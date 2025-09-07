Chàng trai miền Tây và hành trình kỳ diệu...

Minh kể, năm 6 tuổi, anh được chẩn đoán mắc dị dạng mạch máu tủy sống, là căn bệnh hiếm gặp. Đến tuổi 20, anh bị liệt hoàn toàn hai chân, phải ngồi xe lăn. Những ngày đầu tập thích nghi, đôi tay Minh phồng rộp vì liên tục điều khiển xe, nhưng anh không bỏ cuộc.

Ngoài những chuyến đi, Minh còn chăm chút khu vườn nhỏ tại nhà, trồng rau, củ, quả và cây kiểng ẢNH: DUY TÂN

Mẹ luôn kề bên động viên, tiếp thêm sức mạnh để con trai vượt lên nghịch cảnh. "Có lúc tôi tưởng giấc mơ phượt đã khép lại, nhưng rồi một ngày nó bùng lên mãnh liệt. Tôi quyết tâm theo đuổi đến cùng", Minh nói.

Năm 2015, Minh bắt đầu chuyến đi xa đầu tiên từ Vĩnh Long đến Bạc Liêu (cũ), quãng đường hơn 130 km, để thăm một người bạn cũ. "Bạn tôi không tin nổi tôi có thể tự lái xe đi xa như vậy. Nhưng tôi đã làm được và điều đó cho tôi thêm niềm tin đi tiếp", anh nhớ lại.

Sau chuyến đi ấy, những hành trình khác lần lượt mở ra. Đặc biệt, chuyến đi năm 2023 kéo dài 7 ngày từ Vĩnh Long ra Hà Giang (cũ) là thử thách khắc nghiệt nhất. Minh phải vượt qua hàng chục con đèo hiểm trở, nhiều lần phanh xe bốc khói, phải dừng lại bên khe suối để làm mát. "Nhưng khó khăn nào cũng có cách vượt qua, chỉ cần mình đủ dũng cảm tiến lên", anh khẳng định.

Trong hành trình, Minh luôn nhận được những nghĩa cử đẹp, từ người mời bữa sáng, người dành thời gian cả ngày dẫn anh đi chơi; hay người bạn đồng cảnh ngộ tận tình đưa anh đi khắp thành phố biển. Chính những tấm lòng đó là động lực để Minh tiếp tục.

"Điều quý giá nhất không chỉ là cảnh đẹp, món ngon, mà chính là tình người. Trên đường đi, tôi gặp rất nhiều người tốt bụng, giúp đỡ không phải vì sự khuyết tật, mà bằng tình cảm chân thành", Minh chia sẻ.

Không chỉ mê phượt, Minh còn thử sức ở một lĩnh vực khó tin là các giải marathon. Năm 2024, anh đăng ký tham gia giải marathon tại Cần Thơ, mạnh dạn chọn cự ly 42 km, dài nhất giải. Hành trình tập luyện đầy gian nan, đường quê gập ghềnh khiến tay anh trầy xước, máu rỉ đỏ bánh xe; có lúc bị chó rượt, rắn cản đường. Thậm chí nửa tháng trước giải, Minh bất ngờ ngã bệnh, tưởng chừng bỏ cuộc, nhưng anh vẫn gượng dậy trở lại đường tập.

Ngày thi, Minh kiên quyết đẩy xe liền mạch, không nghỉ lâu ở các trạm tiếp nước. Sau 5 giờ, anh cán đích, hoàn thành 42 km. "Gia đình từng không tin tôi làm được. Nhưng tôi biết chỉ cần bền bỉ, mình sẽ về đích", anh nói với ánh mắt tự hào.

Hình ảnh ấn tượng của Phan Vũ Minh tại các giải marathon ẢNH: DUY TÂN

Đến nay, Minh đã tham gia 4 giải marathon (2 giải 42 km và 2 giải 21 km). "Giải mới đây ở Cần Thơ, khi đẩy đến 25 km thì bánh xe bị bể, không kịp sửa nên tôi chưa hoàn thành. Đó là tiếc nuối, nhưng cũng là động lực để tôi tiếp tục. Tôi đặt mục tiêu mỗi năm tham gia vài giải để rèn luyện bản thân", anh cho biết.

Ngoài những chuyến đi, Minh còn chăm chút khu vườn nhỏ 100 m2 tại nhà, trồng rau, củ, quả và cây kiểng. Vừa cung cấp thực phẩm sạch cho gia đình, khu vườn còn đem lại thu nhập thêm từ việc bán kiểng lá. Chăm sóc vườn tược giúp anh bình yên, cân bằng cuộc sống.

Trên chiếc xe lăn, chàng trai 33 tuổi không chỉ chinh phục 45 tỉnh, thành (cũ) mà còn truyền đi thông điệp "khuyết tật không đồng nghĩa với giới hạn". Với anh, mỗi chuyến đi không chỉ là hành trình khám phá, mà còn là hành trình tìm thấy bản lĩnh, nghị lực và niềm tin vào cuộc sống.



