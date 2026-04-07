Đời sống Cộng đồng

Chàng trai Việt ở Trung Đông: Quyết định về nước sau những ngày thấp thỏm

Dương Lan
07/04/2026 05:30 GMT+7

Sau hơn 1 tháng sống trong thấp thỏm giữa tình hình căng thẳng ở Trung Đông, chàng trai quê Nghệ An quyết định rời đi và đã về Việt Nam an toàn.

Chia sẻ với Thanh Niên, sáng 6.4, anh Nguyễn Bá Thái (27 tuổi, quê ở Nghệ An) chủ kênh TikTok "Thái ở Trung Đông" cho biết đã về Việt Nam sau hơn 1 tháng sống trong thấp thỏm ở vùng chiến sự. Ở Bahrain, anh làm công việc buôn bán tự do và bị ảnh hưởng bởi tình hình xung đột. Thấy tình hình không khả quan và gánh nặng chi phí sinh hoạt hằng ngày, anh quyết định về nước dù trong lòng có nhiều nuối tiếc.

Hiện anh Thái đã về đến Việt Nam an toàn

"Việc mua vé máy bay ở thời điểm hiện tại gặp rất nhiều khó khăn, chi phí cao gấp 3 lần so với bình thường. Mình mua vé từ Bahrain, quá cảnh ở Thái Lan và về sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM). Từ sân bay Tân Sơn Nhất mình đi xe khách mất hơn 1 ngày nữa mới về tới quê nhà", anh Thái cho hay.

Quyết định rời Trung Đông ở thời điểm hiện tại khiến anh không khỏi đắn đo, buồn bã. Bởi sau 5 tháng làm việc, anh gần như chưa tích lũy được gì, trong khi tình hình an ninh ngày càng căng thẳng với hình ảnh tên lửa xuất hiện thường xuyên trên bầu trời. Dù vậy, gia đình và người thân đã động viên anh trở về để đảm bảo an toàn.

"Mình về Việt Nam nhưng chưa có định hướng cụ thể cho công việc trong thời gian tới. Trước mắt, mình dự định tìm việc tự do tại quê nhà, nếu thu nhập ổn định sẽ ở lại lâu dài. Tuy nhiên, mình vẫn hy vọng tình hình xung đột sớm lắng xuống để có thể quay lại Trung Đông làm việc trong tương lai", anh Thái chia sẻ.

Anh Thái cũng gửi lời cảm ơn đến mọi người đã luôn dõi theo và gửi lời chúc bình an trong suốt thời gian anh ở vùng xung đột. Anh cho biết chính sự quan tâm, động viên từ cộng đồng đã tiếp thêm động lực để anh giữ vững tinh thần, vượt qua giai đoạn khó khăn và đưa ra quyết định trở về.

Anh Thái từng ở vùng chiến sự, quay cảnh tên lửa bắn trên bầu trời

Trước đó, từ ngày 28.2 khi tình hình an ninh tại một số nước Trung Đông có nhiều diễn biến phức tạp, anh Thái luôn trong trạng thái theo dõi sát sao các thông báo từ chính quyền sở tại. Anh liên tục nghe thấy tiếng động lớn và nhìn thấy ánh sáng lóe lên bầu trời. 

Trong khoảnh khắc đó, anh Thái khá bình tĩnh, anh dùng điện thoại ghi lại hình ảnh vệt sáng được cho là tên lửa bay qua không phận. Những đoạn clip sau khi đăng tải lên mạng xã hội nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt xem và bình luận, nhiều người bày tỏ sự lo lắng cho tình hình an toàn của anh.

Căng thẳng leo thang tại Trung Đông liên quan đợt tập kích của Mỹ và Israel vào Iran, sau đó là đòn trả đũa của Tehran ngày 28.2 khiến nhiều người Việt ở Israel lo sợ vào hầm trú ẩn.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

