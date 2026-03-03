Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Chiến sự Trung Đông leo thang, người Việt mắc kẹt tìm đường về nước

Dương Lan
Dương Lan
03/03/2026 06:30 GMT+7

Chiến sự Trung Đông leo thang khiến nhiều chuyến bay bị hủy, không phận tạm đóng. Người Việt mắc kẹt tại Qatar, Oman, Israel… thấp thỏm tìm cách trở về nước an toàn.

Chiến sự Trung Đông tiếp tục căng thẳng trong ngày 2.3, khi lực lượng Hezbollah tại Lebanon xác nhận đã phóng rocket vào nhiều mục tiêu ở miền bắc Israel, tuyên bố thực hiện đòn trả đũa việc Israel hạ sát Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei. Đáp lại, Israel đã không kích vào khu vực ngoại ô thủ đô Beirut của Lebanon, cũng như các vùng phía nam Lebanon. Trong tình hình đó, nhiều người Việt mắc kẹt ở Trung Đông thấp thỏm chờ đợi, mong tìm được phương án về Việt Nam sớm nhất.

Chia sẻ với Thanh Niên, anh K. cho biết anh có chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam thăm gia đình vào ngày 1.3. Theo lịch trình, chuyến bay quá cảnh tại Doha (Qatar) trước khi tiếp tục hành trình về nước. Tuy nhiên, do diễn biến an ninh căng thẳng, anh cùng nhiều hành khách bị kẹt tại đây, chưa thể lên đường như dự kiến. Không phận khu vực tạm thời bị đóng, nhiều chuyến bay bị hủy hoặc hoãn vô thời hạn, tâm trạng anh khá rối ren.

Người Việt mắc kẹt ở Trung Đông: Thấp thỏm tìm phương án về Việt Nam an toàn - Ảnh 1.

Anh Đức Trịnh hiện đang ở Oman thay vì Barcelona theo kế hoạch

ẢNH: NVCC

"Có rất nhiều hành khách rơi vào tình cảnh tương tự. May mắn là hãng hàng không đã hỗ trợ sắp xếp nơi ăn ở trong thời gian chờ đợi. Dù vậy, ai cũng sốt ruột vì chưa biết khi nào có thể rời đi, mình và các hành khách khác theo dõi sát thông báo từ hãng bay, đồng thời chủ động tìm phương án thay thế để rời khỏi khu vực và trở về Việt Nam an toàn", anh K. chia sẻ.

Trong khi đó, anh Đức Trịnh (26 tuổi), nhà sáng tạo nội dung kênh Vật Vờ Studio chia sẻ ngày 2.3 anh tiếp tục sinh hoạt tại khách sạn, hãng hàng không chưa có thông báo mới.

Anh Đức Trịnh cho hay toàn bộ chi phí lưu trú và ăn uống trong thời gian bị mắc kẹt đều do hãng hàng không thu xếp theo gói đặt phòng với khách sạn. Hành khách không phải chi trả thêm bất kỳ khoản phí nào, mỗi ngày đều được bố trí đầy đủ 3 bữa.

Người Việt mắc kẹt ở Trung Đông: Thấp thỏm tìm phương án về Việt Nam an toàn - Ảnh 2.

Anh Đức Trịnh được hãng hàng không lo ăn uống, chỗ ở thời điểm hiện tại

ẢNH: NVCC

Trước thông tin tình hình căng thẳng leo thang được cập nhật trên truyền thông, anh Đức Trịnh khá lo lắng. Anh nghĩ rằng khả năng các chuyến bay sớm trở lại không cao trong thời điểm hiện tại.

"Mình đang chủ động liên hệ với hãng hàng không để tìm hiểu phương án hoàn vé, đồng thời tìm kiếm các chuyến bay khác về Việt Nam. Mình cân nhắc xem liệu có phương án nào khả thi và an toàn hơn trong thời điểm hiện tại", anh Đức Trịnh nói.

Người Việt mắc kẹt ở Trung Đông: Thấp thỏm tìm phương án về Việt Nam an toàn - Ảnh 3.

Nhiều người hỏi thăm anh Đức Trịnh ở thời điểm hiện tại

ẢNH: NVCC

Ở Israel, chị Kim Golbari (quê ở Đồng Nai) sống và làm việc ở TP.Tel Aviv 16 năm nay. Sáng 2.3, gia đình chị vất vả xuống hầm trú ẩn liên tục, thậm chí có thời điểm khi chạy về nhà nửa đường buộc phải chạy vào hầm.

"Đêm 1.3, gia đình đang ngủ bỗng thức giấc bởi 3 tiếng nổ vang tai lúc 3 giờ 08 phút. 7 giờ sáng, cả nhà di chuyển xuống hầm, không biết bao giờ mới có cuộc sống bình yên, thương các con còn nhỏ nhưng phải chịu cảnh cực khổ", chị Kim bày tỏ.

Người Việt mắc kẹt ở Trung Đông: Thấp thỏm tìm phương án về Việt Nam an toàn - Ảnh 4.

Gia đình chị Kim ở ngoài đường, có mang theo chăn chiếu để ngủ nghỉ

ẢNH: NVCC

 

Tin liên quan

Xung đột Mỹ - Israel - Iran: Trung Đông đóng cửa không phận, YouTuber Việt mắc kẹt

Xung đột Mỹ - Israel - Iran: Trung Đông đóng cửa không phận, YouTuber Việt mắc kẹt

Xung đột Mỹ - Israel - Iran khiến nhiều quốc gia Trung Đông đóng cửa không phận, hàng loạt chuyến bay bị chuyển hướng. Một YouTuber Việt phải hạ cánh tại Oman, kế hoạch công tác đảo lộn.

Tết nơi xứ người: Người phụ nữ Việt ở Israel đón xuân trong niềm hy vọng

Người Việt ở Israel: 20 lần chạy xuống hầm trú ẩn từ khi căng thẳng leo thang tại Trung Đông

Khám phá thêm chủ đề

Trung Đông israel mắc kẹt ở Trung Đông xung đột căng thẳng Trung Đông
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận