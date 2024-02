Chạy đua đàm phán giữa cảnh khói lửa trong, ngoài Gaza

'Không thể ở được'

Theo AFP, LHQ ngày 31.1 cho biết chiến dịch quân sự của Israel đã làm hư hại khoảng một nửa số tòa nhà ở Gaza, khiến lãnh thổ này trở thành vùng đất "không thể ở được" và cần hàng chục tỉ USD để tái thiết. Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo người dân Gaza đang đối mặt nguy cơ nạn đói gia tăng do hạn chế về viện trợ. "Đây là nhóm cư dân đang chết đói và đang bị đẩy đến bờ vực… Người Palestine ở Gaza đang ở trong một thảm kịch khủng khiếp", ông Michael Ryan, người phụ trách các chương trình khẩn cấp của WHO, nhấn mạnh.