Những rủi ro khi tin tưởng vào ChatGPT có thể khiến bạn 'ôm hận'

Theo SlashGear, mặc dù được ca tụng là tương lai của nhân loại, nhưng ChatGPT vẫn tồn tại những lỗ hổng đáng lo ngại. Từ việc làm mất sạch dữ liệu của người dùng đến tạo ra 'rác công việc' khiến nhân viên tốn thêm thời gian xử lý, chatbot AI danh tiếng này xem ra vẫn chưa thực sự 'vạn năng' như nhiều người đang nghĩ.

ChatGPT vẫn có những điểm yếu 'chết người' ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Đừng coi ChatGPT là 'ổ cứng' lưu trữ

Nhiều người dùng vẫn giữ thói quen lưu trữ các bản thảo quan trọng, từ mã nguồn đến tiểu thuyết, ngay trong lịch sử trò chuyện của ChatGPT. Đây là một sai lầm nguy hiểm. Mới đây, một giáo sư tại Đại học Cologne (Đức) đã mất trắng 2 năm công sức nghiên cứu chỉ sau một lần thay đổi cài đặt dữ liệu.

Trước vấn đề này, phía OpenAI khẳng định dữ liệu đã xóa không có bản sao lưu trên máy chủ để đảm bảo quyền riêng tư và chúng cũng sẽ biến mất vĩnh viễn nếu người dùng xác nhận xóa. Nếu không muốn 'trắng tay' sau một đêm, hãy sao chép dữ liệu ra các nền tảng lưu trữ truyền thống ngay lập tức thay vì tin tưởng vào dòng lịch sử chat mong manh.

Tích hợp ứng dụng

Các tính năng như 'Apps' và 'Agent' từng được hứa hẹn sẽ thay con người làm mọi việc, từ đặt phòng khách sạn đến thiết kế đồ họa. Thế nhưng, thực tế chúng lại gây ức chế. Các nhà phê bình thường xuyên dùng từ 'nửa vời' (half-baked) để mô tả các tích hợp này.

ChatGPT thường xuyên tuyên bố đã hoàn thành thay đổi trên Canva hay Booking.com trong khi thực tế chẳng có gì xảy ra. Giới chuyên gia nhận định đây là những sản phẩm chưa hoàn thiện nhưng vẫn được tung ra thị trường để chạy đua công nghệ.

Tin vào ChatGPT và 'rác' AI

Nghiên cứu chấn động từ Harvard Business Review (HBR) đã chỉ ra một thuật ngữ mới là Workslop (rác công việc AI). Đây là những nội dung trông có vẻ chuyên nghiệp nhưng rỗng tuếch do AI tạo ra.

Thay vì tiết kiệm thời gian, nhân viên đang phải tốn trung bình gần 2 tiếng đồng hồ chỉ để chỉnh sửa mỗi nội dung 'rác' do AI soạn thảo trước khi có thể sử dụng. Thậm chí trong lĩnh vực lập trình, một nghiên cứu cho thấy việc lạm dụng AI còn khiến tốc độ hoàn thành công việc chậm đi tới 19%.

Bong bóng AI và viễn cảnh sống chung với quảng cáo

Dù các doanh nghiệp đã đổ vào AI khoảng 35 tỉ USD, nhưng 95% trong số đó vẫn chưa thấy lợi nhuận thực tế. Cơn sốt AI đang bị nghi ngờ là một bong bóng sắp vỡ tương tự thời kỳ dotcom cuối những năm 1990.

Để giải quyết bài toán thua lỗ, OpenAI đang cân nhắc đưa quảng cáo vào chatbot. Nếu điều này xảy ra, người dùng sẽ sớm phải chịu đựng thêm một tính năng tệ hại nữa là xem quảng cáo ngay trong khi đang trò chuyện với AI.