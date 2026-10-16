Chàng trai Bỉ mang cồng chiêng, 10 con heo, 2 con dê... hỏi cưới cô gái Tà Ôi

Chị Lê Thị Kim Siêu (30 tuổi) là người Pa Cô, thuộc dân tộc Tà Ôi, ở xã A Lưới 1, TP.Huế có chồng là anh Cools Nick Dirk (35 tuổi) ở Antwerpen, Bỉ. Hình ảnh chàng trai Bỉ điển trai cưới cô gái Tà Ôi xinh đẹp khiến nhiều người ngưỡng mộ, gửi lời chúc phúc đến vợ chồng. Cộng đồng dân tộc Tà Ôi ở Việt Nam gồm có 3 nhóm: nhóm Tà Ôi chính dòng, nhóm Pa Cô và nhóm Pa hi.

Sự kiên nhẫn của chàng trai Bỉ

Chia sẻ với Thanh Niên, chị Kim Siêu cho biết cuối năm 2023, chị đến Hội An làm việc tại một tiệm may, mong tìm lại sự bình yên sau những biến cố trong cuộc sống. Cùng thời điểm đó, anh Cools Nick Dirk, chàng kỹ sư hóa học người Bỉ đến Việt Nam dự đám cưới người quen kết hợp du lịch. Hai người tình cờ kết nối qua mạng xã hội. Anh chủ động làm quen, ngỏ lời mời chị đi ăn tối nhưng chưa được chị đồng ý.

Cô dâu trong trang phục truyền thống nhận nhẫn cưới từ chú rể ẢNH: NVCC

Vài ngày sau, anh tìm đến tiệm may nơi chị Siêu làm việc để may một bộ vest phục vụ công việc. Khi chị nhắn tin nhờ mua giúp một lọ kem chống nắng, anh vui vẻ mang đến. Không chỉ nhiệt tình giúp đỡ, anh còn chủ động trò chuyện cởi mở, tạo cho chị cảm giác gần gũi, thoải mái.

Sau thời gian cả hai cùng tìm hiểu, chị Siêu nhận ra anh ấy không bao giờ bỏ mặc khi chị có chuyện vui buồn, ở anh có sự kiên nhẫn. Chị cảm thấy an toàn khi cạnh anh. Ở họ, có những suy nghĩ giống nhau về truyền thống gia đình, chàng trai Bỉ tôn trọng nguồn cội người Pa Cô.

Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất là khi chị quyết định nghỉ việc ở tiệm may để theo đuổi con đường dạy yoga, anh luôn ủng hộ và hỗ trợ chị tham gia khóa đào tạo chuyên sâu. Chị Siêu biết ơn vì chồng luôn tôn trọng quyết định của vợ, đồng hành cả về tinh thần lẫn vật chất.

Chú rể mang lễ vật sang nhà gái hỏi cưới ẢNH: NVCC

"Khi mình thông báo về chuyện muốn kết hôn với người yêu có quốc tịch Bỉ, bố mẹ và người thân ngạc nhiên. Họ có chút lo lắng vì khoảng cách và ngôn ngữ văn hóa, nhưng sau có sự giải thích và thuyết phục của mình, họ đồng ý", chị Siêu bày tỏ.

Còn với anh Cools Nick Dirk trong thời gian yêu nhau, kỷ niệm khiến anh nhớ mãi là lần bị ngộ độc thức ăn. Chị Siêu đã ở bên chăm sóc và kịp thời đưa đến bệnh viện, sự quan tâm tận tình giúp anh nhận ra ở chị có nhiều điều tốt đẹp.

Mang heo, dê, gà, cồng chiêng đi hỏi vợ

Vì người chồng chỉ có thời gian ngắn ở Việt Nam nên đám cưới của họ được tổ chức 3 ngày liên tiếp. Cả hai lên kế hoạch tổ chức đúng nghi lễ cưới hỏi theo phong tục truyền thống của người Pa Cô. Chàng trai Bỉ phải đem đủ sính lễ cơ bản nhất gồm cồng chiêng, 10 con heo (3 con nhỏ và 7 con phải đủ từ 50 kg trở lên), 2 con dê đủ đực và cái, 10 con gà.

Ngày đầu nhà trai đến nhà gái mang theo sính lễ hỏi yêu cho bố mẹ vợ và cô dâu. Nhà gái cũng tặng lại nhà trai những tấm vải thổ cẩm truyền thống.

Trong ngày thứ hai, gia đình nhà gái sẽ đến nhà trai làm lễ. Do nhà chồng ở xa, nên anh Cools Nick Dirk thuê nhà hàng để tổ chức. Từ sáng sớm, chị và anh đã có mặt tại đây để thực hiện một nghi thức quan trọng: chỉ tay vào con heo nặng 70 kg mà nhà trai chuẩn bị sẵn, đồng thời nói lớn: "Đây chính là lễ vật được làm sạch sẽ cho ngày nhà gái tới nhà trai".

Theo chị Siêu, nghi thức này phải được thực hiện trước khi người khác đem heo đi chế biến. Nếu chị và chồng chưa chỉ tay vào con heo, không ai được tự ý giết mổ, bởi theo quan niệm của gia đình, làm trái nghi thức sẽ phạm thưởng tới Giàng.

Dù chênh lệch múi giờ nhưng gia đình chồng vẫn dậy sớm, theo dõi các nghi thức qua điện thoại và thưa chuyện với nhà gái.



Mọi người mặc trang phục truyền thống chụp hình cùng cô dâu ẢNH: NVCC

"Hôm đó nhà mình chìm đắm trong rượu cần, tiếng chiêng vang khắp nơi và mùi hương từ thanh gỗ thơm. Mình vui vì cuộc đời bước sang chương mới và cũng buồn vì phải xa gia đình. Nước mắt mình không ngừng rơi, người thân cũng khóc theo", chị Siêu nói.

Lúc đầu, anh Cools Nick Dirk có ngạc nhiên và thắc mắc về phong tục cưới hỏi ở nhà gái. Tuy nhiên, được chị Siêu giải thích, anh tôn trọng và nghiêm túc thực hiện những nghi lễ đó.

Anh Cools Nick Dirk luôn cố gắng hòa nhập văn hóa Việt Nam ẢNH: NVCC

"Tôi thấy ngạc nhiên với nghi thức cúng dường động vật ở một khu vườn của gia đình. Trong hàng ngàn năm, việc nuôi và giết mổ động vật làm thực phẩm đã trở thành một phần quen thuộc của đời sống con người. Trong đám cưới tại quê vợ, tôi nhận ra mối liên hệ trực tiếp giữa tập tục này với lịch sử và đời sống tâm linh", người chồng chia sẻ.

Anh Cools Nick Dirk bày tỏ, bản thân bị cuốn hút bởi vẻ đẹp và sự thanh lịch của đối phương. Anh nhận ra chị Siêu là người phụ nữ tự nhiên, tốt bụng, duyên dáng. Anh cảm thấy giữa họ có một sự nối cảm xúc đặc biệt, không từ nào có thể diễn tả được.

Người con rể cũng rất ấn tượng với trang phục truyền thống của người Pa Cô. Anh cũng được trải nghiệm hát karaoke cùng gia đình, uống rượu gạo truyền thống.