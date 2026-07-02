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Thế giới

Châu Âu, Mỹ oằn mình vì nóng cực đoan

H.G
H.G
Hôm qua (1.7) AFP dẫn thông báo từ Viện Y tế Carlos III của Tây Ban Nha ghi nhận ít nhất 1.028 người thiệt mạng ở nước này vì nắng nóng khắc nghiệt trong tháng 6. Còn theo Aemet - cơ quan thời tiết quốc gia Tây Ban Nha, nhiệt độ trung bình ở nước này tháng 6 vừa qua cao hơn 3,2 độ C so với cùng thời điểm các năm trước.

Số liệu trên được công bố trong bối cảnh nhiều nước châu Âu chứng kiến các kỷ lục về nhiệt độ cao bị phá vỡ hàng loạt. Trong đó, Hungary và nước láng giềng Slovakia chứng kiến nhiệt độ cao kỷ lục vào ngày 30.6, với Slovakia nóng đến 41,3 độ C và Hungary là 42 độ C. Pháp cũng đối mặt những ngày nắng nóng chưa từng có. Ít nhất 1.000 người đã tử vong trong các đợt sóng nhiệt vừa qua, và đảng Xanh đã thông báo kế hoạch trình kiến nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với chính phủ liên quan việc ứng phó tình hình nắng nóng. Dù khó được thông qua, kiến nghị phản ánh nỗi giận dữ của một số chính khách Pháp trước những biện pháp chưa đủ hiệu quả để giúp dân chống nóng.

Châu Âu, Mỹ oằn mình vì nóng cực đoan - Ảnh 1.

Lính cứu hỏa tưới nước giúp người dân giải nhiệt ở Budapest (Hungary) ngày 30.6

ẢNH: REUTERS

Tại Mỹ, Đài CBS News dẫn thông tin từ Cơ quan Thời tiết quốc gia cảnh báo một đợt nắng nóng nguy hiểm và kéo dài sẽ càn quét phần lớn nước Mỹ từ đây cho đến hết tuần. Hiện tượng "vòm nhiệt" được dự báo xuất hiện ở 2/3 khu vực phía đông nước Mỹ. Những thành phố như New York (bang New York), Philadelphia (Pennsylvania), Baltimore (Maryland) và thủ đô Washington được dự báo sẽ ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục. Nhiệt độ sẽ dao động từ 32 - 40 độ C, nhưng vì độ ẩm cao nên nhiệt độ cảm thấy trên thực tế có tăng đến 46 độ C.

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