Cô gái gen Z làm giúp việc, đặt mục tiêu kiếm 1 tỉ trước 25 tuổi

"Nhiều người hỏi sao còn trẻ mà em chọn làm giúp việc, không đi làm công ty cho thoải mái hơn. Nhưng em nghĩ ở ngoài có nhiều cám dỗ, chi tiêu nhiều, dễ bị cuốn theo bạn bè. Em muốn dành dụm lo cho gia đình nên ít tự do một chút cũng không sao. Hiện tại em thấy lựa chọn của mình là đúng", cô gái gen Z Nguyễn Thị Tươi (19 tuổi, quê ở Phú Thọ) chia sẻ.



Cô gái làm giúp việc rất chỉn chu, tỉ mỉ; đặt nhiều tâm huyết với nghề giúp việc của mình ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Nguyễn Thị Tươi hiện làm giúp việc tại quận Bắc Từ Liêm (TP.Hà Nội). Cô gái gây chú ý khi đặt mục tiêu tích lũy 1 tỉ đồng trước tuổi 25. Với cô, đây không phải là con số xa vời, mà là động lực để làm việc, tiết kiệm và hướng tới tương lai ổn định hơn cho bản thân và gia đình.

Tươi bén duyên với công việc từ năm 17 tuổi, chỉ vì muốn thử sức. Sau gần 2 năm, cô nhận ra mình phù hợp và dần gắn bó. "Lúc đầu chủ nhà hướng dẫn, sau quen việc thì em tự rút kinh nghiệm, học thêm để làm tốt hơn", cô kể.

Những công việc thường ngày như nấu ăn, dọn dẹp, chăm sóc nhà cửa được Tươi thực hiện một cách chỉn chu. Cô luôn đeo găng tay, khẩu trang khi chuẩn bị đồ ăn, chủ động tách phần ăn riêng, giữ thói quen làm việc gọn gàng, sạch sẽ. Sự cẩn thận giúp cô nhận được sự tin tưởng từ chủ nhà.

Cô quán xuyến mọi việc từ nấu ăn, dọn dẹp, đưa đón, chăm sóc con của chủ nhà; thậm chí theo gia đình trong những chuyến du lịch để hỗ trợ sinh hoạt hằng ngày ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Thu nhập hiện tại của Tươi khoảng 10 - 12 triệu đồng/tháng, con số khá mơ ước với nhiều bạn gen Z. Bên cạnh đó, Tươi cho biết công việc hiện tại có nhiều chế độ đãi ngộ rõ ràng.

Mỗi tháng cô có 1 ngày nghỉ phép. Nếu chọn làm vào ngày này sẽ được trả lương gấp đôi. Khi làm đủ năm, Tươi được nhận thêm tháng lương thứ 13, thậm chí có năm được thưởng đến tháng lương thứ 14 vì làm chuyên cần cả năm.

Ngoài ra, chủ nhà còn xây dựng lộ trình tăng lương cụ thể. Mỗi năm có thể điều chỉnh tăng tối đa khoảng 10% tùy theo mức độ gắn bó và hiệu quả công việc. "Nếu làm việc lâu dài, cô còn có các khoản thưởng lớn: gắn bó từ 3 năm được thưởng 50 triệu đồng, trên 5 năm mức thưởng lên đến 100 triệu", cô chia sẻ.

Với Tươi, những đãi ngộ này không chỉ giúp ổn định thu nhập mà còn tạo thêm động lực để cô kiên trì với mục tiêu tích lũy của mình.

Cô gái luôn ghi chép chi tiết những mục tiêu mình đã đặt ra để lấy động lực cố gắng ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Mục tiêu 1 tỉ đồng đến với Tươi khá tình cờ, từ một lần chủ nhà tính thử. Từ đó, cô xem đây là cột mốc để cố gắng. "Em thấy hay nên bám vào để làm động lực. Có ai đánh thuế ước mơ đâu ạ", Tươi bộc bạch. Toàn bộ tiền lương được cô gửi về cho mẹ, còn chi tiêu cá nhân chủ yếu từ tiền thưởng hằng ngày.

Theo Tươi, khó khăn lớn nhất là thích nghi với nếp sinh hoạt của mỗi gia đình. "Tuổi trẻ hay cố chấp, nhưng khi mình thay đổi được thì mọi thứ nhẹ nhàng hơn, mình cũng thấy yêu công việc hơn", cô nói.

Đam mê của Tươi là nấu ăn và cắm hoa. Sau 25 tuổi, cô gái sẽ trích một phần tiền để theo đuổi đam mê của mình ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Dự định sau 25 tuổi, Tươi sẽ nghỉ công việc giúp việc để trải nghiệm những hướng đi mới. Cô đặc biệt yêu thích nấu ăn và cắm hoa nên mong muốn có cơ hội học nghề bài bản để theo đuổi hai lĩnh vực này. "Hành trình phía trước còn dài, nhưng điều quan trọng là em đã có mục tiêu rõ ràng và từng bước chuẩn bị cho tương lai", Tươi chia sẻ.