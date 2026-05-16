ChatGPT tung tính năng Thư viện lưu trữ vĩnh viễn

Không còn là một chatbot 'đãng trí' sau mỗi lần đóng cửa sổ, ChatGPT vừa được bổ sung tính năng Library (Thư viện) lưu trữ vĩnh viễn, giúp giữ lại toàn bộ tài liệu cho các phiên làm việc tương lai.

Bước chuyển mình không gian làm việc của ChatGPT

Trong một động thái đầy bất ngờ, OpenAI đã tung ra một bản cập nhật mang tính bước ngoặt cho ChatGPT. Từ trước đến nay, điểm yếu lớn nhất của các chatbot AI là mọi file người dùng tải lên hay bảng tính do AI tạo ra đều sẽ bị lãng quên ngay khi phiên trò chuyện kết thúc.

Để xóa bỏ giới hạn này, OpenAI đã chính thức tích hợp tính năng Library hoàn toàn mới. Giờ đây, mọi file PDF, báo cáo tài chính, slide thuyết trình hay bảng dữ liệu Excel được tải lên hoặc do hệ thống tự xuất ra sẽ được giữ lại vĩnh viễn trong một kho lưu trữ dài hạn. ChatGPT đang bắt đầu vận hành giống một hệ sinh thái lưu trữ đám mây thông minh như Google Drive hay Notion hơn là một công cụ trò chuyện đơn thuần.

Thư viện của ChatGPT với 20 GB lưu trữ cho gói Business ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

'Phát quà' cho cả tài khoản miễn phí

Điểm khiến cộng đồng công nghệ phấn khích nhất chính là sự hào phóng của OpenAI. Không giống như các tính năng nâng cao thường bị khóa sau bức tường trả phí, tính năng lưu trữ này được áp dụng cho toàn bộ người dùng. Cụ thể, tài khoản miễn phí sẽ nhận được ngay 500 MB dung lượng lưu trữ - một con số lý tưởng cho các tệp tài liệu văn bản thông thường.

Đối với các phân khúc trả phí cao hơn, dung lượng sẽ tăng dần từ 4 GB cho gói Go, 20 GB cho gói Plus/Business và lên tới 100 GB đối với người dùng gói Pro. Người dùng có thể dễ dàng quản lý, xóa hoặc tái sử dụng các tệp tin này thông qua mục quản lý dung lượng (Storage) trong phần cài đặt của cả phiên bản web và ứng dụng di động.

Ứng dụng thực tế và tham vọng của OpenAI

Sự xuất hiện của thư viện tài liệu mở ra những kịch bản ứng dụng thực tế trong đời sống và công việc hằng ngày. Thay vì phải lục tìm các file hướng dẫn bảo hành, tờ khai thuế cũ hay các bản CV trong các thư mục lộn xộn trên ổ cứng, người dùng chỉ cần ra lệnh cho ChatGPT truy cập vào kho lưu trữ có sẵn để so sánh, đối chiếu dữ liệu hoặc tóm tắt thông tin chỉ trong vài giây.

Dù hiện tại ChatGPT vẫn chưa thể hoàn thiện các tính năng của một ứng dụng quản lý cá nhân như tạo to-do list hay đặt lịch hẹn giờ, nhưng việc bổ sung 'bộ nhớ' tài liệu dài hạn là bước đi nền móng đầu tiên. Bản cập nhật này khẳng định tham vọng của OpenAI trong việc biến ChatGPT thành một không gian làm việc AI toàn năng, nơi người dùng có thể xây dựng và vận hành kho lưu trữ tri thức cá nhân một cách có hệ thống.