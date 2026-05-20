Chạy deadline xuyên đêm: 'Nỗ lực ảo' trong những đêm thức trắng

Từ 10 giờ đêm đến 6 giờ sáng thường là khung giờ đẹp nhất để có một giấc ngủ, nghỉ ngơi nhằm tái tạo năng lượng sau một ngày dài. Thế nhưng với không ít người trẻ hiện nay, đây lại trở thành khung giờ vàng để chạy deadline, hoàn thành công việc, ôn thi hay làm bài tập. Khi ban ngày bị cuốn vào học tập, công việc, các mối quan hệ và nhu cầu giải trí, nhiều người lựa chọn ban đêm như một khoảng thời gian bù để xử lý những việc còn dang dở. Từ thư viện, phòng trọ đến các quán cà phê mở 24/7, hình ảnh những bạn trẻ ngồi trước màn hình laptop từ ban đêm đến rạng sáng không còn xa lạ trong nhịp sống đô thị.

Hiện nay, hình ảnh những bạn trẻ ngồi trước màn hình laptop từ ban đêm đến rạng sáng không còn xa lạ trong nhịp sống đô thị ẢNH: VÕ BÙI

Việc thức đến 1-2 giờ sáng để hoàn thành công việc hay ôn thi có thể coi là sự chăm chỉ đối với nhiều người trẻ. Đôi khi, chính người trong cuộc cũng tự an ủi bản thân rằng việc thức khuya là bằng chứng cho tinh thần trách nhiệm: công việc chưa xong thì còn phải cố, còn deadline thì còn phải thức. Cảm giác mệt mỏi sau một đêm dài vì thế được gắn với cảm giác "mình đã làm việc rất nhiều".

Tuy nhiên, không phải mọi sự mệt mỏi đều đồng nghĩa với nỗ lực hiệu quả. Đây chính là điểm khiến hiện tượng thức đêm chạy deadline trở nên đáng chú ý: người trẻ rất dễ rơi vào trạng thái "nỗ lực ảo". Đó là khi một người dành nhiều giờ ngồi trước máy tính, mở tài liệu, chuyển qua lại giữa các tab, vừa làm vừa lướt mạng xã hội, vừa cố tập trung vừa bị phân tán, nhưng vẫn có cảm giác bản thân đang làm việc nghiêm túc. Thời gian bị kéo dài, cơ thể mệt đi, nhưng khối lượng công việc hoàn thành thực tế lại không tương xứng với công sức đã bỏ ra.