ và nhắc nhở chu kỳ kinh nguyệt. Sau đó, anh dần mở rộng thêm nhiều tính năng: lưu thông tin chiều cao, cân nặng, size quần áo, các ngày kỷ niệm, sở thích… của người bạn đời.

Không dừng lại ở đó, app còn tích hợp các "nhiệm vụ hằng ngày". Chẳng hạn, vào những ngày trong chu kỳ, ứng dụng sẽ gợi ý cụ thể như chuẩn bị nước ấm, mua đồ cần thiết hoặc nhắc nhở người dùng quan tâm nhiều hơn đến cảm xúc của đối phương.

Ứng dụng "thấu hiểu bạn gái" được chàng trai 9X tích hợp nhiều tính năng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Điểm đặc biệt của "RedMode" nằm ở tính năng AI tư vấn được cá nhân hóa. Theo anh Đạt, mỗi ngày người dùng có thể cập nhật tâm trạng của bạn đời như vui, buồn, mệt mỏi… Dựa trên dữ liệu tích lũy theo thời gian, AI sẽ đưa ra những gợi ý phù hợp hơn trong từng tình huống.

"Ví dụ khi hai người giận nhau, AI có thể gợi ý cách nhắn tin hoặc hành động dựa trên thói quen và cảm xúc trước đó", anh nói.

Tính năng "AI tư vấn" được cá nhân hóa dựa trên những thông tin người dùng cung cấp ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Dưới phần bình luận, nhiều người bày tỏ sự thích thú trước ý tưởng ứng dụng, cho rằng đây là một sản phẩm "đánh trúng tâm lý" và nhu cầu thực tế của các cặp đôi. Một tài khoản nhận xét: "App tâm lý, rất phù hợp với những người bận rộn nhưng vẫn muốn chu toàn cho người mình trân trọng".

Bên cạnh đó, một số bạn nữ cũng chia sẻ trải nghiệm bất ngờ khi sử dụng ứng dụng. "Em không có người yêu nhưng vẫn tải về dùng thử, ai ngờ lại thấy hữu ích. Có thể tự theo dõi sức khỏe và cảm xúc của bản thân để hiểu mình hơn", Phương Uyên (18 tuổi) chia sẻ.

"Chồng nhà người ta tặng túi, chồng mình tặng app"

Ít ai nghĩ rằng ý tưởng này lại bắt đầu từ những điều rất đời thường. Là lập trình viên tự do, trong khi vợ đi làm từ sáng đến tối, anh Đạt thường là người quán xuyến việc nhà và mua sắm các vật dụng cá nhân cho vợ. Thế nhưng, guồng quay công việc đôi lúc khiến anh không tránh khỏi những lần quên sót.

Ứng dụng này được anh Đạt hoàn thiện trong khoảng 3 tháng, chủ yếu tranh thủ làm vào buổi tối. Ban đầu, anh nghĩ đây chỉ là sản phẩm cá nhân, "chắc không ai dùng". "Không ngờ sau khi chia sẻ, lượt tải tăng khá nhanh, hiện khoảng 50.000 lượt. Mình cũng khá bất ngờ", anh nói.

Anh Đạt thừa nhận, khó khăn lớn nhất khi làm ứng dụng không nằm ở kỹ thuật mà là… hiểu tâm lý phụ nữ. "Mình phải hỏi vợ rất nhiều, vì bản thân mình cũng không thể tự hiểu hết được", anh chia sẻ.

Anh Phạm Tiến Đạt và vợ - nguồn cảm hứng để anh phát triển ứng dụng ẢNH: NVCC

Chị Doãn Thị Mai (28 tuổi, vợ anh Đạt) cho biết ban đầu chị cảm thấy khá buồn cười trước những ý tưởng "lạ lạ" của chồng. Tuy nhiên, khi ứng dụng bất ngờ được nhiều người biết đến, chị cảm thấy tự hào. "Mình vui lắm. Công sức của chồng mình cuối cùng cũng thành hình", chị chia sẻ.

Chị cũng hài hước kể rằng thỉnh thoảng vẫn trêu chồng: "Chồng nhà người ta tặng túi, chồng mình tặng app". Dù vậy, theo chị, phía sau món quà đặc biệt ấy không chỉ là những dòng code, mà là sự quan tâm và thời gian mà anh Đạt đã dành để thấu hiểu vợ

Trong thời gian tới, anh Đạt dự định phát triển thêm các tính năng mới như một diễn đàn nhỏ để người dùng có thể chia sẻ, tâm sự và tư vấn cho nhau trong chuyện tình cảm.