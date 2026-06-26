Châu Âu báo động đỏ

Là lục địa ấm lên nhanh nhất thế giới, với tốc độ cao gấp 2 - 3 lần mức trung bình toàn cầu, châu Âu vẫn thiếu sự chuẩn bị trước các đợt nắng nóng kéo dài. Hạ tầng không được thiết kế để chịu nhiệt độ cực cao khiến đường ray biến dạng, cáp điện hư hỏng, nhà ở trở thành "bẫy nhiệt".

Anh đang trải qua đợt nắng nóng kỷ lục Ảnh: Reuters

Giáo sư Hugh Montgomery thuộc Đại học College London nhận định đây không phải là trạng thái bình thường mới mà là khởi đầu của một thảm họa tuyệt đối. Pháp hiện là tâm điểm của đợt nắng nóng với nhiệt độ trung bình toàn quốc khoảng 35 độ C, mức cao nhất từng được ghi nhận. Thủ tướng Sébastien Lecornu cho biết từ ngày 18.6 đã có 40 người chết đuối, được cho là liên quan đến thời tiết nắng nóng.

Tại Anh, nhiệt độ được dự báo tăng lên mức cao kỷ lục trong tuần này với cảnh báo đỏ hiếm hoi về nắng nóng cực độ, nguy cơ đe dọa tính mạng. Hàng trăm trường học đóng cửa hoặc rút ngắn thời gian học, người dân được khuyến cáo hạn chế đi tàu, trong khi hệ thống năng lượng và cấp nước cũng chịu áp lực lớn. Ở Tây Ban Nha, nhiệt độ vượt 44 độ C tại Andújar, còn gần như toàn bộ các vùng được đặt trong tình trạng cảnh báo nắng nóng. Tổng cộng 23 quốc gia châu Âu ban hành cảnh báo trong ngày 23.6, trong đó Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ và Luxembourg ở mức đỏ cao nhất, theo CNN.

Châu Âu nóng nực, xuất hiện điểm giải nhiệt lý tưởng

Theo các nhà khoa học, đợt nắng nóng hiện nay chủ yếu do hiện tượng "vòm nhiệt" - vùng áp suất cao giữ nhiệt trên diện rộng. Tuy nhiên, biến đổi khí hậu do con người đốt nhiên liệu hóa thạch đã làm nhiệt độ nền tăng lên, khiến mỗi đợt nắng nóng trở nên dữ dội hơn. Trong khi đó, chỉ khoảng 20% nhà ở châu Âu được trang bị điều hòa, khiến nhiều ngôi nhà tích tụ nhiệt liên tục, đặc biệt tại Bắc Âu - nơi nhà cửa vốn được thiết kế để giữ ấm. Các chuyên gia cảnh báo khi cơ thể không thể tự tản nhiệt, con người có thể bị kiệt sức hoặc sốc nhiệt, dẫn đến tử vong.



