Mẹ 2 con truyền cảm hứng sống khỏe bằng gym

Mới đây, hình ảnh chị Thanh giành huy chương vàng tại một giải thể hình quốc tế tổ chức ở TP.HCM được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Nhiều người bất ngờ khi biết người phụ nữ sở hữu thân hình săn chắc ấy đã là mẹ 2 con và đang ở tuổi U.50.

Bên dưới các bài đăng, nhiều cư dân mạng để lại bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ với tinh thần tập luyện bền bỉ của chị. Không ít người tìm đến trang cá nhân của chị để hỏi thêm về chế độ ăn uống, tập luyện hay cách duy trì năng lượng tích cực mỗi ngày.

Hình ảnh chị Thanh tham gia giải thể hình nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội ẢNH: NVCC

"Gym thay đổi cuộc sống của tôi"

Chia sẻ với PV Thanh Niên, chị Thanh cho biết bản thân khá bất ngờ khi câu chuyện của mình nhận được nhiều sự quan tâm đến vậy.

Theo chị, cơ duyên đến với gym bắt đầu từ khoảng 8 năm trước, sau khi chị sinh con thứ hai. "Khi đó mình thấy cơ thể xuống sức rõ rệt, sức khỏe yếu hơn trước, da dẻ cũng không còn tươi tắn. Mình chỉ nghĩ đơn giản là phải tập luyện để khỏe hơn", chị kể.

Thời gian đầu, vì con còn nhỏ nên chị chủ yếu tự tập ở nhà. Khi các con lớn hơn, chị mới bắt đầu đến phòng gym và học cách tập bài bản hơn. "Mục tiêu ban đầu của mình không phải để thi đấu hay có body đẹp, mà chỉ mong có sức khỏe tốt để sau này lớn tuổi vẫn sống vui vẻ, không trở thành gánh nặng cho con cháu", chị nói.

Mỗi ngày chị Thanh dành khoảng 1 - 2 tiếng để tập luyện ẢNH: NVCC

Bắt đầu từ con số 0, chị Thanh được chồng là anh Châu Hồng Cương (46 tuổi) đồng hành và động viên trong suốt quá trình tập luyện. Theo chị, chồng không chỉ đưa đón mình đi tập mà còn chủ động tìm hiểu về dinh dưỡng, bài tập để hỗ trợ vợ. "Có những hôm mình nản vì tập mãi chưa thấy thay đổi, chồng lại là người động viên mình cố gắng thêm", chị kể.

Sau nhiều năm kiên trì, chị dần cảm nhận được sự thay đổi tích cực cả về thể chất lẫn tinh thần. Người phụ nữ cho biết gym giúp chị khỏe hơn, ngủ ngon hơn và tự tin hơn trong cuộc sống thường ngày. "Trước đây mình khá tự ti sau sinh, còn bây giờ mình học được cách yêu cơ thể của bản thân hơn", chị chia sẻ. Hiện tại, dù công việc khá bận rộn, mỗi ngày chị và chồng vẫn dành khoảng 1 - 2 tiếng để tập luyện và duy trì chế độ ăn uống lành mạnh.

"Mẹ là tấm gương của tụi con"

Chị Thanh có 2 con, con gái 20 tuổi và con trai 14 tuổi. Với em Châu Ngọc Khả Tú, con gái chị Thanh, mẹ chính là người truyền cảm hứng lớn nhất về lối sống tích cực và tinh thần yêu thể thao. "Từ nhỏ mẹ đã dạy tụi em phải biết chăm sóc sức khỏe và yêu cơ thể của mình", Khả Tú chia sẻ. Nhờ ảnh hưởng từ mẹ, hai chị em đều yêu thích thể thao, đặc biệt là bơi lội và từng tham gia nhiều cuộc thi tại địa phương.

Gia đình là chỗ dựa tinh thần để chị Thanh theo đuổi lối sống khỏe mạnh ẢNH: NVCC

Theo chị Thanh, trước khi muốn con cái thay đổi điều gì, bản thân cha mẹ phải làm gương trước. "Trước khi dạy con điều gì đó, mình phải là người thực hiện được trước đã", chị nói. Người mẹ cho biết điều khiến chị hạnh phúc nhất trong hành trình theo đuổi gym là luôn có sự đồng hành và ủng hộ từ gia đình. "Chồng và các con luôn động viên để mình theo đuổi điều mình thích", chị tâm sự.

Hiện chị Thanh là chủ một thương hiệu trà sữa tại Cà Mau. Ngoài công việc kinh doanh, chị còn dự định mở một phòng gym dành riêng cho phụ nữ vào cuối tháng 6 tới. Theo chị, nhiều phụ nữ muốn tập luyện nhưng vẫn còn e ngại hoặc không biết bắt đầu từ đâu. "Mình muốn tạo ra một không gian gần gũi hơn cho chị em, nhất là những người còn tự ti về ngoại hình hoặc ngại đến phòng tập", chị chia sẻ.

Với người mẹ 2 con, gym không chỉ giúp thay đổi vóc dáng mà còn thay đổi cách chị nhìn nhận bản thân và cuộc sống. "Mình tin bất kỳ người phụ nữ nào cũng xứng đáng có một phiên bản khỏe mạnh, tự tin và vui vẻ hơn của chính mình", chị Thanh nói.