Cháy chung cư trên đường Nguyễn Văn Linh

Liên quan đến vụ cháy chung cư này, ngày 18.10, Công an phường Tân Hưng phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Hiện trường vụ cháy ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trước đó, khoảng 18 giờ 39 ngày 17.10, Trung tâm Chỉ huy 114 nhận tin báo cháy tại căn hộ M304 (lầu 3, Block M), của một chung cư ở đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân Hưng, TP.HCM.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 7 khẩn trương điều động 3 xe chuyên dụng (gồm 1 xe chữa cháy, 1 xe thang, 1 xe phương tiện) cùng 18 cán bộ, chiến sĩ do trung tá Nguyễn Trường Khang, Phó đội trưởng chỉ huy, lập tức đến hiện trường dập lửa.

Tại hiện trường, lực lượng chuyên trách phối hợp chặt chẽ cùng Ban Quản lý chung cư, Đội bảo vệ Phú Mỹ Hưng, Công an phường và lực lượng an ninh cơ sở triển khai đội hình khống chế ngọn lửa, ngăn chặn triệt để nguy cơ cháy lan.

Đến 18 giờ 58 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Thống kê ban đầu cho thấy hỏa hoạn bùng phát tại khu vực phòng ngủ, thiêu rụi khoảng 20 m² trên tổng diện tích 100 m² của căn hộ M304; rất may không ghi nhận thiệt hại về người. Nhờ phản ứng nhanh và phương án tiếp cận hiệu quả, lực lượng cứu hỏa đã bảo vệ an toàn 80 m² diện tích còn lại cùng các căn hộ lân cận.

Nguyên nhân vụ cháy chung cư đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Qua sự việc, cơ quan chức năng khuyến cáo cư dân tại các khu chung cư, nhà cao tầng cần nâng cao ý thức chấp hành nghiêm các quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy; thường xuyên kiểm tra hệ thống và thiết bị điện, chủ động trang bị bình chữa cháy ban đầu cũng như nắm vững kỹ năng thoát nạn.

Khi xảy ra sự cố, người dân cần lập tức hô hoán báo động, liên hệ khẩn cấp đường dây nóng 114 và di chuyển thoát nạn theo đúng hướng dẫn an toàn.