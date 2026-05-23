Châu Á - Thái Bình Dương bùng nổ đầu tư trung tâm dữ liệu

Lĩnh vực trung tâm dữ liệu tại châu Á - Thái Bình Dương thu hút mức đầu tư kỷ lục 11,6 tỉ USD trong năm 2025, với khả năng tiếp cận nguồn điện ổn định ngày càng quyết định nơi phát triển các cơ sở mới, theo báo cáo vừa công bố của CBRE (Mỹ), công ty đầu tư và dịch vụ bất động sản thương mại lớn nhất thế giới.

Trong báo cáo Xu hướng và triển vọng trung tâm dữ liệu châu Á - Thái Bình Dương 2026, CBRE cho biết việc tăng tốc ứng dụng AI đang thúc đẩy thị trường trung tâm dữ liệu trong khu vực. Các thương vụ ở cấp độ pháp nhân liên quan nền tảng trung tâm dữ liệu và công ty vận hành đạt 8,3 tỉ USD trong năm 2025, phản ánh mối quan tâm ngày càng tăng của nhà đầu tư đối với các tài sản chuyên biệt và tính thanh khoản được cải thiện, theo tờ South China Morning Post ngày 22.5 dẫn nội dung báo cáo trên.

Một trung tâm dữ liệu tại bang Johor (Malaysia) ẢNH: DAYONE

Đáng chú ý, một xu hướng mới nổi là sự xuất hiện của neocloud - thế hệ mới các nhà cung cấp dịch vụ đám mây tập trung vào AI, chuyên về hạ tầng điện toán hiệu năng cao. Các công ty này đang mở rộng nhanh chóng trên khắp châu Á - Thái Bình Dương thông qua các doanh nghiệp toàn cầu và khu vực, tạo thêm nhu cầu mới.

Tái định hình

Theo ông Matt Madden, giám đốc điều hành cấp cao về giải pháp trung tâm dữ liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương của CBRE, AI đang định hình lại cách lựa chọn và triển khai hạ tầng trên khắp khu vực. "Đối với các nhà cung cấp neocloud, khả năng tiếp cận nguồn điện ngày càng quan trọng hơn các lợi thế vị trí truyền thống. Điều này đang hướng nhu cầu đến những thị trường có thể hỗ trợ các cụm trung tâm dữ liệu quy mô lớn, đặc biệt tại Ấn Độ, Malaysia và một số khu vực Đông Nam Á", ông cho biết.

Báo cáo của CBRE nhấn mạnh Malaysia và Ấn Độ là các điểm nóng mới nổi trong số các thị trường có nguồn điện ổn định. Trong năm 2025, bang Johor (Malaysia) ghi nhận mức tăng công suất trung tâm dữ liệu khả dụng nhanh nhất khu vực, tăng 53% so với cùng kỳ năm trước, tiếp theo là TP.Melbourne (Úc) với mức tăng 37%.

Trong khi đó, các trung tâm truyền thống như Singapore và Hồng Kông chỉ ghi nhận mức tăng trưởng tương đối khiêm tốn khoảng 6 - 8%. CBRE cho biết các thị trường trưởng thành đối diện áp lực gia tăng trong việc đáp ứng các yêu cầu mới của hạ tầng AI. Singapore tiếp tục quản lý giới hạn điện năng thông qua cơ chế phân bổ của chính phủ, trong khi Hàn Quốc hạn chế các dự án trung tâm dữ liệu mới tại vùng đô thị Seoul ở mức 10 MW. Ngoài ra, chi phí xây dựng tăng cao và thời gian triển khai dự án kéo dài đang khiến các nhà đầu tư ưu tiên các địa điểm có tiềm năng phát triển nhanh hơn và nguồn điện tại chỗ đáng tin cậy.