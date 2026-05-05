Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Khánh Hòa ban hành đơn giá mới bồi thường cây trồng, vật nuôi khi thu hồi đất

Bá Duy
Bá Duy
05/05/2026 16:29 GMT+7

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quy định mới về đơn giá bồi thường thiệt hại đối với cây trồng, vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất, thay thế các quy định trước đó của Khánh Hòa cũ và Ninh Thuận cũ.

Sầu riêng có thể được bồi thường đến 5,4 triệu/cây

Theo quyết định, đơn giá bồi thường được quy định chi tiết cho 4 nhóm gồm cây trồng hằng năm, cây trồng lâu năm, cây lâm nghiệp và vật nuôi là thủy sản. Đối với cây hoa, cây cảnh trồng trực tiếp trên đất, đơn giá được tính theo giá thực tế tại thời điểm kiểm kê thu hồi. Chủ sở hữu cây trồng được phép tự thu hồi cây trước khi bàn giao lại đất cho nhà nước.

Đáng chú ý, bảng đơn giá bồi thường cây lâu năm đến thời kỳ thu hoạch được chia 3 loại A, B, C theo năng suất so với mức trung bình của niên giám thống kê 3 năm liền kề. Trong đó, sầu riêng có mức bồi thường cao nhất với loại A lên đến 5.489.000 đồng/cây, tiếp theo là xoài ghép loại A ở mức 2.400.000 đồng/cây và chôm chôm loại A ở mức 2.017.000 đồng/cây.

Khánh Hòa ban hành đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi khi thu hồi đất- Ảnh 1.

Đối với vật nuôi là thủy sản sẽ được bồi thường theo thời gian nuôi

ẢNH: BÁ DUY

Riêng với cây lâm nghiệp, đơn giá được quy định theo từng năm tuổi trong giai đoạn chăm sóc; từ năm thứ tư hoặc thứ sáu trở đi tùy loài, giá trị bồi thường được tính theo sản phẩm gỗ, củi thực tế tại thời điểm kiểm kê.

Đối với vật nuôi là thủy sản, tôm hùm bông có đơn giá bồi thường cao nhất, từ 3,117 triệu đến 7,497 triệu đồng/m2 tùy thời gian nuôi. Quy định cũng nêu rõ chỉ bồi thường cây trồng, vật nuôi tạo lập hợp pháp trước thời điểm thông báo thu hồi đất; cây trồng, vật nuôi đã đến thời kỳ thu hoạch hoặc đã kết thúc thu hoạch thì không được bồi thường.

Dự án đang thực hiện xử lý thế nào?

Theo quyết định mới, các dự án đã có quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ nhưng chưa thực hiện chi trả hoặc đang chi trả theo phương án đã được phê duyệt trước ngày 14.5 thì tiếp tục thực hiện theo phương án cũ.

Các dự án đang lập phương án bồi thường, hỗ trợ hoặc đã lập phương án nhưng chưa có quyết định phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền thì điều chỉnh thực hiện theo quyết định mới này.

Khánh Hòa ban hành đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi khi thu hồi đất- Ảnh 2.

Người dân tại các dự án đầu tư đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt khung chính sách bồi thường nhưng chưa phê duyệt phương án bồi thường sẽ được hưởng lợi từ quyết định mới này

ẢNH: BÁ DUY

Riêng các dự án đầu tư đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước ngày hiệu lực nhưng chưa phê duyệt phương án bồi thường thì được áp dụng các chính sách có lợi hơn cho người dân giữa khung chính sách đã được phê duyệt và quyết định mới này.

Đối với cây trồng, vật nuôi không có trong các phụ lục kèm theo quyết định mới của Khánh Hòa, đơn vị thực hiện bồi thường căn cứ vào đặc điểm, giá trị tương đồng để áp dụng đơn giá phù hợp, trình UBND cấp xã xem xét phê duyệt. Trường hợp không tính toán được mức giá bồi thường, đơn vị phối hợp với chủ dự án thuê tổ chức tư vấn thẩm định giá, chi phí do chủ đầu tư chi trả và hạch toán vào chi phí dự án.

Tin liên quan

Khánh Hòa yêu cầu tăng tốc giải phóng mặt bằng dự án điện hạt nhân

Khánh Hòa yêu cầu tăng tốc giải phóng mặt bằng dự án điện hạt nhân

Công tác giải phóng mặt bằng 2 dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2 đang chậm so với kế hoạch, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các địa phương tăng tốc.

Khám phá thêm chủ đề

đơn giá bồi thường quy định mới chính sách sáp nhập Khánh Hòa đơn giá bồi thường khi thu hồi đất
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận