Thế giới

Cháu gái nhà tài phiệt Hàn Quốc bị bắt sau thời gian lẩn trốn ở Campuchia

Phi Yến
25/12/2025 19:23 GMT+7

Cảnh sát Hàn Quốc thông báo cô Hwang Ha-na, cháu gái của nhà sáng lập Tập đoàn Namyang và từng là hôn thê của ca sĩ – diễn viên Park Yoo-chun, đã bị bắt giữ sau thời gian lẩn trốn ở nước ngoài.

Cháu gái nhà tài phiệt Hàn Quốc bị bắt sau thời gian lẩn trốn ở Campuchia- Ảnh 1.

Những hình ảnh cho thấy cuộc sống xa hoa của cô Hwang Ha-na ở Campuchia

ảnh: chụp màn hình clip trên Ilyo Sisa

Ngày 24.12, Sở Cảnh sát thành phố Gwacheon (tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc) thông báo đã bắt giữ người tên Hwang Ha-na với cáo buộc vi phạm luật kiểm soát ma túy và đang điều tra đối tượng này, theo The Chosun Daily.

Cô Hwang Ha-na đối mặt cáo buộc sử dụng ống tiêm để tiêm methamphetamine cho 2 người quen và một số người khác ở quận Gangnam (Seoul) hồi tháng 7.2023. Phía cảnh sát cho biết cần mở cuộc điều tra thêm để làm rõ những tình tiết có liên quan đến hành vi phạm tội.

Tháng 12.2023, đối tượng tháo chạy sang Thái Lan trong khi đang bị điều tra. Do không thể xúc tiến cuộc điều tra vì nghi phạm bỏ chạy ra nước ngoài, cảnh sát Hàn Quốc tháng 5.2024 đã phát thông báo xanh cho Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) và vô hiệu hóa hộ chiếu của đương sự.

Sau đó có nguồn tin tiết lộ Hwang Ha-na đã nhập cảnh Campuchia bất hợp pháp và sống ở đó. Tháng 10 năm ngoái, một số báo Hàn Quốc đưa tin cô này trải qua cuộc sống xa hoa ở Campuchia.

Gần đây, luật sư của cô Hwang Ha-na báo với cảnh sát về ý định ra tự nguyện trình diện của cô, từ đó cho phép phía cơ quan chức năng tiến hành các thủ tục bắt giữ.

Cảnh sát Hàn Quốc đã đến Campuchia, phối hợp với giới chức lãnh sự địa phương và thi hành lệnh bắt giữ trên một chuyến bay của hãng hàng không quốc gia tại phi trường quốc tế Taech ở Phnom Penh.

Hwang Ha-na nhập cảnh Hàn Quốc thông qua sân bay quốc tế Incheon vào 7 giờ 50 ngày 24.12 giờ địa phương và hiện bị điều tra tại Sở Cảnh sát Gwacheon.

Trước đó, cô Hwang Ha-na từng thu hút sự chú ý của dư luận vì là cháu gái của nhà sáng lập Tập đoàn Namyang chuyên về các sản phẩm bơ sữa và là hôn thê cũ của ca sĩ – diễn viên Park Yoo-chun.

