Chàng trai bị góp ý cách hát khi thể hiện 'Tình cha' của Ngọc Sơn

Tập 7 Người kể chuyện tình lên sóng với màn tranh tài của 3 thí sinh gồm N Ly, Tuấn Tú và Mai Diễm My qua những ca khúc về tình cảm gia đình. Đảm nhận vai trò giám khảo ngoài danh ca Thái Châu còn có ca sĩ Như Hảo và nghệ sĩ Đình Toàn.

Tuấn Tú chọn ca khúc Tình cha để thể hiện trong đêm thi Người kể chuyện tình ẢNH: NSX

Với chủ đề tuần này, danh ca Thái Châu xúc động chia sẻ: “Tình mẹ, tình cha là những ký ức không bao giờ phai. Đó là điểm tựa để mỗi người con vượt qua mọi vấp ngã ngoài đời”. Trong khi đó, ca sĩ Như Hảo bày tỏ sự biết ơn khi được gia đình ủng hộ theo đuổi nghệ thuật. Còn nghệ sĩ Đình Toàn bất ngờ và hạnh phúc khi lần đầu ngồi ghế giám khảo chương trình mà anh đã dõi theo từ lâu: “Tôi hy vọng những góp ý nhỏ của mình sẽ hỗ trợ các bạn trên hành trình làm nghề”.

Trong đêm tranh tài, Tuấn Tú mang đến câu chuyện xúc động về tình phụ tử qua ca khúc Tình cha - bài hát từng được Ngọc Sơn thể hiện thành công. Trên sân khấu, nam thí sinh kể câu chuyện người cha tần tảo, chan chứa yêu thương. Dù phần thể hiện còn đôi chỗ chưa trọn vẹn, nhưng Tuấn Tú vẫn tạo được thiện cảm bởi sự chân thành và nỗ lực kết nối cảm xúc với khán giả.

Giám khảo Thái Châu góp ý Tuấn Tú cần đọc kỹ lời bài hát để xử lý mềm mại, cảm xúc hơn nhằm chinh phục khán giả, đặc biệt là khi thể hiện một ca khúc vốn đã quen thuộc qua giọng hát của Ngọc Sơn. “Những nốt cao bạn phải làm sao để đúng cao độ. Bạn nghĩ về cha như thế nào, thương cha ra sao và thể hiện cho thật thấm. Chỉ cần khéo léo hơn xíu nữa là bài hát sẽ hay hơn”, nam nghệ sĩ góp ý.

Dàn giám khảo thẳng thắn đưa ra những lời nhận xét để Tuấn Tú rút kinh nghiệm cho những vòng thi sau ẢNH: NSX

Giám khảo Như Hảo đánh giá Tuấn Tú có chất giọng sáng và vang, nhưng các nốt cao vẫn chưa đạt đến độ cần thiết. Chị cũng khuyên anh thả lỏng hơn trong phần diễn để cảm xúc được tự nhiên. “Những ca khúc về cha mẹ mình nghĩ nó dễ hát nhưng thật ra nó không dễ đâu. Mình phải đặt rất nhiều cảm xúc vào. Giọng của em tốt, nhưng có những lúc lên chưa tới vì hồi hộp. Em cần biết lúc nào mình nên nhấn mạnh, lúc nào mình cần dịu dàng lại thì nó sẽ sắc nét hơn. Mong rằng em sẽ rút kinh nghiệm qua bài thi này”, cô góp ý.

Trong khi đó, giám khảo Đình Toàn nhấn mạnh tầm quan trọng của biểu cảm sân khấu: “Xu hướng bây giờ là nghe bằng mắt nữa. Thậm chí một ánh nhìn của nghệ sĩ đứng trên sân khấu thôi cũng đủ kéo khán giả vào câu chuyện của mình”. Anh cho rằng lợi thế của Tuấn Tú là chọn ca khúc quen thuộc, nên cần tận dụng điều này để giữ khán giả ở lại với câu chuyện đến phút cuối. “Em có mang đến cho tôi cảm xúc nhưng chỉ là phút giây đầu tiên thôi. Em phải biết cách xử lý bài hát để phù hợp hơn”, nam nghệ sĩ bày tỏ.

Với bài thi này, Tuấn Tú nhận 9,5 điểm từ giám khảo Thái Châu và 9,75 điểm từ giám khảo Đình Toàn. Số điểm của ca sĩ Như Hảo được giữ lại và công bố sau khi các thí sinh hoàn thành xong bài thi.