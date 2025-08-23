Chạy bộ 800 km về thành phố mang tên Bác: Hành trình chinh phục bản thân

3 giờ sáng ngày 11.8, tại quảng trường Phạm Văn Đồng (Quảng Ngãi), khi phố phường còn chìm trong màn đêm, ông Nguyễn Tấn Cư (49 tuổi, ở Quảng Ngãi) bắt đầu hành trình chạy bộ, vượt 800 km tiến về TP.HCM.

Ông Cư (thứ 4 từ trái qua) cùng những người bạn tại quảng trường Phạm Văn Đồng (Quảng Ngãi)

ẢNH: NVCC

Là nhà báo công tác tại Báo và Đài Phát thanh truyền hình Quảng Ngãi, nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, đồng thời cũng là một runner giàu đam mê, ông Cư xác định chuyến đi này không chỉ là một thử thách thể chất mà còn là cuộc hành trình rèn luyện ý chí, chiến thắng chính bản thân mình.

"Có nhiều người hỏi tôi sao không chạy ra thủ đô Hà Nội, hoặc chọn ngày 30.4 cho trùng không khí lễ hội Ngày thống nhất đất nước. Nhưng tôi nghĩ, ở đâu cũng là quê hương, nơi nào cũng là Tổ quốc. Với tôi, đích đến lần này là thành phố mang tên Bác, cũng là nơi thiêng liêng để mình gửi gắm tâm nguyện", ông Cư chia sẻ.

Ông Nguyễn Tấn Cư ẢNH: NVCC

Khởi đầu từ quê hương Quảng Ngãi

Ngày xuất phát, ông Cư hoàn thành 38 km từ trung tâm Quảng Ngãi đến P.Đức Phổ, nghỉ ngơi, rồi tiếp tục thêm 25 km về Sa Huỳnh.

"Thật ra, tôi đã lên kế hoạch từ một năm trước. Chặng đường 800 km này không phải để chứng minh mình hơn ai, mà chỉ để tự khẳng định rằng mình có thể vượt qua chính mình. Cũng để nói với các con rằng, trong cuộc sống, khó khăn nào cũng có thể vượt qua nếu mình kiên trì và có quyết tâm", ông Cư bày tỏ.

Ông Nguyễn Tấn Cư chạy bộ trên QL1, tiến về thành phố mang tên Bác ẢNH: NVCC

Đồng hành với ông Cư còn có 3 người bạn thân cùng quê là các ông Phạm Công Sơn, Trần Hoành và Nguyễn Thành Duy. Họ hỗ trợ nhau bằng xe máy, mang theo nước, đồ ăn nhẹ và cũng là nguồn động viên tinh thần lớn trên đường dài trong cuộc hành trình chinh phục bản thân của ông Cư.

Những ngày đầu, nắng gió miền Trung khiến cả đoàn thấm mệt. Có hôm sáng mưa như trút, chiều nắng rát da. Nhưng bất kể thời tiết ra sao, ông Cư vẫn giữ nhịp chạy ổn định khoảng 50 km mỗi ngày.

Một trong những "cửa ải" khó nhằn nhất chính là đèo Cả, con đèo dài hơn 12 km với gần 100 khúc cua gấp, độ cao gần 333 m so với mực nước biển. Sáng hôm ấy, mưa nặng hạt trút xuống, tưởng chừng sẽ làm hành trình chậm lại. Nhưng khi đoàn bắt đầu leo dốc, mưa dần tạnh, để lộ khung cảnh núi non hùng vĩ.

Đèo Cả từng được mệnh danh là "Đèo Cục Kịch" vì sự hiểm trở, nay vẫn giữ nguyên nét hùng vĩ. Đứng ở Vũng Rô, vùng biển xanh biếc lịch sử, nơi từng ghi dấu những chuyến tàu không số, ông Cư xúc động: "Từng bước chân nơi đây như chạm đến mạch nguồn lịch sử. Đất nước mình đẹp quá. Mình thấy như có thêm sức mạnh để đi tiếp".

Hành trình của ông Cư vượt qua nhiều thử thách về thời tiết ẢNH: NVCC

Kết thúc ngày hôm đó, cả đoàn hoàn thành 43 km, dừng chân tại Đại Lãnh (Khánh Hòa). Ông Cư chia sẻ: "Sức khỏe hôm ấy vẫn còn đủ để chạy thêm, nhưng đoạn đường vắng, không có nhà nghỉ nên chúng tôi dừng lại. Đèo Cả là nỗi lo lớn nhất, nhưng khi đã vượt qua, tôi thấy thành phố mang tên Bác thật gần".

Quyết tâm đến cùng

Trong hành trình, ông Cư đã chạy qua hơn 500 km, từ Quảng Ngãi qua Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận… để đến Cà Ná, điểm cuối của tỉnh Ninh Thuận cũ. "Hành trình chạy bộ này là thử thách bản thân, trải nghiệm đam mê, đồng thời đây cũng là một trải nghiệm du lịch bằng chính đôi chân của mình. Đi qua các vùng đất tôi được ngắm nhìn các thắng cảnh, di tích văn hoá, lịch sử và trải nghiệm đời sống của người dân các vùng miền", ông Cư nói.

Những người bạn đi cùng hỗ trợ ông Cư chạy bộ về TP.HCM ẢNH: NGÔ THANH BÌNH

Ông nhớ mãi lần chạy từ Sa Huỳnh (Quảng Ngãi) đến Hoài Nhơn (Bình Định). Một sự cố trên đường đã làm ông trật sơ mi cổ chân, tưởng chừng như hành trình phải dừng lại giữa chừng, công tác chuẩn bị một năm qua như công cốc. "Lúc đó tôi lo lắm, vì mới đi chưa bao xa mà gặp chấn thương. Nhưng tôi nghĩ, nếu mình bỏ cuộc thì sẽ ân hận cả đời. Thế là tôi nén đau, chậm rãi từng bước, rồi dần hồi phục", ông Cư kể.

Hay như chặng Vạn Giã - Ninh Hòa (Khánh Hòa), khi trời bất chợt mưa to rồi lại nắng gắt. Đúng lúc ấy, một phụ xe tải mang biển số Hà Nội dừng lại, trao tặng 2 chai nước. "Chỉ là món quà nhỏ thôi nhưng trên đường dài, đó là nguồn động viên vô cùng lớn. Nó khiến tôi thấy mình không hề đơn độc", ông Cư bộc bạch.

Điều đặc biệt là suốt chặng đường, nhiều đơn vị, nhà tài trợ liên hệ mong đồng hành, nhưng ông Cư đều từ chối. "Tôi không muốn biến hành trình này thành một chiến dịch quảng bá thương hiệu cho công ty hay đơn vị nào. Đây là việc cá nhân, là thử thách, đam mê của chính mình. Tôi muốn lan tỏa tinh thần thể thao, rèn luyện sức khỏe, chứ không vì mục đích nào khác", ông Cư khẳng định.

Ông Cư chụp hình lưu niệm bên cột mốc trên QL1 ẢNH: NVCC

Trước ngày xuất phát, gia đình từng ngăn cản vì lo lắng nguy hiểm. Nhưng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần quyết tâm, ông chỉ có một lựa chọn: "Chỉ có tiến, không có lùi".

Ông cũng dành lời nhắn gửi đến các con: "Ba đã vượt qua những khó khăn nhất, nên các con sau này cũng hãy cố gắng khi gặp thử thách. Không gì là không thể nếu mình đủ quyết tâm".

Về đích vào dịp Quốc Khánh

Theo tính toán, nếu giữ nhịp độ 50 km/ngày, ông Cư sẽ đến Dinh Thống Nhất (TP.HCM) đúng ngày 2.9. Đối với ông, đây không chỉ là một cột mốc thể thao, mà còn là dấu ấn tinh thần.

"Có thể tôi chỉ là một runner phong trào, không thành tích chuyên nghiệp. Nhưng tôi tin rằng, mỗi bước chạy đều mang lại năng lượng. Nếu hành trình này truyền cảm hứng cho ai đó bắt đầu tập luyện, sống khỏe hơn, thì đó đã là thành công lớn nhất rồi. Cảm ơn 3 người bạn đồng hành và những người xung quanh đã động viên, sẻ chia tinh thần để tôi tiếp thêm sức lực trên những chặng đường khó khăn phía trước", ông Cư nói.

Ông Nguyễn Tấn Cư (chạy đầu tiên) đang trên hành trình từ Quảng Ngãi và TP.HCM ẢNH: NGÔ THANH BÌNH

Tiếng bước chân rộn ràng từ Quảng Ngãi đang ngày càng đến gần thành phố mang tên Bác. Trên quãng đường dài 800 km ấy, không chỉ có mồ hôi, nước mắt, mà còn có ý chí, niềm tin và tình người - những giá trị bền vững mà ông Nguyễn Tấn Cư muốn gửi gắm.

Thông điệp từ runner Nguyễn Tấn Cư: "Chỉ có tiến, không có lùi. Đây không đơn giản là chạy bộ, mà là hành trình vượt qua giới hạn bản thân. Tôi muốn nhắn gửi đến các con mình dù khó khăn nào cũng có thể vượt qua, chỉ cần kiên trì. Hành trình này không vì tài trợ, không vì danh tiếng. Tôi chỉ muốn lan tỏa tinh thần sống khỏe, sống tích cực. Mỗi bước chân hướng về thành phố mang tên Bác cũng là một bước để tôi khẳng định rằng sức mạnh lớn nhất nằm ở ý chí". Nguyễn Tấn Cư



