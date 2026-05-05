Khánh Hòa ban hành đơn giá mới bồi thường cây trồng, vật nuôi khi thu hồi đất

Sầu riêng có thể được bồi thường đến 5,4 triệu/cây

Theo quyết định, đơn giá bồi thường được quy định chi tiết cho 4 nhóm gồm cây trồng hằng năm, cây trồng lâu năm, cây lâm nghiệp và vật nuôi là thủy sản. Đối với cây hoa, cây cảnh trồng trực tiếp trên đất, đơn giá được tính theo giá thực tế tại thời điểm kiểm kê thu hồi. Chủ sở hữu cây trồng được phép tự thu hồi cây trước khi bàn giao lại đất cho nhà nước.

Đáng chú ý, bảng đơn giá bồi thường cây lâu năm đến thời kỳ thu hoạch được chia 3 loại A, B, C theo năng suất so với mức trung bình của niên giám thống kê 3 năm liền kề. Trong đó, sầu riêng có mức bồi thường cao nhất với loại A lên đến 5.489.000 đồng/cây, tiếp theo là xoài ghép loại A ở mức 2.400.000 đồng/cây và chôm chôm loại A ở mức 2.017.000 đồng/cây.

Riêng với cây lâm nghiệp, đơn giá được quy định theo từng năm tuổi trong giai đoạn chăm sóc; từ năm thứ tư hoặc thứ sáu trở đi tùy loài, giá trị bồi thường được tính theo sản phẩm gỗ, củi thực tế tại thời điểm kiểm kê.

Đối với vật nuôi là thủy sản, tôm hùm bông có đơn giá bồi thường cao nhất, từ 3,117 triệu đến 7,497 triệu đồng/m2 tùy thời gian nuôi. Quy định cũng nêu rõ chỉ bồi thường cây trồng, vật nuôi tạo lập hợp pháp trước thời điểm thông báo thu hồi đất; cây trồng, vật nuôi đã đến thời kỳ thu hoạch hoặc đã kết thúc thu hoạch thì không được bồi thường.

Dự án đang thực hiện xử lý thế nào?

Theo quyết định mới, các dự án đã có quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ nhưng chưa thực hiện chi trả hoặc đang chi trả theo phương án đã được phê duyệt trước ngày 14.5 thì tiếp tục thực hiện theo phương án cũ.

Các dự án đang lập phương án bồi thường, hỗ trợ hoặc đã lập phương án nhưng chưa có quyết định phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền thì điều chỉnh thực hiện theo quyết định mới này.

Riêng các dự án đầu tư đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước ngày hiệu lực nhưng chưa phê duyệt phương án bồi thường thì được áp dụng các chính sách có lợi hơn cho người dân giữa khung chính sách đã được phê duyệt và quyết định mới này.

Đối với cây trồng, vật nuôi không có trong các phụ lục kèm theo quyết định mới của Khánh Hòa, đơn vị thực hiện bồi thường căn cứ vào đặc điểm, giá trị tương đồng để áp dụng đơn giá phù hợp, trình UBND cấp xã xem xét phê duyệt. Trường hợp không tính toán được mức giá bồi thường, đơn vị phối hợp với chủ dự án thuê tổ chức tư vấn thẩm định giá, chi phí do chủ đầu tư chi trả và hạch toán vào chi phí dự án.