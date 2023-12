Chạy đua tranh cử ở Mỹ nóng lên trước thềm năm mới

Tờ The Hill ngày 27.12 đưa tin cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dành thời gian trong ngày Giáng sinh của mình để đăng nhiều nội dung khác nhau trên mạng xã hội Truth Social, bày tỏ những bức xúc kèm những nhận định về cuộc bầu cử năm 2024. Than thở rằng "thật khó có một ngày Giáng sinh thực sự", ông cho rằng năm tới sẽ là "năm của sự can thiệp bầu cử bất hợp pháp và được phối hợp đầy đủ".

Ông Trump (phải) và ông Biden hiện là các ứng viên hàng đầu

Reuters

"Trả đũa" và "quyền lực"

Trong một nội dung đăng khác, ông chỉ trích công tố viên đặc biệt Jack Smith, tình trạng lạm phát và sự phát triển xe điện ở Mỹ.

Ông Smith được Bộ Tư pháp Mỹ bổ nhiệm điều tra cáo buộc ông Trump liên quan cuộc bạo loạn tại tòa nhà Quốc hội Mỹ hôm 6.1.2021 và cáo buộc ông giữ trái phép các tài liệu mật. Ngoài ra, cựu tổng thống còn đăng lại một khảo sát vừa công bố của tờ Daily Mail về suy nghĩ của cử tri nếu ông hay Tổng thống Joe Biden đắc cử nhiệm kỳ 2. Khảo sát đề nghị 1.000 cử tri Mỹ đưa ra một từ mô tả về mối quan tâm của ông Trump và ông Biden khi tái đắc cử. Theo đó, những từ nổi bật nhất mô tả về ông Trump gồm "trả đũa", "độc tài", "quyền lực" và "nước Mỹ", còn những từ nổi bật nhất về ông Biden là "kinh tế", "hòa bình", "dân chủ" và "không gì cả".

Ông Trump sẽ định hình lại hoàn toàn chính sách đối ngoại của Mỹ nếu đắc cử?

Ông Trump và nhiều đồng minh của ông đã cam kết điều tra, bỏ tù và trả đũa các đối thủ chính trị nếu ông tái đắc cử. Đối diện nhiều cáo buộc liên bang, ông cho rằng mình là nạn nhân của một chiến dịch được cố ý dàn dựng. Trong một cuộc phỏng vấn với Đài Fox News mới đây, ông cam kết sẽ không lạm quyền hoặc trở thành một nhà độc tài "ngoại trừ ngày đầu tiên" sau khi đắc cử.

Tái đấu Trump - Biden?

Dù có một số vấn đề khiến các cử tri chưa hài lòng, ông Trump và ông Biden vẫn là những ứng viên được yêu thích nhất để đại diện đảng của mình ra tranh cử tổng thống vào năm tới. Đa số các thành viên đảng Dân chủ ủng hộ nỗ lực tái tranh cử của ông Biden, trừ hạ nghị sĩ Dean Phillips (54 tuổi) và vài ứng viên hiện đang vận động tranh cử.

Theo tờ New York Post, ông Phillips cam kết lắng nghe người dân cả nước, tập trung vào vấn đề thu nhập của người Mỹ gốc Phi, thí điểm chính sách thu nhập cơ bản chung và cam kết bảo đảm vấn đề biên giới. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng việc xoáy vào vấn đề tuổi tác và tỷ lệ ủng hộ chưa cao đối với đương kim tổng thống cũng không khiến ông Phillips thu hút thêm lá phiếu.

Vì sao ông Trump có cơ hội lớn để quay lại Nhà Trắng?

Về phía đảng Cộng hòa, việc lựa chọn ứng viên từ các bang sẽ bắt đầu tại Iowa vào ngày 15.1.2024. Ông Trump hiện dẫn trước các đối thủ trong đảng như Thống đốc Florida Ron DeSantis và cựu Thống đốc Carolina Nikki Haley với khoảng cách trung bình 50 điểm phần trăm trong các cuộc khảo sát. Ông Trump hiện đối diện 90 cáo buộc hình sự, nhưng chưa rõ điều này sẽ ảnh hưởng ra sao đối với thái độ cử tri bỏ phiếu bầu cử sơ bộ.

Một khảo sát của tờ The New York Times và Đại học Siena (Mỹ) công bố hôm 20.12 cho thấy 62% cử tri Cộng hòa cho rằng ông Trump vẫn nên là ứng viên của đảng ngay cả khi bị kết án về tội danh cấp độ liên bang.