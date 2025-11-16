Cháy kho phế liệu ở An Giang

Ngày 16.11, tin từ UBND xã Hòn Đất (An Giang) cho biết, lực lượng chức năng đang phối hợp với ngành chức năng tỉnh An Giang xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy kho phế liệu ở tổ 10, ấp Sư Nam, xã Hòn Đất.

Lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh An Giang nỗ lực chữa cháy ẢNH: CTV

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 30 ngày 15.11, đám cháy bất ngờ bùng phát tại kho phế liệu có diện tích khoảng 300 m2 của gia đình ông N.V.H (53 tuổi, tổ 10, ấp Sư Nam, xã Hòn Đất). Do trong kho chứa nhiều chai nhựa, bao ni lông... nên ngọn lửa nhanh chóng bao trùm, tạo thành cột khói cao hàng chục mét.

Lửa và khói đen bốc cao hàng chục mét ẢNH: CTV

Nhận tin báo, lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh An Giang điều nhiều xe chuyên dùng nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp các ngành chức năng địa phương triển khai biện pháp chữa cháy, tránh cháy lan sang các nhà dân lân cận.

Nhiều người dân bên ngoài theo dõi vụ cháy ẢNH: CTV

Sau hơn 3 giờ nỗ lực chữa cháy, đến khoảng 21 giờ 40 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Rất may, vụ cháy không ảnh hưởng khu dân cư lân cận; riêng phần lớn diện tích kho phế liệu bị thiệt hại.

Công an tỉnh An Giang đang phối hợp kiểm tra hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ cháy kho phế liệu nêu trên.