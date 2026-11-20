Sáng 20.11, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Cần Thơ vẫn đang khẩn trương triển khai các phương án chữa cháy xảy ra tại Công ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam (Nhà máy giấy Lee & Man) trong Cụm công nghiệp Phú Hữu A, giai đoạn 1 ở xã Châu Thành, thành phố Cần Thơ.

Đám cháy tại kho chứa nguyên liệu của Công ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam (xã Châu Thành, thành phố Cần Thơ) ẢNH: DUY TÂN

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 19.11, đám cháy xảy ra tại kho chứa hơn 30.000 tấn nguyên liệu phục vụ sản xuất giấy của công ty. Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy, đám cháy ban đầu xuất hiện từ một đốm lửa nhỏ ở giữa khu vực kho. Phát hiện sự việc, lực lượng chữa cháy tại chỗ nhanh chóng tiếp cận xử lý.

Tuy nhiên, do kho bãi chứa những vật liệu dễ bắt lửa nên đám cháy bùng phát dữ dội và lan rộng kho bãi rộng khoảng 20.000 mét vuông của công ty. Khói đen cùng lửa đỏ bốc cao ngùn ngụt, có thể quan sát từ khoảng cách xa.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Càn Thơ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai phương án chữa cháy.

Trực tiếp chỉ huy là đại tá Lê Đức Bảy, Phó giám đốc Công an TP.Cần Thơ. Công an thành phố đã huy động 20 xe chữa cháy, hơn 120 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường cùng 200 người thuộc lực lượng tại chỗ tham gia ứng phó.

Ghi nhận của PV Thanh Niên, đến 7 giờ ngày 20.11, công tác chữa cháy vẫn đang tiếp tục diễn ra ẢNH: DUY TÂN

Hơn 300 người xuyên đêm dập lửa tại kho nguyên liệu nhà máy giấy ở Cần Thơ

Các lực lượng chia thành nhiều mũi, triển khai phương tiện tiếp cận khu vực cháy, khoanh vùng và cô lập đám cháy trên diện rộng. Mục tiêu ưu tiên là ngăn lửa lan sang các nhà xưởng sản xuất và khu vực văn phòng của công ty.

Trong quá trình tham gia chữa cháy, một người thuộc lực lượng chữa cháy tại chỗ của nhà máy bị thương, được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu. Lực lượng chức năng chưa phát hiện trường hợp người mắc kẹt bên trong khu vực xảy ra hỏa hoạn.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, đến khoảng 7 giờ ngày 20.11, sau nhiều giờ nỗ lực chữa cháy, ngọn lửa vẫn chưa được khống chế hoàn toàn. Công tác chữa cháy bên trong khu vực kho nguyên liệu tiếp tục được triển khai. Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng thống kê, làm rõ.

Nhà máy giấy Lee & Man Việt Nam có diện tích khoảng 82,8 ha, công suất thiết kế 420.000 tấn giấy bao bì/năm. Theo thông tin công bố tháng 5.2026, nhà máy có hơn 760 lao động.