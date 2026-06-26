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Thời sự

Liên tục cháy rừng tại Quảng Trị, bộ đội 'bật chế độ' sẵn sàng xử lý

Bá Cường
Bá Cường
Trong 1 ngày, tỉnh Quảng Trị xảy ra 3 vụ cháy rừng tại nhiều địa phương. Lực lượng quân đội đã ra sức phối hợp các cơ quan khống chế đám cháy đồng thời 'bật chế độ' sẵn sàng túc trực, xử lý trong mùa nắng nóng.

Chiều nay 26.6, thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết đã chỉ đạo các đồn biên phòng Triệu Vân, Cửa Tùng, Nhật Lệ điều động cán bộ, chiến sĩ cơ động tham gia chữa cháy tại nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh.

Liên tục cháy rừng tại Quảng Trị, bộ đội 'bật chế độ' sẵn sàng xử lý- Ảnh 1.

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 842 cơ động vào hiện trường xử lý đám cháy

ẢNH: B.H

Trước đó, lúc 11 giờ 30 phút trưa nay 26.6, tại xã Nam Cửa Việt xảy ra đám cháy rừng tràm và có nguy cơ lây lan sang các khu vực lân cận. 

Ngay sau khi phát hiện vụ cháy, các chiến sĩ thuộc Đồn biên phòng Triệu Vân đã phối hợp Trung đoàn 842, lực lượng công an, kiểm lâm, cảnh sát biển, chính quyền địa phương và người dân nhanh chóng triển khai các biện pháp khoanh vùng, dập lửa, di dời tài sản của các hộ dân có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Liên tục cháy rừng tại Quảng Trị, bộ đội 'bật chế độ' sẵn sàng xử lý- Ảnh 2.

Đám cháy tại xã Nam Cửa Việt quy mô lớn cùng nắng nóng, gió to gây khó khăn cho công tác ứng phó dập lửa

ẢNH: B.H

Do thời tiết nắng nóng gay gắt, gió mạnh và khu vực cháy có nhiều thực bì khô nên ngọn lửa bùng phát nhanh, gây ra nhiều khó khăn cho công tác chữa cháy. Tuy nhiên, các lực lượng vẫn ra sức khống chế, phối hợp chặt chẽ để hạn chế thấp nhất thiệt hại về diện tích rừng.

Đến chiều nay, công tác chữa cháy vẫn đang được các lực lượng khẩn trương triển khai. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì quân số tại hiện trường, xử lý ngăn ngừa các điểm cháy để bảo vệ an toàn diện tích rừng.

Liên tục cháy rừng tại Quảng Trị, bộ đội 'bật chế độ' sẵn sàng xử lý- Ảnh 3.

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tại nhiều đơn vị trong tỉnh Quảng Trị được điều động để chữa cháy ở nhiều khu vực

ẢNH: B.H

Tại xã Vĩnh Hoàng, lúc 12 giờ 45 phút trưa nay cũng đã xảy ra một vụ cháy rừng. Đồn biên phòng Cửa Tùng đã lập tức điều động 10 cán bộ, chiến sĩ phối hợp các lực lượng liên quan và người dân triển khai các biện pháp chữa cháy. Đến 15 giờ chiều nay, đám cháy cơ bản đã được khống chế.

Liên tục cháy rừng tại Quảng Trị, bộ đội 'bật chế độ' sẵn sàng xử lý- Ảnh 4.

Trong một ngày, tỉnh Quảng Trị liên tục xảy ra 3 vụ cháy

ẢNH: B.H

Tại phường Đồng Hới, vào lúc 13 giờ 30 phút chiều nay, một đám cháy đã xảy ra tại bãi lau sậy ở trung tâm phường, gần khu vực các cơ quan hành chính tỉnh. 

Nắm được thông tin, Đồn biên phòng Nhật Lệ đã điều động 10 cán bộ, chiến sĩ phối hợp lực lượng công an, quân sự, chính quyền địa phương triển khai chữa cháy. Đến 15 giờ 40 phút, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Liên tục cháy rừng tại Quảng Trị, bộ đội 'bật chế độ' sẵn sàng xử lý- Ảnh 5.

Lực lượng chức năng xử lý đám cháy ở trung tâm phường Đồng Hới

ẢNH: B.H

Trước tình hình nắng nóng kéo dài trong nhiều ngày qua, nguy cơ cháy rừng và cháy nổ luôn ở mức cao, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện để kịp thời cơ động hỗ trợ địa phương xử lý các tình huống cháy, nổ. 

Ngoài ra, tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy, thực hiện nghiêm các quy định về an toàn cháy nổ trong lao động, sản xuất và sinh hoạt.

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