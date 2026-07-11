Giả định cháy rừng vì nắng nóng, Đà Nẵng huy động hàng trăm người dập lửa

Ngày 11.7, tại khoảnh 1, ngoài tiểu khu (NTK) 11, thôn Hòa Phú, UBND xã Hòa Vang phối hợp Ban quản lý rừng phòng hộ Đà Nẵng (Trạm quản lý bảo vệ rừng số 3) tổ chức diễn tập, thực tập phương án phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2026.

Buổi diễn tập có sự tham gia của lực lượng kiểm lâm, công an, quân sự, dân quân tự vệ, cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ cùng đông đảo người dân địa phương.

Lực lượng kiểm lâm, công an, quân sự, cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ cùng người dân tham gia diễn tập chữa cháy rừng tại xã Hòa Vang ẢNH: UBND XÃ HÒA VANG

Một đám cháy rừng giả định bùng phát dữ dội do nắng nóng, gió lớn đã trở thành tình huống để nhiều lực lượng phối hợp diễn tập chữa cháy tại xã Hòa Vang ẢNH: UBND XÃ HÒA VANG

Các lực lượng triển khai phương án phát đường băng cản lửa, sử dụng máy thổi gió và phương tiện chuyên dụng để khống chế đám cháy rừng giả định ẢNH: UBND XÃ HÒA VANG

Theo tình huống giả định, khoảng 9 giờ cùng ngày (11.7), trong lúc kiểm tra rừng, ông Mạc Như Quýt (thôn Hòa Phú) phát hiện đám cháy tại khoảnh 1, NTK 11 với diện tích khoảng 200 m². Người dân và lực lượng bảo vệ rừng tại chỗ nhanh chóng sử dụng dụng cụ thủ công để dập lửa.

Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng, gió lớn và lớp thực bì dày, sau khoảng 20 phút, đám cháy bùng phát mạnh, vượt quá khả năng xử lý của lực lượng tại chỗ và có nguy cơ lan sang khu vực rừng lân cận.

Lực lượng chức năng phối hợp xử lý tình huống cháy rừng theo phương châm "4 tại chỗ" trong buổi diễn tập sáng 11.7 ẢNH: UBND XÃ HÒA VANG

Ngay sau khi nhận tin báo, Ban Chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng xã Hòa Vang kích hoạt phương án ứng phó, huy động lực lượng kiểm lâm, công an, quân sự, dân quân tự vệ, đồng thời đề nghị lực lượng cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ chi viện.

Các mũi chữa cháy đồng loạt triển khai phát đường băng cản lửa, sử dụng máy thổi gió, máy bơm cùng các phương tiện, dụng cụ chuyên dụng để khống chế đám cháy. Sau hơn 2 giờ triển khai đồng bộ các biện pháp, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang khu vực rừng lân cận, bảo đảm an toàn về người và phương tiện.

Diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng góp phần nâng cao năng lực phối hợp giữa các lực lượng và kỹ năng ứng phó với các tình huống cháy rừng ẢNH: UBND XÃ HÒA VANG

Theo ban tổ chức, buổi diễn tập diễn ra đúng kịch bản, bảo đảm an toàn tuyệt đối, góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, khả năng phối hợp giữa các lực lượng và rèn luyện kỹ năng xử lý các tình huống cháy rừng theo phương châm "4 tại chỗ".

Phát biểu tại buổi diễn tập, bà Đinh Thị Thúy Hương, Phó chủ tịch UBND xã Hòa Vang, cho biết công tác phòng cháy, chữa cháy rừng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng cao.

Bà Đinh Thị Thúy Hương, Phó chủ tịch UBND xã Hòa Vang, phát biểu tại buổi diễn tập phòng cháy, chữa cháy ẢNH: UBND XÃ HÒA VANG

Bà Hương đề nghị các lực lượng chức năng tiếp tục rà soát, hoàn thiện phương án ứng phó, tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, kiểm soát tại các khu vực có nguy cơ cao, chủ động xử lý ngay từ khi đám cháy mới phát sinh nhằm bảo vệ tài nguyên rừng và hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra.