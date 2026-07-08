Uống cà phê pha nước cốt chanh có giúp giảm cân? Chuyên gia giải đáp

Theo các chuyên gia, caffeine có thể làm tăng mức tiêu hao năng lượng trong thời gian ngắn, đồng thời giúp giảm cảm giác thèm ăn ở một số người. Tuy nhiên, những tác động này thường không đủ mạnh để tạo ra mức giảm cân đáng kể nếu chỉ dựa vào việc uống cà phê, theo Cleveland Clinic (Mỹ).

Quan niệm cho rằng kết hợp cà phê với chanh giúp đốt mỡ, giảm cân là không đúng ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ AI

Bên cạnh đó, chanh giàu vitamin C và các chất chống oxy hóa nên thường được xem là thực phẩm tốt cho sức khỏe. Dù vậy, hiện chưa có bằng chứng khoa học cho thấy nước cốt chanh có thể đốt cháy mỡ hoặc trực tiếp giúp giảm cân.

Uống cà phê với chanh có giúp giảm cân không?

Chuyên gia dinh dưỡng lâm sàng Deepali Sharma, Bệnh viện CK Birla Delhi (Ấn Độ), cho biết quan niệm cho rằng kết hợp cà phê với chanh sẽ tạo ra một “thức uống đốt mỡ thần kỳ” là không đúng. Hiện không có cơ chế khoa học nào cho thấy sự kết hợp này tạo ra hiệu quả đốt mỡ vượt trội.

Bà Deepali Sharma nhấn mạnh không có một loại đồ uống nào có thể thay thế những nguyên tắc cốt lõi để giảm cân hiệu quả, gồm: Tạo mức thâm hụt calo phù hợp, duy trì chế độ ăn cân đối, tập luyện thường xuyên, ngủ đủ giấc và kiểm soát căng thẳng.

Cả cà phê và chanh đều có tính axit nên khi dùng cùng nhau có thể gây kích ứng đường tiêu hóa ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ AI

Những tác dụng phụ có thể gặp

Đối với đa số người khỏe mạnh, “cà phê pha chanh” nhìn chung khá an toàn. Tuy nhiên, một số người có thể không dung nạp tốt loại đồ uống này.

Cả cà phê và chanh đều có tính axit nên khi dùng cùng nhau có thể gây kích ứng đường tiêu hóa, làm tăng nguy cơ:

Ợ nóng.

Trào ngược axit.

Khó chịu hoặc đau dạ dày.

Axit trong chanh nếu sử dụng thường xuyên cũng có thể làm mòn men răng.

Các chuyên gia khuyến cáo để kiểm soát cân nặng hiệu quả và bền vững, mọi người nên tập trung vào những thay đổi lối sống lâu dài như ăn uống hợp lý, duy trì vận động, ngủ đủ giấc và kiểm soát căng thẳng, thay vì kỳ vọng vào các mẹo lan truyền trên mạng xã hội, theo The HealthSite.com (Ấn Độ).