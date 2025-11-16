Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cháy kho phế liệu ở An Giang

Trần Ngọc
Trần Ngọc
16/11/2025 13:03 GMT+7

Vụ cháy kho phế liệu ở xã Hòn Đất (An Giang) xảy ra trong đêm, tạo cột khói cao hàng chục mét bao trùm cả khu vực trong nhiều giờ liền.

Ngày 16.11, tin từ UBND xã Hòn Đất (An Giang) cho biết, lực lượng chức năng đang phối hợp với ngành chức năng tỉnh An Giang xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy kho phế liệu ở tổ 10, ấp Sư Nam, xã Hòn Đất.

Cháy kho phế liệu ở An Giang - Ảnh 1.

Lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh An Giang nỗ lực chữa cháy

ẢNH: CTV

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 30 ngày 15.11, đám cháy bất ngờ bùng phát tại kho phế liệu có diện tích khoảng 300 m2 của gia đình ông N.V.H (53 tuổi, tổ 10, ấp Sư Nam, xã Hòn Đất). Do trong kho chứa nhiều chai nhựa, bao ni lông... nên ngọn lửa nhanh chóng bao trùm, tạo thành cột khói cao hàng chục mét.

Cháy kho phế liệu ở An Giang - Ảnh 2.

Lửa và khói đen bốc cao hàng chục mét

ẢNH: CTV

Nhận tin báo, lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh An Giang điều nhiều xe chuyên dùng nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp các ngành chức năng địa phương triển khai biện pháp chữa cháy, tránh cháy lan sang các nhà dân lân cận.

Cháy kho phế liệu ở An Giang - Ảnh 3.

Nhiều người dân bên ngoài theo dõi vụ cháy

ẢNH: CTV

Sau hơn 3 giờ nỗ lực chữa cháy, đến khoảng 21 giờ 40 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Rất may, vụ cháy không ảnh hưởng khu dân cư lân cận; riêng phần lớn diện tích kho phế liệu bị thiệt hại.

Công an tỉnh An Giang đang phối hợp kiểm tra hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ cháy kho phế liệu nêu trên.

Tin liên quan

Cà Mau: Cháy 56 ki ốt chợ Thanh Tùng, nghi do chồng chém vợ rồi phóng hỏa

Cà Mau: Cháy 56 ki ốt chợ Thanh Tùng, nghi do chồng chém vợ rồi phóng hỏa

Một vụ cháy lớn xảy ra tại chợ trung tâm xã Thanh Tùng (Cà Mau) khiến hàng chục căn nhà và ki ốt của tiểu thương bị thiêu rụi.

Khám phá thêm chủ đề

kho phế liệu AN GIANG đám cháy chữa cháy cháy kho phế liệu PCCC
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận