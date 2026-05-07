Chặt bỏ hai hàng cây khiến dự án kè sông 593 tỉ đồng chưa nghiệm thu

Bá Duy
07/05/2026 11:49 GMT+7

Sau nhiều vòng lấy ý kiến chuyên gia và các bên liên quan, UBND tỉnh Khánh Hòa thống nhất phương án không cho phép tồn tại hai hàng cây mọc tự nhiên trên cơ phản áp dự án kè sông 593 tỉ đồng.

Ngày 7.5, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã có văn bản báo cáo và xin ý kiến Đảng ủy UBND tỉnh về phương án xử lý hai hàng cây mọc tự nhiên trên cơ phản áp dự án chỉnh trị hạ lưu sông Tắc - sông Quán Trường chảy qua các phường Nam Nha Trang và Tây Nha Trang.

Dự án có tổng mức đầu tư 593 tỉ đồng, triển khai từ năm 2008 với quy mô chỉnh trị, nắn dòng hạ lưu và nạo vét lòng dẫn sông Quán Trường dài 6.212 mét, đắp đê kè hai bên bờ và xây dựng 15 cống tiêu thoát nước. Công trình hoàn thành thi công ngày 30.6.2019 nhưng đến nay vẫn chưa thể nghiệm thu, trong đó vướng mắc kéo dài nhất là hai hàng cây ngập mặn mọc tự nhiên dài 4 - 5 km dọc cơ phản áp, không có trong hồ sơ thiết kế được phê duyệt.

Hai hàng cây đước mọc tự nhiên dài 4 - 5 km dọc cơ phản áp hai bên sông nằm ngoài thiết kế đã phê duyệt khiến dự án không thể nghiệm thu

Để giải quyết vướng mắc này, Sở Nông nghiệp và Môi trường Khánh Hòa đã tổ chức 3 vòng lấy ý kiến từ cuối năm 2025 đến đầu năm 2026, với sự tham gia của các chuyên gia thủy lợi, đơn vị tư vấn thiết kế là Công ty TNHH Tư vấn Trường đại học Thủy lợi và các địa phương liên quan.

Cả 3 vòng đều thống nhất không cho phép tồn tại hàng cây trên cơ phản áp, với lý do hệ rễ phát triển mạnh đang gây nứt, bong tróc bề mặt kè, đồng thời cản trở khả năng tiêu thoát lũ, tiềm ẩn rủi ro mất an toàn công trình trong điều kiện mưa lũ lớn.

Theo đơn vị tư vấn thiết kế, hai hàng cây có nguy cơ cản dòng chảy, làm chậm khả năng tiêu thoát lũ

Đơn vị tư vấn thiết kế khẳng định theo hồ sơ thiết kế, khu vực cơ phản áp không bố trí cây xanh và không cho phép tồn tại các cây này trong mặt cắt nạo vét sông. Việc chặt bỏ hàng cây sẽ tạo mặt thoáng thoát lũ tốt hơn, hạn chế tốc độ bồi lắng lòng dẫn và tăng khả năng an toàn với những trận lũ vượt tần suất thiết kế.

Bên cạnh đó, sự tồn tại của hàng cây còn gây khó khăn cho công tác kiểm tra, bảo trì trong quá trình vận hành; không đảm bảo yêu cầu quản lý an toàn công trình phòng chống thiên tai theo quy định.

Tuy nhiên phương án chặt bỏ vẫn chưa nhận được sự đồng thuận cao từ người dân. Nhiều hộ dân sinh sống dọc hai bên hạ lưu muốn giữ lại vì cây đã xanh tốt, tạo bóng mát và cảnh quan cho tuyến đường Vành Đai 2 và đường Võ Nguyên Giáp.

Khánh Hòa sẽ chặt bỏ hàng cây dọc dự án kè sông 593 tỉ đồng

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Khánh Hòa đánh giá, các ý kiến phản đối chủ yếu xuất phát từ việc thiếu thông tin chính thống về yêu cầu kỹ thuật và vai trò của cơ phản áp trong vận hành an toàn hệ thống tiêu thoát lũ.

UBND tỉnh Khánh Hòa kiến nghị Đảng ủy UBND tỉnh thống nhất phương án không cho phép tồn tại hai hàng cây, giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông hoàn trả hiện trạng công trình theo đúng hồ sơ thiết kế được phê duyệt, đảm bảo an toàn công trình và đủ điều kiện nghiệm thu theo quy định.

Hai hàng cây Sông Tắc Sông Quán Trường tiêu thoát lũ Mưa lũ kè sông 593 tỉ đồng Khánh Hòa
