Khách trúng độc đắc 6 tỉ xổ số miền Nam, đại lý mang tiền mặt đến tận

Dương Lan - Cao An Biên
27/03/2026 05:45 GMT+7

Một đại lý vé số ở TP.HCM vừa đến tận nhà đổi thưởng cho khách có 3 tờ trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 24 tháng 3.

Đại lý vé số Thiên Cường ở TP.HCM (Bình Dương cũ) xác nhận đổi thưởng cho khách có 3 tờ trúng độc đắc. Cụ thể, 3 tờ có dãy số 830805 thuộc đài Bến Tre mở thưởng xổ số miền Nam ngày 24 tháng 3 trúng 6 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

3 tờ trúng độc đắc theo kết quả xổ số miền Nam ngày 24 tháng 3

"Chủ nhân của 3 tờ vé số may mắn này là một người ở TP.HCM. Ngay sau khi có kết quả xổ số ngày 24 tháng 3, người này nhờ đại lý mang tiền mặt đến nhà đổi thưởng. Vị khách mừng rỡ vì có khoản tiền lớn, vì thông tin bảo mật nên chúng tôi không hỏi thêm dự định sử dụng tiền trúng số lớn", đại lý vé số Thiên Cường chia sẻ.

Trong khi đó, đại lý vé số Thanh Tâm ở Tây Ninh (Long An cũ) cũng đăng tải hình ảnh sau khi đổi thưởng 2 tờ trúng độc đắc. Theo đó, 2 tờ có dãy số 919600 thuộc xổ số Sóc Trăng ngày 25 tháng 3 trúng độc đắc trị giá 4 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Hình ảnh những tờ vé số trúng thưởng sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều gửi lời chúc mừng đến chủ nhân, không quên "xin vía" để bản thân gặp may mắn.

Gần đây, đại lý vé số Thần Tài ở Tây Ninh sau khi vừa đổi thưởng 4 tờ vé số trúng 2 giải xổ số miền Nam gồm 2 tờ vé trúng giải nhất và 2 tờ vé trúng giải nhì cho một khách hàng ở địa phương. Cụ thể những tờ vé cùng trúng xổ số Vũng Tàu ngày 24 tháng 3. Những tờ vé trúng giải nhất có dãy số cuối may mắn 16555. Trong khi đó, 2 vé trúng giải nhì lại có dãy số 16556.

Trúng 2 vé số độc đắc, người đàn ông tiếp tục trúng thêm một giải bất ngờ

Người đàn ông ở Cần Thơ sở hữu 2 tờ vé số trúng độc đắc xổ số miền Nam. Điều trùng hợp 2 tờ vé số này lại trúng thêm một giải khác nên vị khách có gấp đôi may mắn.

