Chạy đua tiến độ hoàn thành kè chống sạt lở ở Cao Lãnh

Ngày 9.11, các đơn vị thi công vẫn đang khẩn trương thực hiện công trình khắc phục khẩn cấp sạt lở bờ sông Tiền tại đường Nguyễn Hương, phường Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) để kịp hoàn thành trong tháng 12.2026, góp phần bảo vệ tài sản và ổn định cuộc sống người dân khu vực.

Dự án khắc phục khẩn cấp sạt lở bờ sông Tiền tại đường Nguyễn Hương, dự kiến hoàn thành trong tháng 12.2026 ẢNH: THANH QUÂN

Trao đổi với PV Báo Thanh Niên, ông Nguyễn Công Bằng, giám sát dự án thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu vực 1, cho biết sau khi được bàn giao mặt bằng sạch, các nhà thầu đã tổ chức thi công trở lại với tinh thần khẩn trương, tập trung bù tiến độ những hạng mục còn chậm.

Hiện công trình đạt khoảng 86% tiến độ. Trên toàn công trường, các nhà thầu bố trí 4 mũi thi công với khoảng 50 nhân lực, đồng thời tăng cường làm việc ban đêm để đẩy nhanh tiến độ. Các hạng mục lan can, chiếu sáng cũng đã được tập kết sẵn sàng lắp đặt.

Theo ông Bằng, phần kết cấu thân kè còn khoảng 80 m đang được tập trung thi công, dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 11. Sau đó, các đơn vị sẽ tiếp tục hoàn thiện những hạng mục còn lại như dầm cát, lát gạch vỉa hè, ốp gạch bồn hoa và lắp đặt lan can, hướng đến hoàn thành toàn bộ công trình trong tháng 12.

Trước đó, trong 2 ngày 20 và 24.9.2025, khu vực này xảy ra sạt lở nghiêm trọng tại đường Nguyễn Hương (phường Cao Lãnh) trong bối cảnh mưa lớn, lũ lên nhanh, kết hợp với mật độ phương tiện giao thông đường thủy qua lại nhiều.

Các đơn vị thi công đang khẩn trương thực hiện dự án ẢNH: THANH QUÂN

Đoạn sạt lở dài khoảng 500 m, có nơi ăn sâu vào đất liền từ 30 - 70 m, khiến 35 hộ dân với 132 nhân khẩu bị ảnh hưởng, nhiều nhà cửa, đất đai bị sụp xuống sông.

Ngoài khu vực đã sạt lở, khoảng 1.600 m bờ sông còn lại được xác định có nguy cơ tiếp tục sạt lở, ảnh hưởng khoảng 285 hộ dân với hơn 900 nhân khẩu.

Tháng 10.2025, UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp đối với dự án khắc phục sạt lở bờ sông Tiền tại đường Nguyễn Hương.

Dự án triển khai trên đoạn sạt lở nguy hiểm dài khoảng 520 m, bao gồm cả phần khóa đầu kè, được thực hiện bằng nguồn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu vực 1 được giao làm chủ đầu tư.