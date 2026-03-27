Cô bé 14 tuổi vẽ rồng cho bài kiểm tra, khiến mạng xã hội bất ngờ

Ni Na
Ni Na
27/03/2026 06:15 GMT+7

Bức tranh vẽ rồng với chủ đề thiên tai của cô bé 14 tuổi ở TP.HCM bất ngờ 'gây sốt' mạng xã hội với hàng chục nghìn lượt thích và chia sẻ chỉ sau 1 ngày đăng tải.

Mới đây, trên mạng xã hội đang lan truyền một bức tranh vẽ rồng với chủ đề thiên tai của em Nguyễn Ngọc Anh Thư (14 tuổi, học sinh Trường THCS Colette). Bài đăng nhận được lượng tương tác "khủng" với hơn 43.000 lượt yêu thích, 2.000 lượt đăng lại và hàng trăm bình luận chỉ sau 1 ngày. Tác phẩm 'rồng thiên tai" được ba của Thư là anh Nguyễn Anh Thương (43 tuổi, ở phường Vườn Lài, TP.HCM, đăng tải trên nền tảng Threads và nhanh chóng "gây sốt".

Bài đăng của anh Thương thu hút lượng tương tác "khủng"

Theo em Anh Thư chia sẻ, bức tranh là bài kiểm tra giữa kỳ môn hoạt động trải nghiệm tại trường và được em cùng bạn hoàn thành trong 6 giờ. Em lựa chọn chủ đề lũ lụt từ thực tế tình trạng thiên tai xảy ra thường xuyên, gây nhiều thiệt hại trong thời gian qua. "Em thấy lũ lụt xảy ra nhiều nên muốn vẽ về đề tài này", Anh Thư nói.

Ý tưởng của bức tranh được em tham khảo từ nhiều tác phẩm trên mạng, sau đó phát triển theo cách riêng. Trong đó, hình ảnh con rồng khổng lồ được sử dụng như biểu tượng của thiên tai dữ dội, còn những người lính tuy nhỏ bé nhưng đại diện cho tinh thần đoàn kết, cùng nhau chống chọi và đẩy lùi khó khăn.

Trong quá trình thực hiện, em Thư cho biết em cảm thấy khó nhất là phần xử lý nền và tạo chiều sâu cho bức tranh, do em chưa có nhiều kiến thức về bố cục. "Em chủ yếu tưởng tượng rồi vẽ theo suy nghĩ của mình".

Dưới bài đăng, rất nhiều người bày tỏ sự bất ngờ và ngưỡng mộ trước năng khiếu hội họa của em Thư. Nhiều nhiều cho rằng, ở độ tuổi học sinh lớp 8, việc vẽ được một bức tranh vừa đẹp mắt, vừa giàu ý nghĩa như vậy là điều không dễ.

Em Thư nhận rất nhiều giải thưởng trong các cuộc thi vẽ của trường và thành phố

Chia sẻ với Thanh Niên, anh Nguyễn Anh Thương cho biết bản thân cũng bất ngờ khi bài đăng nhận được nhiều sự quan tâm. Theo anh, việc đăng tải chỉ xuất phát từ việc thấy ấn tượng với chi tiết con rồng trong tranh và muốn "khoe" tác phẩm của con. "Nhận được những lời khen từ cộng đồng mạng, tôi rất vui vì khả năng của con được mọi người ghi nhận", anh nói.

Anh Thương cho biết thêm, em Anh Thư yêu thích hội họa từ nhỏ và được gia đình tạo điều kiện tiếp xúc với màu vẽ khá sớm. Gia đình luôn ủng hộ nếu em muốn theo đuổi đam mê này lâu dài.

Cô bé 14 tuổi Anh Thư hiện đang là học sinh lớp 8 Trường THCS Colette

Qua tác phẩm, Anh Thư mong muốn gửi gắm thông điệp về tinh thần quả cảm của những người chiến sĩ trước thiên nhiên khắc nghiệt. Theo em, dù thiên tai lớn và đáng sợ, nhưng khi cùng chung sức, chúng ta vẫn có thể vượt qua và đẩy lùi khó khăn.

