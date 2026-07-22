Cháy container chở 20 tấn sầu riêng trên đường Hồ Chí Minh

Chiều 22.7, thông tin từ Công an xã Bến Quan (Quảng Trị) cho biết đơn vị vừa phối hợp người dân và các lực lượng chức năng hỗ trợ một tài xế di chuyển hàng hóa trên xe sau khi xe bị cháy.

Lực lượng chức năng khống chế đám cháy trên xe container ẢNH: CÔNG AN XÃ BẾN QUAN

Vụ việc xảy ra vào 3 giờ cùng ngày, xe ô tô đầu kéo mang BS 15F - 020.xx kéo theo rơ moóc BS 15RM - 010.xx do tài xế Trần Quang Thông (49 tuổi, ở TP.Hải Phòng) điều khiển trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Đông theo hướng nam - bắc.

Khi đi qua địa phận xã Bến Quan, xe bị nổ lốp, sau đó bùng phát ngọn lửa và cháy lan vào thùng container. Lúc này trên xe đang chở khoảng 20 tấn sầu riêng được đóng trong các thùng giấy.

Người dân, công an hỗ trợ chuyền tay nhau những thùng sầu riêng ra khỏi đám cháy ẢNH: CÔNG AN XÃ BẾN QUAN

Nắm được thông tin, Công an xã Bến Quan đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông đồng thời phối hợp lực lượng chức năng, người dân dập lửa và bốc dỡ số hàng hóa ra khỏi xe, hạn chế thiệt hại.

Nhờ sự hỗ trợ của lực lượng chức năng và người dân, đến 9 giờ cùng ngày, đám cháy đã được khống chế, 90% số hàng hóa được đưa đến nơi an toàn.