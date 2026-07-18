Cháy gần nhà máy xử lý rác thải tại Quảng Trị

Chiều nay 18.7, thông tin từ UBND xã Nam Trạch (Quảng Trị) cho biết chính quyền địa phương đang phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý đám cháy xảy ra tại bãi tập kết rác thải trên địa bàn.

Đám cháy xảy ra tại bãi tập kết rác ở Nam Trạch ẢNH: UBND XÃ NAM TRẠCH

Theo thông tin ban đầu, đám cháy bất ngờ bùng phát vào khoảng 9 giờ 30 phút sáng cùng ngày tại bãi tập kết rác của nhà máy xử lý rác thải thuộc xã Nam Trạch, đây là khu vực tập kết rác chung của khu vực Bố Trạch - Đồng Hới. Do có nhiều vật liệu dễ cháy, ngọn lửa đã nhanh chóng bùng phát mạnh, tạo cột khói đen.

Nắm được thông tin, các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để xử lý, triển khai phương án khống chế đám cháy, ngăn không cho lửa lan sang khu vực nhà máy ở gần đó.

Các lực lượng chức năng đang ra sức xử lý đám cháy ẢNH: UBND XÃ NAM TRẠCH

Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương xử lý đám cháy, tuy nhiên do trời nắng nóng cùng gió tây nam thổi mạnh, việc xử lý đám cháy vẫn đang gặp nhiều khó khăn.

Nguyên nhân xảy ra vụ cháy đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.