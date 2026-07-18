Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cháy gần nhà máy xử lý rác thải tại Quảng Trị

Bá Cường
Bá Cường
Một vụ cháy đang xảy ra ở bãi tập kết rác thải tại xã Nam Trạch (Quảng Trị), lực lượng chức năng đang nỗ lực dập lửa trước tình hình nắng nóng và gió lớn.

Chiều nay 18.7, thông tin từ UBND xã Nam Trạch (Quảng Trị) cho biết chính quyền địa phương đang phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý đám cháy xảy ra tại bãi tập kết rác thải trên địa bàn.

Cháy gần nhà máy xử lý rác thải tại Quảng Trị- Ảnh 1.

Đám cháy xảy ra tại bãi tập kết rác ở Nam Trạch

ẢNH: UBND XÃ NAM TRẠCH

Theo thông tin ban đầu, đám cháy bất ngờ bùng phát vào khoảng 9 giờ 30 phút sáng cùng ngày tại bãi tập kết rác của nhà máy xử lý rác thải thuộc xã Nam Trạch, đây là khu vực tập kết rác chung của khu vực Bố Trạch - Đồng Hới. Do có nhiều vật liệu dễ cháy, ngọn lửa đã nhanh chóng bùng phát mạnh, tạo cột khói đen.

Nắm được thông tin, các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để xử lý, triển khai phương án khống chế đám cháy, ngăn không cho lửa lan sang khu vực nhà máy ở gần đó.

Cháy gần nhà máy xử lý rác thải tại Quảng Trị- Ảnh 2.

Các lực lượng chức năng đang ra sức xử lý đám cháy

ẢNH: UBND XÃ NAM TRẠCH

Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương xử lý đám cháy, tuy nhiên do trời nắng nóng cùng gió tây nam thổi mạnh, việc xử lý đám cháy vẫn đang gặp nhiều khó khăn.

Nguyên nhân xảy ra vụ cháy đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin liên quan

Liên tiếp cháy tàu cá, Công an TP.HCM cảnh báo nguy cơ hỏa hoạn tại cảng

Liên tiếp cháy tàu cá, Công an TP.HCM cảnh báo nguy cơ hỏa hoạn tại cảng

Thời gian gần đây, trên địa bàn TP.HCM liên tiếp xảy ra các vụ cháy tàu cá khi đang neo đậu, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản.

Khám phá thêm chủ đề

rác thải Nhà máy xử lý rác thải đám cháy hỏa hoạn

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận