Chanh vàng hay chanh xanh tốt cho sức khỏe hơn?

Dù có nhiều điểm giống nhau, nhưng mỗi loại chanh vẫn sở hữu những đặc điểm dinh dưỡng riêng, theo trang sức khỏe Verywell Health.

Chanh vàng chứa nhiều vitamin C hơn

Chanh vàng và chanh xanh đều có vị chua nhờ chứa nhiều axit citric. Tuy nhiên, chanh xanh thường có độ axit cao hơn nên vị chua đậm hơn. Một số giống chanh xanh có hàm lượng axit citric thấp nên vị cũng dịu hơn.

Dù có nhiều điểm giống nhau, nhưng mỗi loại chanh vẫn sở hữu những đặc điểm dinh dưỡng riêng Ảnh: N.Vy tạo từ AI

Về giá trị dinh dưỡng, cả hai đều là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào. Đây là dưỡng chất giúp tăng cường miễn dịch, hỗ trợ sản xuất collagen và thúc đẩy quá trình phục hồi mô.

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, so với chanh xanh, chanh vàng chứa nhiều vitamin C hơn. Một quả chanh vàng cung cấp khoảng 34 mg vitamin C, trong khi một quả chanh xanh chứa khoảng 22 mg vitamin C.

Ngược lại, chanh xanh lại nhỉnh hơn chanh vàng về lượng carbohydrate và calo. Một quả chanh vàng chứa 17 calo, còn chanh xanh chứa 20 calo. Cả hai đều không chứa chất béo, cung cấp 2 g chất xơ và 1 g protein mỗi quả.

Mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe

Theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ, ngoài vitamin C, chanh vàng và chanh xanh còn cung cấp kali, folate, canxi, chất chống oxy hóa và chất xơ.

Những dưỡng chất này giúp hỗ trợ hệ miễn dịch, thúc đẩy quá trình lành vết thương, duy trì sức khỏe nướu, hỗ trợ chức năng cơ và thần kinh, góp phần điều hòa huyết áp, tăng tạo hồng cầu và bảo vệ tế bào trước tác động của stress oxy hóa.

Việc bổ sung chanh vào chế độ ăn còn giúp hỗ trợ tiêu hóa, duy trì nhu động ruột đều đặn, phòng ngừa sỏi thận, hỗ trợ sức khỏe tim mạch, giảm viêm, tăng hấp thu sắt và thúc đẩy quá trình tạo collagen cho da.

Thêm chanh vào nước uống cũng giúp nước có hương vị dễ chịu hơn, từ đó khuyến khích uống đủ nước.

Lưu ý khi sử dụng

Chanh vàng và chanh xanh thường không được ăn nguyên quả như cam hay quýt. Phần nước cốt và vỏ bào thường được dùng để pha đồ uống, làm nước sốt, nước chấm, ướp thực phẩm, chế biến bánh hoặc tăng hương vị cho các món cá, thịt gia cầm và rau củ.

Dù tốt cho sức khỏe, chanh vẫn cần được sử dụng hợp lý. Độ axit cao có thể làm mòn men răng, tăng nguy cơ sâu răng và gây ê buốt.

Axit trong chanh cũng có thể làm xót các vết loét trong miệng và khiến triệu chứng ở người mắc trào ngược dạ dày thực quản, trào ngược axit hoặc loét dạ dày trở nên nặng hơn.

Ngoài ra, chanh có thể tương tác với một số loại thuốc như thuốc bổ sung sắt, thuốc chống đông máu, thuốc điều trị tăng huyết áp và thuốc điều trị tiểu đường.

Bên cạnh đó, hợp chất furocoumarin trên bề mặt chanh có thể khiến da nhạy cảm hơn với ánh nắng, làm tăng nguy cơ bỏng rát hoặc nổi mụn nước sau khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.