10 năm mở lớp gym 0 đồng để 'ai cũng khỏe'

Thời gian gần đây, mạng xã hội chia sẻ nhiều đoạn clip về một "phòng gym ngoài trời" thu hút sự quan tâm của đông đảo người xem. Tại công viên Làng hoa Gò Vấp (P.Thông Tây Hội, TP.HCM) từ 7 giờ 30 - 9 giờ hằng ngày, anh Châu Việt Sơn (37 tuổi) vẫn đều đặn hướng dẫn mọi người tập luyện hoàn toàn miễn phí. Không cần máy móc hiện đại, chính sự nhiệt tình và tâm huyết của anh đã biến góc công viên thành không gian rèn luyện sức khỏe đầy gần gũi và nhân văn.

Lớp tập gym của anh Sơn thu hút nhiều người tham gia, không phân biệt độ tuổi ẢNH: NI NA

"Ai cũng xứng đáng có một sức khỏe tốt"

Chia sẻ với Thanh Niên, anh Sơn cho biết cơ duyên đưa anh đến với gym bắt đầu từ chính nhu cầu thay đổi bản thân. So với vẻ ngoài khỏe khoắn hiện tại, hình ảnh của anh hơn 10 năm trước hoàn toàn khác biệt: cao 1,74 m nhưng chỉ nặng vỏn vẹn 52 kg. Mặc cảm về thân hình gầy gò đã trở thành động lực để anh tìm đến gym nhằm cải thiện sức khỏe.

Thói quen tập luyện được anh duy trì suốt nhiều năm. Thấy anh tập bài bản, nhiều người xung quanh bắt đầu ngỏ ý muốn tập cùng. Từ những buổi tập chung ngẫu hứng, số lượng người tìm đến ngày càng đông hơn. Thay vì tập riêng, anh Sơn quyết định đứng ra hướng dẫn miễn phí cho tất cả những ai có nhu cầu.

Anh Sơn nhiệt tình hướng dẫn mọi người tập luyện ẢNH: NI NA

Cứ thế, lớp học "0 đồng" lớn dần theo năm tháng ở ngay công viên Làng hoa Gò Vấp. Từ vài người ban đầu, đến nay góc công viên này đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của nhiều học viên ở đủ mọi lứa tuổi. Dù là thanh niên hay người trung niên, ai đến đây cũng nhận được sự hỗ trợ tận tình từ "người thầy" đầy tâm huyết.

Không có nhiều máy móc hiện đại, mọi người tận dụng các dụng cụ tập luyện có sẵn ở công viên như xà ngang, tạ đơn… Dưới sự hướng dẫn của anh Sơn, ai nấy đều hăng say tập luyện, mồ hôi nhễ nhại nhưng gương mặt vẫn đầy hào hứng.

Hiện anh Sơn là chủ một phòng gym riêng, nhưng vẫn duy trì lớp học miễn phí này bởi một tâm niệm giản dị: "Không phải ai cũng có đủ điều kiện đến phòng tập, nhưng ai cũng xứng đáng có một sức khỏe tốt". Với anh, việc giúp mọi người khỏe mạnh hơn mỗi ngày chính là niềm hạnh phúc lớn.

Giáo án riêng cho mỗi người

Trong suốt 10 năm duy trì, "phòng gym 0 đồng" của anh Sơn đã chứng kiến nhiều sự thay đổi tích cực về sức khỏe của các học viên. Tùy vào thể trạng, độ tuổi hay bệnh lý riêng, mỗi người đều có một giáo án phù hợp nhằm đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả tốt nhất.

Sức khỏe của ông Tước (bên trái) được cải thiện nhờ tập gym mỗi ngày. ẢNH: NI NA

Một trong những trường hợp đặc biệt là ông Nguyễn Phương Tước (47 tuổi, ở P.Thông Tây Hội). Ông tìm đến lớp học trong tình trạng bị thoát vị đĩa đệm, cơ thể yếu đến mức "không xách nổi quả tạ 8 kg".

Hiểu rõ tình trạng đó, anh Sơn hướng dẫn ông Tước bắt đầu bằng những bài tập phục hồi chức năng nhẹ nhàng để giúp ổn định cột sống. Chỉ sau khoảng 3 tháng kiên trì, sức khỏe của ông Tước cải thiện rõ rệt. "Hiện tại tôi có thể tự tin nâng mức tạ 90 kg, điều mà trước đây tôi chưa từng nghĩ mình sẽ làm được", ông Tước chia sẻ.

Hay như anh Phan Hồ Ngọc Đức (40 tuổi), người đã gắn bó với lớp học từ những ngày đầu. Ít ai biết rằng 10 năm trước, anh Đức từng nặng tới 95 kg với lượng mỡ thừa khá lớn. Một lần tình cờ đi dạo công viên, bị thu hút bởi không khí tập luyện hăng say, anh quyết định tham gia. Sau thời gian dài kiên trì tập luyện, hiện anh Đức sở hữu thân hình săn chắc hơn và sức khỏe cải thiện đáng kể.

Nhìn thấy những học viên như ông Tước hay anh Đức khỏe mạnh và tiến bộ từng ngày, anh Sơn không giấu được niềm vui. Với anh, sức khỏe là tài sản quý giá và việc giúp người khác cải thiện thể chất cũng chính là cách để cuộc sống của mình trở nên ý nghĩa hơn.