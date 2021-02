Kiên trì thực hành 5K

Việc kiểm soát chặt chẽ hơn 4.600 km đường biên giới trên bộ và hơn 3.200 km đường bờ biển để ngăn chặn các trường hợp nhập cảnh trái phép không phải là việc dễ dàng, khó tránh chuyện để lọt người vượt biên mang mầm bệnh vào trong nước. Chưa kể, qua nhiều đợt lây nhiễm, khả năng vẫn còn mầm bệnh thoát lưới tầm soát và nhởn nhơ trong cộng đồng là rất cao. Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cũng nhận định: “Không thể tuyệt đối không có mầm bệnh trong cộng đồng”.

VN bắt đầu triển khai vắc xin ngừa Covid-19 , nhưng trên thực tế để đạt được tỷ lệ chích ngừa đủ để tạo khiên chắn miễn dịch cộng đồng thì phải cần đến thời gian 2 - 3 năm. Với không ít quốc gia, kịch bản tiếp cận vắc xin còn rất xa vời. Điều này có nghĩa là, nhân loại trở nên an toàn hơn nhờ tiêm ngừa vắc xin Covid-19 vẫn còn là chuyện đường dài. Và không nên lạc quan kiểu dễ dãi, cậy vào vắc xin mà lơ là phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm Covid-19.

Mỗi một đợt lây nhiễm bùng phát là thêm một đòn choáng váng đánh thẳng vào doanh nghiệp (DN) và người dân, trong khi sức chịu đựng của DN và người dân đã suy cạn rất nhiều sau hơn một năm trời chịu đựng hậu quả của dịch bệnh. Vậy nên, duy trì được bao nhiêu ngày cộng đồng được an toàn để xã hội và nền kinh tế được vận hành dù trong mức hạn chế là điều quý giá biết chừng nào so với chuyện phải chôn chân đóng cửa. Năm 2020, chúng ta đã mất hơn 100.000 DN vì tác động của dịch bệnh. Nhiều DN, nhiều sinh kế của người dân đang đếm từng ngày xã hội an toàn để cố gắng tìm cơ hội trụ lại trong thị trường.

Nhưng chúng ta cũng đã trả giá đủ để thấm thía rằng những ngày an toàn đáng mong ước ấy trong bối cảnh dịch bệnh “thập diện mai phục” chỉ có thể có được với điều kiện tiên quyết: mỗi người dân phải kiên trì và giữ vững nghị lực để thực hành không lơi lỏng những chỉ dẫn phòng, chống dịch. Tuân thủ 5K (khẩu trang, khử khuẩn, không tụ tập, khai báo y tế , khoảng cách) để giữ an toàn cho bản thân, gia đình, người thân và cộng đồng chính là điều thực tế nhất, nằm trong tầm chủ động kiểm soát của mỗi cá nhân, không hề khó để thực hiện.

Xin đừng vì chút thuận tiện của cá nhân mà lột bỏ khẩu trang, đi lại tiếp xúc tùy tiện, rủ rê tụ tập vui chơi nhậu nhẹt bất chấp nguy cơ lây nhiễm để rồi gây ra hậu quả lớn cho cộng đồng, tạo thêm khó khăn và hệ lụy cho DN, cho sinh kế của người dân. Đừng vì nghĩ đơn giản rằng DN nào đó sụp đổ vì ảnh hưởng dịch bệnh thì không chắc đã liên quan đến bản thân mình mà không nhận ra những hệ lụy lan truyền có thể đánh sập nền kinh tế của tất cả chúng ta.