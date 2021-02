Những tấm lòng tỏa sáng

Trên thực tế, giải cứu nông sản không phải việc xa lạ tại Việt Nam vì nhiều lý do: Khi thì được mùa mất giá, lúc thì do thương lái nước ngoài hứa hẹn “bao tiêu” từ đầu vụ nhưng cuối vụ bỗng dưng biến mất; hay lại có khi thị trường xuất khẩu truyền thống dội hàng, đóng cửa... Hơn 1 năm trở lại đây, những đợt giải cứu diễn ra thường xuyên hơn, trên quy mô rộng hơn dù mỗi người trong chúng ta đều khó khăn hơn do bị tác động của dịch bệnh. Chưa bao giờ tinh thần đoàn kết, sự sẻ chia lại lan tỏa mạnh mẽ như hiện nay. Hẳn chúng ta sẽ không thể nào quên bánh mì thanh long, sản phẩm ra đời từ tấm lòng của “vua bánh mì” Cao Siêu Lực trước tình trạng người nông dân phải bán đổ bán tháo vì không xuất khẩu được thời điểm đầu năm ngoái khi dịch Covid-19 vừa ập đến. Người dân Sài Gòn lúc đó cũng xếp hàng mua bánh mì thanh long để ủng hộ bà con nông dân. Hay mới trước Tết Nguyên đán Tân Sửu, dịch Covid-19 bất ngờ bùng phát trở lại khiến người trồng hoa Đà Lạt lao đao vì giá hoa rớt thê thảm mà vẫn không thể tiêu thụ được. Trước tình hình đó, chính quyền TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng... đã tạo điều kiện cho xe tải chở hoa Đà Lạt vào nội thành và các chợ đầu mối để tiêu thụ. Tết năm nay, rất nhiều người đã đi mua hoa sớm, như một sự chia sẻ với bà con trồng hoa giữa mùa dịch bệnh.