Chàng trai mang vali đựng huy chương lên nhận bằng tốt nghiệp, ai cũng trầm trồ

Mang vali đựng huy chương lên sân khấu

Bên trong chiếc vali là 40 huy chương mà Lợi tích lũy trong suốt 4 năm học đại học, ghi dấu từ những cuộc thi, giải đấu và hoạt động mà anh chàng đã tham gia. Theo đoạn clip được đăng tải, trước khi bước lên bục nhận bằng, Lợi dừng lại mở vali ra để lấy huy chương. 40 tấm huy chương được nam cử nhân kết lại thành một chuỗi dài.

40 chiếc huy chương được Lợi mang theo khi nhận bằng tốt nghiệp ẢNH: NVCC

Lợi kể khi mở vali và lấy huy chương ra đã rất bất ngờ trước phản ứng của mọi người. “Tiếng ồ vang lên khắp hội trường khiến mình lúng túng, thậm chí quên mất mình định làm gì tiếp theo nên nhanh chóng đi lên nhận bằng. Đến khi về xem lại clip, mình thật sự không tin được là mọi người lại ngạc nhiên đến vậy", Lợi chia sẻ.

Chia sẻ về ý tưởng này, Lợi cho biết ban đầu dự định nhờ hai người bạn hỗ trợ mang huy chương lên sân khấu. Tuy nhiên, vì cả hai đều bận việc đột xuất nên Lợi quyết định tự xoay xở bằng cách cho tất cả vào vali. "Thật ra mình còn có cả giấy khen nữa nhưng một mình cầm không hết nên chỉ mang huy chương lên thôi", Lợi kể.

Lợi mang chiếc vali đựng huy chương lên sân khấu ẢNH: NVCC

Nguyễn Anh Thơ, sinh viên Trường ĐH FPT, là người điều phối tân cử nhân trong buổi lễ hôm đó cho biết ban đầu cũng nghĩ Lợi sẽ lên sân khấu nhận bằng như những sinh viên khác. Thế nhưng, khi chứng kiến chàng trai khom người mở vali rồi dang rộng hai tay, kéo căng dải huy chương dài trên sợi đai vàng Vovinam, Thơ không khỏi bất ngờ.

"Không phải một hay hai chiếc, mà là hàng chục tấm huy chương được kết lại thành một dải dài. Khoảnh khắc đó khiến mọi người có mặt chú ý, ai cùng trầm trồ, những tân cử nhân đứng cạnh mình cũng bất ngờ", Thơ chia sẻ.

Không chỉ ngạc nhiên, Thơ còn cảm thấy ngưỡng mộ trước sự tự tin và niềm tự hào của Lợi khi đứng trên sân khấu. Với nữ sinh, hình ảnh ấy cho thấy hành trình đại học không chỉ gói gọn trong sách vở, những giờ học hay kỳ thi mà còn có thể là quãng thanh xuân rực rỡ với những trải nghiệm, thử thách và giới hạn được chinh phục. Thơ cho biết khoảnh khắc ấy còn tiếp thêm động lực để bản thân học tập, phát triển và mong muốn một ngày có thể tự tin, bản lĩnh như đàn anh.

4 năm đại học và những chiếc huy chương đổi bằng mồ hôi

Với Lợi, 40 chiếc huy chương không đơn thuần là những món đồ lưu niệm hay thành tích để khoe trong ngày tốt nghiệp. Mỗi chiếc đều đánh dấu một chặng đường nỗ lực, những lần tập luyện, thi đấu và cả những trải nghiệm đáng nhớ trong quãng đời sinh viên.

Lợi là vận động viên Vovinam ẢNH: NVCC

Là vận động viên Vovinam của FPT Vovinam Club, Lợi kể bắt đầu hành trình tham gia các cuộc thi, giải đấu sau khi nhập học tại Trường ĐH FPT. Tại đây, nhà trường và các thầy đã tạo điều kiện để Lợi được tập luyện, thi đấu trong đội tuyển của trường.

Trong số những tấm huy chương đã đạt được, Lợi đặc biệt trân trọng huy chương vàng và huy chương bạc tại cuộc thi FPT Edu Khơi Nguồn Võ Việt 2024. Để vừa học tập vừa duy trì tập luyện, Lợi chia sẻ từng gặp không ít khó khăn trong việc sắp xếp thời gian. Tuy nhiên, dần dần, việc học ban ngày và tập luyện buổi tối trở thành lịch sinh hoạt quen thuộc của anh chàng.

“Khi bước vào thời gian thi cử, mình ưu tiên việc học lên hàng đầu. Nhờ chủ động phân bổ thời gian nên mình chưa từng cảm thấy quá tải hay để việc tham gia các hoạt động ảnh hưởng đến kết quả học tập”, Lợi chia sẻ.

Nhìn lại khoảnh khắc đứng trên sân khấu với giàn huy chương, Lợi cảm thấy vô cùng tự hào. Bởi phía sau 40 chiếc huy chương còn là những năm tháng kiên trì, kỷ luật và không bỏ cuộc. "Đây là thành quả mà có lẽ mình không thể có được nếu thiếu sự chỉ bảo tận tình của các thầy và sự đồng hành của những người anh em cùng tập luyện tại trường. Đó là khoảnh khắc trọn vẹn nhất, đẹp nhất để khép lại thanh xuân đại học của mình", Lợi bày tỏ.

Sau 4 năm, điều quý giá nhất mà chàng trai nhận được không chỉ nằm ở những tấm huy chương hay kinh nghiệm từ các giải đấu, mà còn là tình bạn và tình đồng đội. Đó là những người cùng Lợi đổ mồ hôi trên sàn tập, sát cánh qua từng cuộc thi và tiếp tục đồng hành trong cuộc sống thường ngày.