Thời sự

Cháy cửa hàng đồ nhựa ở TP.HCM, cư dân hốt hoảng di dời tài sản

Trần Kha
26/03/2026 14:24 GMT+7

Một vụ cháy nhà cũng là điểm kinh doanh bán đồ nhựa vừa xảy ra ở phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM, gây hoảng loạn cả khu dân cư.

Ngày 26.3, Công an phường Tân Thới Hiệp cùng các đơn vị liên quan điều tra làm rõ vụ cháy nhà trên đường Chung Thị Minh.

Lính cứu hỏa tiến hành chữa cháy trên đường Chung Thị Minh

ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ cùng ngày, người dân phát hiện một căn nhà cấp 4 kinh doanh đồ nhựa trên đường Chung Thị Minh (phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM) bất ngờ phát hỏa, ngọn lửa lan ra xung quanh, dù người dân cố gắng chữa cháy nhưng bất thành. Các hộ dân liền kề hoảng sợ di dời tài sản ra bên ngoài.

Lực lượng địa phương cũng được huy động đến hỗ trợ người dân ở xung quanh nơi bị cháy di dời tài sản, tránh thiệt hại.

Nhận tin báo, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 12 Công an TP.HCM điều hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy.

Ghi nhận tại hiện trường, hơn 11 giờ trưa cùng ngày, ngọn lửa đã được dập tắt nhưng lực lượng chữa cháy vẫn tiếp tục dùng vòi rồng phun nước vào các khu vực cháy trước đó để làm mát, tránh lửa bùng phát trở lại.

Nhà dân liền kề vụ cháy di dời tài sản ra ngoài

ẢNH: TRẦN KHA

Một số cục nóng máy lạnh của nhà dân liền kề bị lửa cháy hư hỏng

ẢNH: TRẦN KHA

Khung sắt mái tôn căn nhà cháy đổ sập

ẢNH: TRẦN KHA

Hiện trường quanh khu vực cháy được phong tỏa

ẢNH: TRẦN KHA

Vụ cháy đã làm khung sắt mái tôn nhà dân đổ sập. Ngoài ra, một số nhà dân liền kề cũng bị ảnh hưởng như cháy máy giặt, cục nóng máy lạnh, hư hại nhiều đồ đạc vật dụng khác trong nhà. Vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người.

Cơ quan chức năng vẫn đang phong tỏa một phần tuyến đường Chung Thị Minh nơi xảy ra vụ cháy nhà để làm rõ nguyên nhân.

Vụ cháy quán cơm chay khiến hai mẹ con tử vong: Nỗ lực dùng máy cắt phá cửa

Dù người dân xung quanh nỗ lực phá cửa căn nhà bị cháy để cứu người, nhưng ngọn lửa dữ dội đã cướp đi sinh mạng hai mẹ con trong quán cơm chay trên đường Phạm Đăng Giảng ở TP.HCM.

