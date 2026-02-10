ChatGPT bắt đầu hiển thị quảng cáo cho hàng triệu người dùng

Người dùng sẽ thấy quảng cáo trên ChatGPT, bất kể họ sử dụng tài khoản miễn phí hay gói Go với mức giá thấp hơn. Quảng cáo sẽ chỉ xuất hiện cho những người dùng đã đăng nhập và sẽ không được hiển thị cho trẻ vị thành niên.

Người dùng miễn phí đứng trước lựa chọn trả phí ẢNH: OPENAI

Công ty khẳng định quảng cáo sẽ không ảnh hưởng đến chất lượng câu trả lời mà ChatGPT cung cấp. Đặc biệt, OpenAI cam kết không chia sẻ nội dung từ các cuộc trò chuyện của người dùng với các nhà quảng cáo. Quảng cáo sẽ được đánh dấu là "được tài trợ" và sẽ hiển thị riêng biệt với các câu trả lời của chatbot để tránh gây nhầm lẫn.

Việc triển khai quảng cáo này được cho là một phần trong nỗ lực của OpenAI nhằm trang trải chi phí hoạt động, khi mà công ty không thu được lợi nhuận từ ChatGPT. Những người dùng đăng ký gói Plus và Pro sẽ không thấy quảng cáo, trong khi những người chọn không xem quảng cáo sẽ phải chấp nhận giới hạn lệnh miễn phí hằng ngày thấp hơn.

ChatGPT thay đổi cách vận hành để tiếp tục hoạt động

Quảng cáo sẽ được cá nhân hóa dựa trên chủ đề cuộc trò chuyện và các tương tác trước đó của người dùng. Tuy nhiên, thông tin mà các nhà quảng cáo nhận được sẽ không bao gồm lịch sử trò chuyện hay thông tin cá nhân của người dùng. Người dùng cũng có quyền tắt tính năng cá nhân hóa và cung cấp phản hồi về quảng cáo.

OpenAI cho biết đợt triển khai này sẽ được sử dụng để học hỏi và cải thiện trải nghiệm người dùng. Trong khi đó, các đối thủ cạnh tranh như Anthropic và Google đã cam kết giữ cho chatbot của họ không có quảng cáo khi cho rằng việc này vẫn còn quá sớm.

Việc có quảng cáo trên ChatGPT đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng quảng cáo có thể gây khó chịu, trong khi những người khác hiểu rằng các công ty cần phải có nguồn thu để duy trì dịch vụ. Cuối cùng, quyết định sử dụng dịch vụ miễn phí hay trả phí vẫn phụ thuộc vào sự lựa chọn cá nhân của từng người dùng.