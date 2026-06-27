Từ một lần gặp ở quán cà phê, chàng trai Cà Mau và cô gái Đức viết tiếp chuyện tình

Chàng trai đó là anh Thạch Khánh Tường (33 tuổi, quê Cà Mau) và vợ là chị Annika Helena (31 tuổi, đến từ TP.Kassel của Đức), hiện đang xây dựng tổ ấm nhỏ với cô con gái 3 tháng tuổi ở Cần Thơ.

Anh Thạch Khánh Tường (33 tuổi) và chị Annika Helena (31 tuổi) đang có cuộc sống hạnh phúc ở miền Tây ẢNH: NVCC

Cô gái Đức sống ở miền Tây

Thời gian qua, chị Annika đều đặn chia sẻ lên trang mạng xã hội cá nhân có tên "happyinvn" những clip ghi lại cuộc sống thường nhật ở miền Tây gắn với gia đình nhỏ.

Hành trình một cô gái người Đức sống ở miền Tây, nỗ lực hòa nhập vào văn hóa địa phương, cố gắng học tiếng Việt… nhanh chóng chiếm được cảm tình của cư dân mạng, nhanh chóng nhận về "mưa tim".

Bên dưới các bài đăng, nhiều người để lại bình luận, dành lời khen cho ngoại hình xinh như búp bê của chị Annika, chúc chị sống hạnh phúc ở Việt Nam cùng gia đình nhỏ của mình. Bên cạnh đó, một số người cũng bất ngờ với khả năng nói tiếng Việt của cô gái Đức.

Quen nhau trong một chuyến du lịch, chàng trai Việt và cô gái Đức đã phải lòng nhau ẢNH: NVCC

Mọi chuyện bắt đầu vào năm 2024, trong chuyến du lịch về miền Tây, chị lần đầu gặp anh Tường trong một quán cà phê ở Kiên Giang cũ (nay là An Giang). Ấn tượng với khả năng nói tiếng Việt của cô gái Tây xinh đẹp, chàng trai Cà Mau đến bắt chuyện, cũng là để trau dồi thêm khả năng tiếng Anh.

Bất ngờ, cả 2 người biết được họ có cùng đích đến trong hành trình tiếp theo là Cần Thơ. Với tính cách hào sảng của người miền Tây, anh Tường quyết định chở người bạn mới quen đi xe máy về Cần Thơ tham quan, làm hướng dẫn viên cho chị trong chuyến đi này. Trong hành trình đó, họ đã thực sự trở thành những người bạn, cảm mến nhau lúc nào không hay.

"Sau đó, em một mình lên lại TP.HCM để chuẩn bị trở về Đức, còn mình vẫn ở lại Cần Thơ. Nhưng rồi, mình quyết định nghe theo trái tim mách bảo, một mình chạy xe máy lên TP.HCM cùng em trước khi em về Đức và khoảnh khắc đó mình đã biết rằng mình không thể bỏ lỡ người con gái này", anh Tường kể lại.

Anh Tường và chị Annika đã có thật nhiều kỷ niệm với nhau tại TP.HCM trước khi chị về Đức và những ngày này cũng giúp họ xác định mối quan hệ là người yêu của nhau.

Cặp đôi có cuộc sống hạnh phúc ở Cần Thơ ẢNH: NVCC

Sau khi về lại quê nhà, cô gái Đức vùng Kassel và chàng trai Cà Mau vẫn đều đặn nhắn tin cho nhau mỗi ngày. 3 tuần sau, chị quyết định trở lại Việt Nam vì nhớ anh. "Mình từng có khoảng thời gian sống ở Việt Nam hơn 1 năm, chủ yếu ở TP.HCM và Đà Lạt cũng như du lịch khắp các tỉnh thành. Tuy nhiên, mình chưa đi miền Tây.

Chuyến đi về miền Tây lần đó dự kiến là chuyến đi cuối cùng của mình ở Việt Nam, sau đó sẽ về lại Đức sống, nhưng lần gặp anh đã thay đổi tất cả kế hoạch. Mình quyết định gắn bó với Việt Nam", chị Annika chia sẻ.

"Quả ngọt" của tình yêu Việt - Đức

Mối quan hệ của chị Annika và anh Tường được hai bên gia đình ủng hộ, dù rằng người thân đều rất bất ngờ. Sau thời gian yêu nhau, họ chính thức về chung một nhà, xây dựng tổ ấm nhỏ ở Cần Thơ.

Sống ở miền Tây, ban đầu, cô gái người Đức gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là sự khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa, thời tiết ở miền Tây. Tuy nhiên, với sự đồng hành của anh, chị đã dần thích nghi và yêu cuộc sống nơi đây.

"Ở đây, mọi người đều rất hòa đồng, thân thiện. Tôi cũng rất thích các món ăn ở miền Tây như cơm cháy kho quẹt, canh chua… Tôi thường xuyên ăn chay và ở đây có rất nhiều rau củ quả. Hàng quán đều mở đến tối, buổi tối có nhiều chỗ vui chơi trong khi ở Đức, hầu như buổi chiều tối, mọi người đều đã về nhà", chị Annika.

Chị Annika hạnh phúc với cuộc sống hiện tại ẢNH: NVCC

3 tháng trước, cặp đôi chính thức đón con gái nhỏ đầu lòng, là quả ngọt của câu chuyện tình yêu đầy lãng mạn đến từ 2 đất nước cách nhau nửa vòng trái đất. Sự chào đời của con cũng khiến cho gia đình nhỏ thêm ấm áp và ngập tràn tiếng cười.

Với chị Annika, anh Tường là một người hiền lành, có nụ cười tỏa sáng, là người yêu và lúc nào cũng quan tâm, chăm sóc, bảo vệ vợ con. Trong khi đó, anh cảm mến chị Annika vì sự lành tính, nỗ lực cố gắng mỗi ngày để hòa nhập với cuộc sống ở miền Tây.

Họ hạnh phúc với cuộc sống hiện tại và cho biết trong tương lai gần, anh chị dự định mở một trung tâm vui chơi nước cho trẻ em, nơi các em nhỏ có thể thoải mái vui chơi, được chị Annika dạy tiếng Anh, tiếng Đức trong khi phụ huynh các em có thể ngồi uống cà phê.