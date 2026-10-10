'Anh sẽ là đôi chân của em': Lời hứa của chồng Mỹ với người vợ Việt khuyết tật

2 giờ sáng theo giờ Việt Nam, tôi gọi cho Vân, người phụ nữ tôi đã biết từ khi cô còn ở Việt Nam. Tôi từng rất khâm phục nghị lực người mẹ khuyết tật, một mình nuôi con sau khi chồng cũ qua đời, rồi năm 2018 sang Mỹ để bắt đầu một cuộc sống không hề dễ dàng. Tôi gọi vì muốn nghe Vân kể về đám cưới mà trước đó cô từng nghĩ sẽ không bao giờ có.

Ở đầu dây bên kia, Thúy Vân cười rạng rỡ bên Daniel Chrismer, người chồng Mỹ vừa cưới sau 2 năm quen biết nhau qua mạng xã hội. Câu chuyện tình của họ bắt đầu rất đời thường, nhưng càng nghe càng thấy đẹp bởi cách họ tìm đến và trân trọng nhau.

Thúy Vân và người chồng vừa cưới trò chuyện với phóng viên Báo Thanh Niên qua ứng dụng Messenger

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Từ một lời chào đến người bạn đời

Kể về chuyện tình của mình, Thúy Vân nhắc đến việc tải một ứng dụng hẹn hò rồi vài ngày sau, Daniel gửi lời chào. Trước khi trả lời, Vân vào xem trang cá nhân của anh. Trong những bức ảnh, cô thấy một người đàn ông khá giản dị: mặc áo ba lỗ, đội chiếc mũ vành.

Không giống những hình ảnh lịch lãm, sang trọng mà nhiều người thường cố thể hiện trên các ứng dụng hẹn hò. Chính sự giản dị ấy của Daniel khiến Vân cảm thấy gần gũi. Cô trả lời lời chào. Từ đó, hai người bắt đầu trò chuyện mỗi ngày.

Daniel ẵm Thúy Vân trong một chuyến đi chơi ẢNH: NVCC

Cả hai đều sống ở tiểu bang Georgia. Khoảng 2 tháng sau, họ gặp nhau lần đầu. Vân kể, hôm ấy họ chia sẻ với nhau rất nhiều chuyện. Điều đặc biệt là họ không có cảm giác xa lạ mà ngược lại, như thể đã quen nhau từ rất lâu.

Trong câu chuyện hôm ấy, Vân nói với Daniel cô là mẹ đơn thân và công việc của mình là trang điểm cho nhiều cô dâu khi cô còn ở Việt Nam. Cô nhớ những khuôn mặt được trang điểm rạng rỡ, những nụ cười, những bó hoa và những đám tiệc tưng bừng trong ngày cưới của các cô gái được cô trang điểm. Nhưng Vân luôn nghĩ tất cả những điều đó chỉ dành cho người khác.

Daniel, Thúy Vân và con trai riêng của cô

ẢNH: NVCC

Rồi những cuộc trò chuyện tiếp tục. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, Vân và Daniel trở thành một đôi lúc nào không hay. Họ ở bên nhau, chia sẻ những vui buồn của cuộc sống. Cho đến một ngày Vân gặp tai nạn xe hơi và phải phẫu thuật ở vai.

Sau phẫu thuật, việc đi lại của Vân gần như phải nhờ vào người khác. Daniel đưa cô về nhà để tiện chăm sóc. Những ngày anh đi làm, mẹ Daniel ở bên chăm sóc Vân. Còn khi trở về nhà, Daniel tiếp tục lo cho cô.

Với Vân, đó là những ngày cô cảm nhận rõ nhất tình cảm của người đàn ông đang ở bên mình. Không phải bằng những lời nói hoa mỹ, mà bằng những việc rất bình thường. Vân được Daniel chăm sóc, bồng bế và ở bên khi cô cần.

Với đôi chân của Vân, cô nói đó là "đôi chân không biết nghe lời". Nó cong trước, vẹo sau, không thể tự bước đi như người bình thường. 47 năm sống cùng khiếm khuyết ấy, có lúc cô bất lực và tự ti. Mỗi lần vấp ngã là một lần chật vật đứng dậy.

Những năm tháng ấy, cô quen với việc tự mình làm việc mưu sinh. Bởi vậy, điều khiến cô xúc động nhất ở Daniel không phải những món quà lớn, mà là cách anh chăm sóc đôi chân cô.

Ngày nào Daniel cũng nhẹ nhàng xoa bóp chân cho cô. Cô bảo Daniel luôn nói: "Em nhớ nhắc anh xoa bóp chân cho em nhé". Anh làm điều đó vui vẻ, chưa bao giờ để cô cảm thấy mình là gánh nặng. Rồi anh nói câu mà Vân nhớ mãi: "Đừng lo. Anh sẽ là đôi chân của em".

Ngày nào Daniel cũng chăm sóc đôi chân cho Thúy Vân ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Vân kể, Daniel thường bồng cô lên, có khi vác cô chạy vòng quanh phòng chỉ để nghe tiếng cười. Với cô, đó là cách người đàn ông ấy cho thấy cô không cần thay đổi mình để được yêu. "Hạnh phúc là khi có một người yêu cả những điều mình từng không thể yêu ở chính bản thân mình", Vân tâm sự.

Màn cầu hôn bình dị và giấc mơ thành hiện thực

Rồi một buổi sáng, Daniel nhìn Vân im lặng một lúc rồi nói: "Anh muốn biến giấc mơ làm cô dâu của em thành hiện thực". Vân không tin vào điều mình vừa nghe. Daniel nói lại rằng anh cảm thấy Vân chính là người phụ nữ mà anh muốn cưới làm vợ.

Màn cầu hôn chính thức của Daniel sau đó còn khiến cô nhớ mãi. Đó là ngày Daniel đưa cô đến một khu vui chơi. Vân hoàn toàn không nghi ngờ điều gì đặc biệt sắp xảy ra. Daniel hôm ấy mặc áo thun và quần short rất đơn giản.

Một cô gái sau đó mang đến cho Daniel một bó hoa và một chú gấu bông. Daniel nhận lấy rồi dẫn Vân vào bên trong. Hai người cùng ngồi lên một chiếc vòng quay. Chiếc cabin từ từ đưa họ lên cao. Phía dưới là thành phố Atlanta. Vân lúc ấy rất hào hứng. Cô ngắm cảnh, quay phim, chụp hình. Mọi thứ với cô vẫn chỉ là một buổi đi chơi bình thường.

Cho đến khi Vân quay sang. Daniel đang quỳ một chân bên cạnh cô. Vân hiểu ra ngay. Cô bật cười thật lớn. Không phải vì không xúc động, mà bởi cô quá bất ngờ trước cách Daniel hồi hộp và có phần vụng về khi mở lời cầu hôn. Vân nói: "Yes!". Rồi cả hai ôm nhau và cùng cười thật lớn.

Daniel cố tình mặc áo quần rất bình dị, đơn giản để cô không thể đoán ra hôm đó anh quyết định cầu hôn mình

ẢNH: NVCC

Chiếc vòng quay tiếp tục đưa họ lên cao giữa thành phố Atlanta. Còn với Vân, khoảnh khắc ấy như đưa cô bước sang một phần khác của cuộc đời. Người phụ nữ từng trang điểm cho rất nhiều cô dâu cuối cùng cũng có ngày trở thành cô dâu.

Tôi hỏi điều gì khiến Daniel quyết định cưới Vân? Câu trả lời của anh rất giản dị. Daniel nói Vân có một trái tim ấm áp, luôn có nụ cười rạng rỡ và mang đến sự lạc quan. Nụ cười của cô khiến anh cảm thấy có thêm năng lượng mỗi ngày.

Trong ngày cưới, Daniel nói với Vân: "Cảm ơn em đã đến trong cuộc đời anh, khiến anh được cười vui vẻ mỗi ngày. Cho dù em là một người rất nhỏ bé, nhưng em luôn ở rất gần trái tim anh".

Daniel cũng nói thêm rằng Thúy Vân khiến anh cảm thấy mình mạnh mẽ hơn. Bởi anh được làm "đôi chân" cho cô. Mỗi bước đi, mỗi việc anh có thể làm cho Vân, đối với anh đều là một niềm hạnh phúc.

Thúy Vân rạng rỡ trong ngày cưới ẢNH: NVCC

Từ một ứng dụng hẹn hò đến một lễ cưới ở Mỹ, hai con người ấy mang theo nhiều khác biệt mà ai cũng nhìn thấy như tuổi tác, hoàn cảnh và khuyết tật... Nhưng điều giữ họ ở lại là những giá trị rất căn bản của tình yêu: tin tưởng, lắng nghe và chăm sóc.

Trong câu chuyện Vân kể, Daniel chưa bao giờ nhìn cô như một người khuyết tật. Anh nhìn thấy Vân là một người phụ nữ có nụ cười khiến anh vui mỗi ngày, có trái tim khiến anh muốn gắn bó và là người anh muốn chăm sóc.

Theo Vân, khi đồng nghiệp và người quen của Daniel biết chuyện anh yêu và quyết định cưới cô, không ai dị nghị. Họ chỉ quan tâm Daniel có hạnh phúc hay không và cùng chúc mừng hai người. Cha mẹ Daniel cũng đón nhận cô tự nhiên trong lần đầu gặp mặt. Với họ, điều quan trọng là con trai mình tìm được người yêu thương, thấu hiểu và đồng hành.

Trong ngày cưới, một lần nữa Daniel quỳ xuống bên Thúy Vân, nhưng lần này là anh quỳ xuống để uống ly rượu cưới ẢNH: NVCC

Có lẽ điều đẹp nhất trong câu chuyện này không phải là một người mẹ đơn thân, khuyết tật được làm cô dâu rạng rỡ, mà là cô gặp một người nhìn mình như một phụ nữ xứng đáng được yêu, được lựa chọn và được xây dựng gia đình.

Còn Daniel, bằng những việc rất nhỏ mỗi ngày, dường như đã trả lời cho câu hỏi mà nhiều người đặt ra khi nghe chuyện tình của họ: vì sao anh chọn cô?. Không phải vì cô hoàn hảo. Mà vì ở cô, anh tìm thấy người mà mình muốn cùng đi hết phần đời còn lại.

Tôi khép lại cuộc gọi khi trời Việt Nam gần sáng. Ở bên kia bán cầu, Vân vẫn cười - nụ cười Daniel từng chú ý từ những ngày đầu.

Thúy Vân và Daniel hạnh phúc trong ngày cưới ẢNH: NVCC



