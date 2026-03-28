Chàng trai trúng xổ số miền Nam liền chuyển tiền cho đại lý, yêu cầu bất ngờ

Câu chuyện được anh Lưu Quốc Duy, chủ đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) chia sẻ sau khi đổi thưởng 32 tờ vé số trúng giải nhất xổ số miền Nam đài Bạc Liêu, tổng trị giá 960 triệu đồng (chưa trừ thuế).

Hàng loạt vé trúng xổ số miền Nam được đại lý vé số Duy đổi thưởng ẢNH: NVCC

Cụ thể, những tờ vé may mắn có dãy số cuối là 10985 trúng xổ số Bạc Liêu ngày 24 tháng 3. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ vé có dãy số 961864.

Anh Duy cho biết những tờ vé được nhiều khách mua trúng. Trong số đó, anh ấn tượng với chàng trai trẻ trúng số 5 tờ, sau khi nhận thưởng liền chuyển cho đại lý 1 triệu đồng nhờ "mua đồ cúng ông Thần tài, Thổ địa giúp". Dù bất ngờ, phía đại lý cũng hỗ trợ thực hiện yêu cầu của khách.

Ngay sau đó, hình ảnh những tờ vé số trúng giải nhất được dân mạng chia sẻ ào ạt kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, cũng có người để lại bình luận hy vọng bản thân có cơ hội trúng số.

Đại lý vé số Thiên Cường ở TP.HCM (Bình Dương cũ) xác nhận đổi thưởng cho khách có 3 tờ trúng độc đắc. Cụ thể, 3 tờ có dãy số 830805 thuộc đài Bến Tre mở thưởng xổ số miền Nam ngày 24 tháng 3 trúng 6 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

"Chủ nhân của 3 tờ vé số may mắn này là một người ở TP.HCM. Ngay sau khi có kết quả xổ số ngày 24 tháng 3, người này nhờ đại lý mang tiền mặt đến nhà đổi thưởng. Vị khách mừng rỡ vì có khoản tiền lớn, vì thông tin bảo mật nên chúng tôi không hỏi thêm dự định sử dụng tiền trúng số lớn", đại lý vé số Thiên Cường chia sẻ.