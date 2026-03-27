Google tung 'chiêu' giúp người dùng rời bỏ ChatGPT sang Gemini

Theo Neowin, bạn muốn trải nghiệm sức mạnh mới của Gemini nhưng lại tiếc nuối hàng ngàn cuộc hội thoại và ngữ cảnh cá nhân đã xây dựng bấy lâu trên ChatGPT? Google vừa chính thức phá bỏ rào cản này bằng bộ công cụ 'di dời' dữ liệu chưa từng có, cho phép bạn mang theo toàn bộ ký ức cũ sang ngôi nhà mới chỉ trong vài phút.

Google tung công cụ giúp xóa bỏ rào cản giữa ChatGPT và Gemini

Một trong những lý do khiến ChatGPT vẫn giữ chân được hơn 900 triệu người dùng hằng tuần chính là sự thấu hiểu. Qua thời gian, ChatGPT học được thói quen, phong cách làm việc và các mối quan hệ của người dùng để đưa ra phản hồi cá nhân hóa. Trước đây, khi chuyển sang một AI mới như Gemini, người dùng buộc phải 'dạy' lại mọi thứ từ đầu - một rào cản tâm lý và thời gian lớn.

Gemini tung công cụ giúp 'di cư' toàn bộ ký ức từ ChatGPT ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Để giải quyết triệt để vấn đề này, Google vừa công bố tính năng 'Memory Import'. Giờ đây, Gemini có thể trở thành 'tri kỷ' của người dùng mới ngay lập tức bằng cách tiếp nhận dữ liệu từ các đối thủ, đặc biệt là ChatGPT.

Theo đó, Google đã thiết kế quy trình chuyển đổi cực kỳ đơn giản qua hai phương thức tại trang web gemini.google/import-memory, gồm:

: Gemini sẽ cung cấp một đoạn lệnh (prompt) mẫu. Bạn chỉ cần dán đoạn này vào ChatGPT để nó tự tóm tắt các tùy chọn, sở thích và bối cảnh cá nhân của bạn. Sau đó, bạn dán kết quả ngược lại vào Gemini. Ngay lập tức, Gemini sẽ 'thấu hiểu' bạn như cách ChatGPT đã làm. Bê nguyên lịch sử trò chuyện: Thay vì mất đi những kiến thức cũ, người dùng có thể tải tệp ZIP lịch sử từ ChatGPT và tải thẳng lên Gemini. Sau khi nhập dữ liệu thành công, bạn không chỉ tìm kiếm được các nội dung cũ mà còn có thể tiếp tục cuộc trò chuyện dang dở ngay trên nền tảng của Google.

Song song với việc nhập dữ liệu ngoại cảnh, Google cũng tiến hành đổi tên tính năng 'Past Chats' thành 'Memory'. Bước đi này cho thấy tham vọng của Google trong việc biến Gemini thành một trợ lý thấu hiểu người dùng nhất, nhờ sự kết hợp giữa dữ liệu nhập từ ChatGPT và hệ sinh thái khổng lồ sẵn có như Gmail, Photos và lịch sử của Search.

Cuộc tấn công trực diện này của Google vào thị phần của OpenAI cho thấy một kỷ nguyên mới của AI, nơi người dùng nắm quyền sở hữu dữ liệu và có thể tự do lựa chọn trợ lý phục vụ mình tốt nhất mà không lo mất đi kho tàng tri thức cá nhân.