Ông chủ trại tôm thu lãi "khủng" đó là Lâm Văn Linh (dân tộc Khmer, 52 tuổi, ở khóm Biển Đông B, phường Hiệp Thành, tỉnh Cà Mau). Hiện ông có 95 ao nuôi tôm trên tổng diện tích 20 ha.

Ông Linh kể ông sinh ra trong một gia đình nghèo, không có điều kiện học hành đến nơi đến chốn. Ông chỉ học hết lớp 3 rồi sớm gắn bó với ruộng đồng. Năm 1990, ông lập gia đình, tài sản cha mẹ cho là 2,5 công đất trồng lúa và 1 công đất trồng rau màu. Thời điểm đó, mỗi năm chỉ sản xuất được một vụ lúa nên cuộc sống gia đình chật vật.

Nhờ nuôi tôm hiệu quả, mỗi năm ông Linh có lợi nhuận từ 8 đến 9 tỉ đồng ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Không ngừng tìm tòi cách làm ăn mới

Không cam chịu cảnh nghèo khó, ông Linh luôn tìm tòi, học hỏi những cách làm ăn mới để cải thiện cuộc sống. Năm 1991, ông mạnh dạn trồng thử nghiệm 1 công ngò rí lấy hạt làm giống. Nhờ thổ nhưỡng thích hợp, ngò phát triển tốt, năng suất cao. Thời điểm này, thương lái mua 1 kg ngò giống với giá tương đương 1 giạ lúa. Vụ đầu tiên thắng lớn, 1 công ngò thu hoạch được 200 kg hạt, sau khi bán, ông Linh mua được 200 giạ lúa.

Thành công từ mô hình trồng ngò rí lấy hạt, ông Linh tiếp tục cải tạo trồng ngò dưới ruộng lúa vào mùa khô. Từ năm 1991 - 1995, ông liên tục trúng mùa, cuộc sống dần khấm khá. Năm 1993, ông mua được chiếc xe Honda 67 trị giá 2,2 lượng vàng; năm 1994, ông mua thêm chiếc xe Dream II trị giá hơn 6 lượng vàng. Thời điểm này, phong trào trồng ngò rí lấy hạt lan tỏa, nhân rộng khắp vùng Biển Đông B.

Hiện 95 ao nuôi tôm sú của ông Linh được gần 5 tháng tuổi, đạt tỷ lệ 100%, ước tính cuối năm 2026 thu hoạch cả trăm tấn tôm thương phẩm ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Khi phong trào trồng ngò phát triển rộng, thị trường dần bão hòa, hiệu quả kinh tế không còn cao như trước. Giá hạt ngò xuống thấp, lợi nhuận giảm. Không chấp nhận giậm chân tại chỗ, sau một thời gian tìm hiểu, năm 1997 ông Linh quyết định cải tạo 7 công đất trồng lúa chuyển hướng sang trồng dưa hấu Hắc Long.

Thời điểm này, ông Linh trở thành người đầu tiên ở Bạc Liêu áp dụng thành công mô hình trồng dưa hấu dưới ruộng lúa. Vụ đầu tiên thắng lớn, 7 công dưa bán được 21 triệu đồng, tương đương 6 lượng vàng khi đó.

Ông Linh trở thành tấm gương về tinh thần vượt khó và khát vọng vươn lên làm giàu ở vùng đất cực nam Tổ quốc ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Thành công từ mô hình trồng ngò và trồng dưa hấu dưới ruộng lúa, năm 2000, với vai trò Phó bí thư Chi đoàn ấp Biển Đông B, ông Linh vinh dự được Trung ương Đoàn tuyên dương là thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. Đây là dấu mốc đáng nhớ, tiếp thêm động lực để người nông dân trẻ tiếp tục tìm tòi, áp dụng mô hình sản xuất mới, làm giàu trên quê hương.

Cú chuyển mình từ ruộng lúa sang nuôi tôm

Năm 2003 là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời làm nông của ông Linh. Khi ấy, 4.000 m2 đất trồng lúa của gia đình bị xâm nhập mặn, không còn khả năng canh tác như trước. Thay vì chấp nhận bỏ đất hoặc tiếp tục bám víu vào cây lúa, ông quyết định tìm hướng đi mới.

Ông lặn lội đến nhiều nơi, tìm gặp những người nuôi tôm thành công để học hỏi, đồng thời không ngại tìm đến những người từng thất bại, thậm chí lâm vào cảnh nợ nần để tìm hiểu nguyên nhân.

Cán bộ phường Hiệp Thành tham quan mô hình nuôi tôm của ông Lâm Văn Linh ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Sau thời gian tích lũy kiến thức, ông quyết định cải tạo toàn bộ 4.000 m2 đất lúa thành 1 ao thả nuôi 100.000 con tôm sú giống. Vụ nuôi đầu tiên thắng lớn ngoài mong đợi, thu hoạch 4,7 tấn tôm, bán được 470 triệu đồng. Theo ông Linh, khoản tiền khi đó tương đương 80 lượng vàng.

Với người nông dân thời điểm đó, số tiền 470 triệu đồng là một gia tài đáng kể. Bởi sản xuất lúa khi ấy lợi nhuận cao lắm chỉ khoảng 500.000 đồng/công. Thành công này mở ra một chương mới trong cuộc đời ông Linh. Có vốn, ông tiếp tục mua đất, cải tạo thêm ao nuôi. Những vụ tiếp theo mang lại hiệu quả, có năm lợi nhuận lên đến hàng tỉ đồng.

Với 95 ao nuôi tôm, mỗi năm ông Linh thu hoạch đạt tổng sản lượng từ 115 - 170 tấn ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Từ năm 2003 đến nay, trải qua hơn 23 năm gắn bó với nghề nuôi tôm, ông Linh không ngừng mở rộng quy mô sản xuất. Hiện ông sở hữu 3 khu nuôi tôm công nghiệp với tổng diện tích hơn 20 ha.

Ngoài hệ thống ao lắng, ông bố trí tổng cộng 95 ao nuôi, mỗi ao rộng từ 2.000 - 2.500 m2. Mỗi năm, ông nuôi một vụ tôm sú và một vụ tôm thẻ chân trắng, tổng sản lượng đạt từ 115 - 170 tấn, lợi nhuận từ 8 đến 9 tỉ đồng/năm.

Hiện 95 ao của ông Linh được thả nuôi tôm sú gần 5 tháng tuổi, đạt tỷ lệ 100%, ước tính cuối năm 2026 thu hoạch cả trăm tấn tôm thương phẩm.

Nhờ nuôi tôm hiệu quả, ông Linh tạo việc làm ổn định cho 15 thanh niên người dân tộc Khmer ở địa phương ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Ông chủ trại tôm luôn quan tâm đến người lao động

Ông Linh không ngừng học hỏi, đúc kết kinh nghiệm và xây dựng quy trình nuôi tôm phù hợp với điều kiện thực tế. Ông cho biết: "Thành công trong nghề nuôi tôm công nghiệp trước hết phải bắt đầu từ khâu cải tạo ao, xử lý môi trường nguồn nước và lựa chọn con giống tốt là khâu quan trọng nhất".

Theo ông chủ trại tôm, các ao đều được cải tạo bằng máy móc, nguồn nước phải qua ao lắng, hệ thống lọc và xử lý kỹ trước khi đưa vào ao nuôi. Con giống phải có nguồn gốc rõ ràng, được lựa chọn từ những doanh nghiệp uy tín, đặc biệt chú trọng chất lượng tôm bố mẹ. Trong quá trình nuôi, phải theo dõi sát sức khỏe tôm, môi trường nước và sự phát triển của từng ao để kịp thời xử lý khi có dấu hiệu bất thường.

Năm 2000, ông Linh (thứ hai bên phải) vinh dự được Trung ương Đoàn tuyên dương là thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác ẢNH: GIA ĐÌNH CUNG CẤP

Không chỉ làm giàu cho gia đình, ông Linh còn tạo việc làm ổn định cho 15 thanh niên người dân tộc Khmer ở địa phương. Mỗi lao động có thu nhập bình quân 8 triệu đồng/tháng được thưởng thêm 1 tháng lương sau 3 tháng làm việc. Đặc biệt, đối với những lao động gắn bó lâu năm, chăm chỉ nhưng gặp khó khăn về nhà ở, ông còn hỗ trợ xây tặng nhà tình thương.

Những việc làm ấy mang ý nghĩa thiết thực đối với đồng bào Khmer ở địa phương, bởi không chỉ giúp người lao động có việc làm, thu nhập ổn định mà còn tạo điều kiện để họ từng bước cải thiện cuộc sống.

Mỗi năm, ông Linh nuôi 1 vụ tôm sú và 1 vụ tôm thẻ chân trắng ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Câu chuyện của ông chủ trại tôm Lâm Văn Linh là minh chứng sinh động cho tinh thần vượt khó, ý chí vươn lên làm giàu của người nông dân Khmer. Từ 3,5 công đất trồng lúa và rau màu, ông đã xây dựng được cơ nghiệp khấm khá nhất vùng, tạo nguồn thu nhập ổn định và mang lại sinh kế cho nhiều lao động địa phương.

Từ một người từng chật vật mưu sinh, ông Linh trở thành tấm gương về tinh thần vượt khó và khát vọng vươn lên làm giàu ở vùng đất cực nam Tổ quốc.