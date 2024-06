Chạy đua với thời gian để hoàn thành đường dây 500 kV mạch 3

Sáng 11.6, anh Ngô Văn Cương, Bí thư T.Ư Đoàn cùng đoàn công tác của T.Ư Đoàn có buổi làm việc với Tỉnh đoàn Nghệ An và lãnh đạo H.Nam Đàn (Nghệ An), đại diện chủ đầu tư dự án đường dây 500 kV; thăm hỏi, động viên thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ dự án xây dựng đường dây 500 kV mạch 3 qua tỉnh Nghệ An.

Anh Ngô Văn Cương tặng quà động viên lực lượng thanh niên tình nguyện đang tham gia giải phóng mặt bằng xây dựng đường dây 500 kV ở xã Khánh Sơn, H.nam Đàn, Nghệ An K.HOAN

Báo cáo với đoàn công tác của T.Ư Đoàn, chị Nguyễn Thị Phương Thúy, Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn Nghệ An, cho biết dự án đường dây 500 kV mạch 3 qua Nghệ An dài 99,9 km với 202 vị trí cột. Những ngày qua, Tỉnh Đoàn Nghệ An đã bám sát chỉ đạo của Ban Bí thư T.Ư Đoàn xây dựng kế hoạch và huy động thanh niên tình nguyện hỗ trợ thực hiện công trình này.

Tại tỉnh Nghệ An, dự án đường dây 500 kV ảnh hưởng đến 25 công trình nhà ở và 43 vật kiến trúc tại 5 huyện, thị. Đến ngày 11.6, Đoàn thanh niên đã phối hợp tháo dỡ 14 công trình nhà và 28 vật kiến trúc, còn lại 11 nhà và 15 vật kiến trúc đang vận động người dân bàn giao để tiếp tục tháo dỡ. Ngoài ra, có 44 vị trí khoảng néo trên hành lang tuyến bị ảnh hưởng bởi cây cối, lực lượng thanh niên tình nguyện đã phối hợp với các hộ gia đình hoàn hành phát quang, chặt hạ toàn bộ số cây tại 13 điểm.

Thanh niên tình nguyện đang tháo dỡ nhà cửa để giải phóng mặt bằng ở xã Khánh Sơn, H.Nam Đàn K.HOAN

Thanh niên tình nguyện H.Nam Đàn hỗ trợ giải phóng mặt bằng dưới hành lang tuyến đường dây 500 kV K.HOAN

Anh Ngô Văn Cương ghi nhận những nỗ lực của Tỉnh đoàn Nghệ An những ngày qua trong việc chung tay hỗ trợ xây dựng đường dây 500 kV mạch 3 và đề nghị các tổ chức Đoàn cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để vận động những hộ dân còn lại sớm bàn giao mặt bằng để thi công.

Anh Cương nhấn mạnh, thời gian chỉ còn 9 ngày để hoàn thành việc giải phóng mặt bằng trong khi khối lượng công việc còn rất nhiều, do đó Tỉnh đoàn Nghệ An phải bám sát địa bàn để đồng hành với chính quyền, chủ đầu tư, đôn đốc và giải quyết những vướng mắc, khó khăn đang gặp phải. Có thể huy động thêm lực lượng thanh niên của các đơn vị quân đội cùng tham gia. Đối với người đứng đầu các cơ sở Đoàn, đặc biệt là Bí thư Đoàn xã cần vào cuộc chủ động hơn, nhiệt tình hơn. Tỉnh đoàn Nghệ An phải cập nhật hàng ngày về tiến độ giải phóng mặt bằng để chủ động và kịp thời có giải pháp tháo gỡ khó khăn, nhằm hoàn thành nhiệm vụ đúng kế hoạch.

Đoàn công tác của T.Ư Đoàn và Tỉnh đoàn Nghệ An đến thăm vị trí cột điện 500 kV ở H.Nam Đàn K.HOAN

Anh Ngô Văn Cương thăm hỏi lực lượng thanh niên tình nguyện hỗ trợ xây dựng đường dây 500 kV K.HOAN

Sáng cùng ngày, anh Ngô Văn Cương cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà và động viên lực lượng thanh niên tình nguyện đang tham gia giải phóng mặt bằng ở xã Khánh Sơn (H.Nam Đàn, Nghệ An).