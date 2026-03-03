Chiến sự Trung Đông leo thang, người Việt mắc kẹt tìm đường về nước

Chiến sự Trung Đông tiếp tục căng thẳng trong ngày 2.3, khi lực lượng Hezbollah tại Lebanon xác nhận đã phóng rocket vào nhiều mục tiêu ở miền bắc Israel, tuyên bố thực hiện đòn trả đũa việc Israel hạ sát Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei. Đáp lại, Israel đã không kích vào khu vực ngoại ô thủ đô Beirut của Lebanon, cũng như các vùng phía nam Lebanon. Trong tình hình đó, nhiều người Việt mắc kẹt ở Trung Đông thấp thỏm chờ đợi, mong tìm được phương án về Việt Nam sớm nhất.

Chia sẻ với Thanh Niên, anh K. cho biết anh có chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam thăm gia đình vào ngày 1.3. Theo lịch trình, chuyến bay quá cảnh tại Doha (Qatar) trước khi tiếp tục hành trình về nước. Tuy nhiên, do diễn biến an ninh căng thẳng, anh cùng nhiều hành khách bị kẹt tại đây, chưa thể lên đường như dự kiến. Không phận khu vực tạm thời bị đóng, nhiều chuyến bay bị hủy hoặc hoãn vô thời hạn, tâm trạng anh khá rối ren.

Anh Đức Trịnh hiện đang ở Oman thay vì Barcelona theo kế hoạch ẢNH: NVCC

"Có rất nhiều hành khách rơi vào tình cảnh tương tự. May mắn là hãng hàng không đã hỗ trợ sắp xếp nơi ăn ở trong thời gian chờ đợi. Dù vậy, ai cũng sốt ruột vì chưa biết khi nào có thể rời đi, mình và các hành khách khác theo dõi sát thông báo từ hãng bay, đồng thời chủ động tìm phương án thay thế để rời khỏi khu vực và trở về Việt Nam an toàn", anh K. chia sẻ.

Trong khi đó, anh Đức Trịnh (26 tuổi), nhà sáng tạo nội dung kênh Vật Vờ Studio chia sẻ ngày 2.3 anh tiếp tục sinh hoạt tại khách sạn, hãng hàng không chưa có thông báo mới.

Anh Đức Trịnh cho hay toàn bộ chi phí lưu trú và ăn uống trong thời gian bị mắc kẹt đều do hãng hàng không thu xếp theo gói đặt phòng với khách sạn. Hành khách không phải chi trả thêm bất kỳ khoản phí nào, mỗi ngày đều được bố trí đầy đủ 3 bữa.

Anh Đức Trịnh được hãng hàng không lo ăn uống, chỗ ở thời điểm hiện tại ẢNH: NVCC

Trước thông tin tình hình căng thẳng leo thang được cập nhật trên truyền thông, anh Đức Trịnh khá lo lắng. Anh nghĩ rằng khả năng các chuyến bay sớm trở lại không cao trong thời điểm hiện tại.

"Mình đang chủ động liên hệ với hãng hàng không để tìm hiểu phương án hoàn vé, đồng thời tìm kiếm các chuyến bay khác về Việt Nam. Mình cân nhắc xem liệu có phương án nào khả thi và an toàn hơn trong thời điểm hiện tại", anh Đức Trịnh nói.

Nhiều người hỏi thăm anh Đức Trịnh ở thời điểm hiện tại ẢNH: NVCC

Ở Israel, chị Kim Golbari (quê ở Đồng Nai) sống và làm việc ở TP.Tel Aviv 16 năm nay. Sáng 2.3, gia đình chị vất vả xuống hầm trú ẩn liên tục, thậm chí có thời điểm khi chạy về nhà nửa đường buộc phải chạy vào hầm.

"Đêm 1.3, gia đình đang ngủ bỗng thức giấc bởi 3 tiếng nổ vang tai lúc 3 giờ 08 phút. 7 giờ sáng, cả nhà di chuyển xuống hầm, không biết bao giờ mới có cuộc sống bình yên, thương các con còn nhỏ nhưng phải chịu cảnh cực khổ", chị Kim bày tỏ.