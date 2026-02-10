Sát tết, vẫn 'chạy deadline' xuyên đêm

Chạy deadline nguyên đêm

Gần 0 giờ ngày 20 tháng chạp (7.2), quán cà phê 24/7 trên đường Tô Vĩnh Diện (P.Thủ Đức, TP.HCM; trước là P.Linh Chiểu, Q.Thủ Đức, TP.HCM) vẫn đông khách. Không tiếng cười nói, không tụ tập. Mỗi bàn là một thế giới riêng: laptop mở, tai nghe đeo, ly cà phê nguội dần theo tiến độ công việc.

Người trẻ chạy deadline trong những ngày cuối tháng chạp ẢNH: THANH NAM

Nguyễn Minh Tuấn (27 tuổi, ngụ đường Lê Văn Chí, P.Linh Xuân, TP.HCM; trước là P.Linh Trung, TP.Thủ Đức, TP.HCM) là người làm việc tự do mảng thiết kế, đang chỉnh những chi tiết cuối của một bộ hồ sơ thiết kế. Tuấn cho biết dự án đã kéo dài gần hai tháng và bắt buộc phải chốt trước tết để kịp in ấn, triển khai sau kỳ nghỉ.

"Nếu không xong trước tết, mọi thứ sẽ dồn lại sau đó. Lúc đó vừa trễ tiến độ, vừa khó xoay xở", Tuấn nói, nhưng mắt vẫn không rời màn hình.

Tại quán cà phê Kana (gần Trường ĐH Công nghệ kỹ thuật TP.HCM) cũng đông người trẻ chọn làm nơi để "chạy deadline". Mỗi bàn ngồi như nơi làm việc thu nhỏ. Có nơi là màn hình dựng video, nơi là bản vẽ kỹ thuật chi chít thông số, có nơi lại mở cùng lúc hàng chục công việc đang dang dở…

Theo Trần Thị Thu Như (28 tuổi, ngụ chung cư Opal Garden, P.Hiệp Bình, TP.HCM; trước là P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức, TP.HCM), người làm việc tự do là nhóm chạy deadline nhiều nhất trong những ngày giáp tết.

"Lý do vì không có lịch nghỉ cố định, không có khung giờ hành chính rõ ràng, người trẻ làm việc theo dự án chỉ thật sự được nghỉ khi tiến độ đã hoàn tất", Như nói.

Ung Viết Thanh (26 tuổi, ngụ đường Nguyễn Ngọc Phương, P.Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM; trước là P.19, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) cho biết vào tháng chạp này đã chạy deadline ở khắp các quán cà phê ở nhiều phường tại TP.HCM.

Sát tết vẫn… chạy deadline ẢNH: THANH NAM

Thanh nhận ra các công việc phổ biến trong nhóm phải chạy deadline dịp tết trải rộng nhiều lĩnh vực. "Chẳng hạn như thiết kế đồ họa, dựng video, chỉnh sửa hình ảnh, viết nội dung quảng cáo, bài PR, kịch bản truyền thông, đến lập trình website, vận hành quảng cáo trực tuyến, quản lý fanpage... Ở mảng kỹ thuật, chạy deadline bao gồm không ít người làm thiết kế nội thất, kiến trúc, triển khai bản vẽ xây dựng, tư vấn kết cấu, bóc tách khối lượng, hay xử lý dữ liệu, dựng mô hình 3D…", Thanh cho hay.

Cũng theo Thanh: "Điểm chung của những công việc này là phụ thuộc chặt vào tiến độ dự án và kế hoạch của đối tác. Cuối năm, khi doanh nghiệp cần hoàn tất hồ sơ, khóa ngân sách, chuẩn bị triển khai sau tết, áp lực tiến độ dồn về phía người làm dự án".

Vì sao càng sát tết, deadline càng dồn dập ?

Theo những người làm việc tự do, cuối năm là thời điểm nút thắt của mọi kế hoạch. Doanh nghiệp cần hoàn tất những hạng mục còn dang dở để khóa sổ, nghiệm thu, hoặc chuẩn bị sẵn nền tảng cho năm mới. Những dự án không chốt trước tết thường bị kéo dài thêm nhiều tuần do kỳ nghỉ dài.

"Bên cạnh đó, nhiều công trình, sản phẩm được lên kế hoạch triển khai ngay sau tết, buộc các khâu thiết kế, kỹ thuật, nội dung phải hoàn thành sớm. Việc chạy trước giúp tránh tình trạng dồn việc ngay đầu năm, khi nhân sự chưa quay lại đầy đủ", Lê Văn Hiển (27 tuổi, ngụ chung cư Bcons, P.Đông Hòa, TP.HCM; trước là P.Đông Hòa, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương) nói.

Còn Nguyễn Hoàng Bảo Quân (24 tuổi, ngụ đường số 9, P.Thủ Đức, TP.HCM; trước là P.Linh Tây, TP.Thủ Đức, TP.HCM) cho rằng: "Với người làm tự do, còn một lý do khác là thu nhập không đều. Không có lương tháng, không có thưởng tết cố định nên mỗi dự án hoàn thành trước tết là một khoản bảo đảm cho chi tiêu đầu năm, từ tiền nhà, sinh hoạt đến chi phí về quê".

Tranh thủ thời gian để chạy deadline cho kịp tết ẢNH: THANH NAM

Quân là lập trình viên, làm việc tự do. Quân dự định về quê ở tỉnh Quảng Trị sau 26 tháng chạp. Quân đang hoàn tất giai đoạn chạy thử của một hệ thống website, cần bàn giao trước tết. "Chưa xong việc là trong đầu lúc nào cũng lấn cấn. Thà ở lại thành phố thêm vài ngày để chạy deadline, xong hết rồi về đón tết cho trọn vẹn", Quân nói.

Trần Quốc Huy (28 tuổi, ngụ đường số 1, P.Tăng Nhơn Phú, TP.HCM; trước là P.Long Thạnh Mỹ, TP.Thủ Đức, TP.HCM) cho biết đang hoàn thiện bộ bản vẽ kỹ thuật cho một căn nhà phố ở tỉnh Đồng Nai. Huy kể: "Công trình dự kiến thi công sau tết, nhưng toàn bộ hồ sơ phải hoàn chỉnh trước kỳ nghỉ để chủ nhà kịp xin phép xây dựng, chuẩn bị vật tư. Nếu để qua tết mới làm tiếp thì mọi thứ bị kéo dài, thủ tục cũng chậm lại. Tôi cố chạy cho xong phần của năm cũ".

Với người trẻ làm việc tự do, phòng trọ là nơi linh hoạt nhất để chạy deadline, vì không mất thời gian di chuyển, không bị xao nhãng, chỉ cần thêm vài giờ tập trung là có thể giải quyết được một phần công việc.

Lê Ngọc Khiêm (27 tuổi, ngụ đường Vĩnh Khánh, P.Khánh Hội, TP.HCM; trước là P.8, Q.4, TP.HCM) cho biết những ngày này, ranh giới giữa ngày và đêm gần như không còn. "Tôi cố hoàn thành những phần việc còn dang dở của năm cũ, để sang năm mới không phải mở laptop ngay mấy ngày đầu tết", Khiêm nói và chia sẻ thêm: "Ngoài áp lực tiến độ, tôi còn chịu áp lực tâm lý khi tết đến gần mà công việc chưa xong. Phố xá bên ngoài rộn ràng, còn trong phòng trọ, vẫn phải chạy deadline".